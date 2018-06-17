صور الأسبوع: القط أخيل صاحب التنبؤات، والأمير جورج في شرفة قصر باكنغهام
أهم الصور التي التقطتها عدسات الصحافة في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو/ حزيران 2018.
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DYLAN MARTINEZ / REUTERS
القط أخيل الذي تبنأ بفوز المنتخب الروسي لكرة القدم على نظيره السعودي. ويختار أخيل، المصاب بالصمم، اسم الفريق الفائز من من طبقين للطعام يحمل كل منهما علم دولة.
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TOLGA AKMEN / AFP
أطلال برج غرينفيل الذي التهمه حريق هائل أسفر عن مقتل 72 شخصا في العاصمة البريطانية لندن. وفي الذكرى الأولى للحريق سلطت الأضواء الخضراء على ما تبقى من البناية إحياء لذكري الضحايا.
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JAMES DEVANEY / GETTY IMAGES
الأمير جورج يتلقى مساعدة من ابنه عمه سافانا فيليبس أثناء وقوف الأسرة الملكية في شرفة قصر باكينغهام لمشاهدة عرض جوي لطائرات سلاح الجو الملكي في الاحتفال بعيد الميلاد الثاني والتسعين للملكة اليزابيث الثانية.
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KAI PFAFFENBACH / REUTERS
أحيا المطرب روبي ويليامز حفل افتتاح نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. وغنى ويليامز عددا من أكثر أغنياته شعبية بمساعدة مطربة السوبرانو عايدة جاريفولينا قبل المباراة الافتتاحية التي شهدت هزيمة السعودية من روسيا بخمسة أهداف مقابل لا شيء.
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SUSAN WALSH / GETTY IMAGES
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أثناء القمة التاريخية التي انعقدت بينهما، والتي أبدى خلالها ترامب استعداده للتفكير في إسقاط العقوبات على كوريا الشمالية إذا أظهرت تقدما على صعيد نزع السلاح النووي.
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JOSE CABEZAS / REUTERS
عدد كبير من الناس يشيعون جنازة أورا يولاندا بيريز باز، 17، التي راحت ضحية بركان فويغو في منطقة ألوتينانغو في غواتيمالا.
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THOMAS MUKOYA / REUTERS
هنري روتيش، وزير المالية الكيني، يحمل حقيبة بها الموازنة الحكومية في العاصمة نيروبي.
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BENOIT TESSIER / REUTERS
الإسباني رافاييل نادال يحتفل بفوزه ببطولة باريس المفتوحة للتنس بعد فوزه على اللاعب النمساوي دومينيك ثيم.
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BANDAR AL-DANDANI / GETTY IMAGES
الملسمون في المسجد الحرام في مكة المكرمة في الأسبوع الأخير من رمضان.
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JENS KALAENE / GETTY IMAGES
روثويزا دوماين، مسؤولة رعاية الحدائق، تقف في بحيرة صناعية وسط زهور الزنبق المائي من فصلية فكتوريا في حديقة النباتات في برلين.
معرض الصور
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