أحيا المطرب روبي ويليامز حفل افتتاح نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. وغنى ويليامز عددا من أكثر أغنياته شعبية بمساعدة مطربة السوبرانو عايدة جاريفولينا قبل المباراة الافتتاحية التي شهدت هزيمة السعودية من روسيا بخمسة أهداف مقابل لا شيء.