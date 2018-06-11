مصدر الصورة Getty Images Image caption فريق عمل مسرحية "زيارة فرقة موسيقية" في حفل توني

فازت مسرحية موسيقية أمريكية، تحكي قصة فرقة موسيقية مصرية ضلت الطريق في إسرائيل، بسلسلة من جوائز (توني) الأحد في الاحتفال السنوي لتكريم أفضل المنتجات الفنية في بروودواي بولاية نيويورك.

وحصلت مسرحية "زيارة فرقة موسيقية" على عشر جوائز، متفوقة بذلك على المسرحية البريطانية "هاري بوتر والطفل الملعون".

ويعد هذا نجاحًا رائعًا للمسرحية المثيرة للتأمل والتي لا تتجاوز مدتها الـ90 دقيقة. وتهدف المسرحية، التي ابتعدت عن الجوانب التسويقية - إلى توصيل رسالة فحواها التواصل والتفاهم بين البشر.

وتصدرت المسرحية في الاحتفال قوائم الترشيحات 11 مرة، وفازت منها بعشرة.

وقال منتج المسرحية، أورين وولف، وهو يقبل جائزة الإنتاج "عرضنا يقدم رسالة تدعو للوحدة في عالم يبدو أنه ينحو أكثر وأكثر إلى تضخيم الفوارق بيننا. لكن عوامل التقارب بيينا في نهاية المطاف أكثر من الافتراق".

والمسرحية من أعمال المؤلف الموسيقي والشاعر الغنائي، ديفيد يازبيك، وهي مستوحاة من قصة كتبها إيتامار موسزاس، وأخرجها ديفيد كرومر. وقد فاز الثلاثة بجوائز.

مصدر الصورة Getty Images Image caption كاترينا لينك، التي أدت دور صاحبة المقهى الإسرائيلي وتوني شلهوب الذي أدى دور قائد الفرقة المصرية

ويوحي الحوار الذي يدور بلغة إنجليزية ذات لكنة أجنبية واضحة، وما به من شذرات بالعربية والعبرية، بأجواء الشرق الأوسط.

ولم تشر المسرحية إلى موضوع الصراع العربي الإسرائيلي، لكنها توضح أن الترابط الإنساني الذي تشكله الموسيقى والثقافة يؤدي دورا في ردم الهوة بين البشر، ويظهر ذلك بوضوح حينما تضل فرقة موسيقية مصرية طريقها وتصل إلى بلدة غير البلدة التي كانت تريدها بسبب خطأ في النطق.

وقال الممثل الإسرائيلي-الأمريكي، أريئيل ستاتشيل، الذي فاز بجائزة توني عن أدائه "أنا واحد من مجموعة ممثلين لم يعتقدوا أبدا أنهم يستطيعون تصوير أنفسهم وجنسهم الذي ينتمون إليه".

وأضاف "وصلتنا رسائل من أطفال كثيرين في الشرق الأوسط، يشكروننا فيها على العمل، ويعبرون عن مدى التأثير الذي أحدثه فيهم".

كما فاز من الممثلين أيضا كاترينا لينك، التي أدت دور "دينا"، صاحبة مقهى إسرائيلي، وتوني شلهوب، الذي أدى دور "توفيق"، قائد الفرقة الموسيقية المصرية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ديفيد يازبيك المؤلف والشاعر الغنائي الذي كتب المسرحية

وأهدت لينك الجائزة التي حصلت عليها إلى الممثلة الإسرائيلية التي أدت الدور في فيلم بنفس العنوان أنتج عام 2007، وإلى المطربة المصرية المشهورة أم كلثوم.

وحيى شلهوب والده وأقاربه الذين هاجروا من لبنان إلى الولايات المتحدة، قائلا إن الجائزة التي حصل عليها تعد تكريما لطموحاتهم، وشجاعتهم، وتصميمهم، وإبداعهم وعدم أنانيتهم.

استمر حفل توزيع الجوائز ثلاث ساعات.

وحصل فيه الممثل أندرو غارفيلدعلى جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسرحية "ملائكة في أمريكا"، التي تدور أحداثها حول مرض الإيدز، خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان.

وتسلم نجم موسيقى الروك، بروس سبرينغستين، والمؤلف الموسيقي أندرو لويد وبر، جائزتين خاصتين عن أعمالهما.