مصدر الصورة Reuters Image caption أحدثت فضيحة واينستين احتجاجات واسعة في هوليوود

قالت أكبر نقابة للممثلين في الولايات المتحدة إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع أكبر أربع شبكات تلفزيونية في الولايات المتحدة للحد من تجارب الأداء في غرف الفنادق أو المنازل الخاصة.

ويأتي اتفاق استخدام ما يعرف بمدرب اختيار ممثلين إثر تظاهرات "أنا أيضا" التي جاءت بعيد اتهامات بانتهاكات جنسية واعتداءات في هوليوود بعد فضيحة هارفي واينستين، المنتج السينمائي الهوليوودي الشهير. ونفى واينستين الاتهامات الموجهة إليه.

وكان الرجال المتنفذون في صناعة السينما يستخدمون ما يعرف بمدرب اختيار الممثلين لطلب خدمات جنسية من الممثلات في مقابل الحصول على أدوار.

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وبموجب الاتفاق الذي تبلغ مدته ثلاثة أعوام بين اتحاد ساغ-أفترا، الذي يمثل نحو 160 ألف ممثل، سي بي سي وإن بي سي وأيه بي سي وفوكس تم الاتفاق على سلسلة إجراءات بشأن ارتفاع أجور الممثلين وغيرهم من المؤدين.

وحتى يطبق الاتفاق يجب أن يوافق عليه مجلس إدارة الاتحاد الشهر المقبل.

وقالت غابرييل كارتيريس، رئيسة اتحاد ساغ-أفترا، إن الهدف هو التصدي لأي احتمال "للمتحرشين لاستغلال الممثلين خلف أبواب مغلقة بذريعة عقد اجتماع مهني".

وأدت قضية واينستين إلى موجة من الاتهامات ضد رجال بارزين في مجالات السياسة واعلام والفن، وأحدث تغييرا كبيرا في النقاش في الولايات المتحدة حول التحرش والاعتداءات الجنسية.