القبض على الممثل الأمريكي فينس فون بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول

مصدر الصورة Manhattan Beach Police Dept Image caption نشرت شرطة "مانهاتن بيتش" هذه الصورة للمثل فينس فون بعد القبض عليه

أكدت الشرطة الأمريكية القبض على الممثل فينس فون بتهمة الاشتباه في قيادته للسيارة تحت تأثير الكحول.

وكانت نقطة تفتيش تابعة للشرطة قد أوقفت نجم هوليوود خارج لوس أنجيليس في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

كما وجهت لفون وراكب آخر معه تهمة خرق القوانين العامة ومقاومة وتأخير أو عرقلة مهام الشرطة.

واقتادت الشرطة الرجلين إلى سجن "مانهاتن بيتش" الواقع جنوب مطار لوس أنجيليس الدولي.

مصدر الصورة Shutterstock Image caption يشتهر فون بدوره في فيلم "دودج بول"

وقال الرقيب تيم زينس، المتحدث باسم إدارة شرطة مانهاتن بيتش، إن تهمة مقاومة إجراءات القبض عليه ليست بسبب مشاجرة بين الممثل وضباط الشرطة، لكن بسبب "تأجيل التحقيقات".

وكان فون، المعروف بأفلام كوميدية مثل "دودج بول" و " ويدينغ كراشرز"، قد ألقي القبض عليه في عام 2001 بعد مشاجرة في حانة طُعن خلالها زميله الممثل ستيف بوشيمي في الوجه والحلق والذراع عندما تدخل في المشاجرة بين فوغن وكاتب السيناريو سكوت روزنبيرغ ورجل ثالث.

وألقي القبض على فون بعد تلك الواقعة، وأسقطت عنه التهم في وقت لاحق.

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