صور الأسبوع: القط أخيل صاحب التنبؤات، والأمير جورج في شرفة قصر باكنغهام

  • 17 يونيو/ حزيران 2018

أهم الصور التي التقطتها عدسات الصحافة في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو/ حزيران 2018.

  • القط أخيل DYLAN MARTINEZ / REUTERS

    القط أخيل الذي تبنأ بفوز المنتخب الروسي لكرة القدم على نظيره السعودي. ويختار أخيل، المصاب بالصمم، اسم الفريق الفائز من من طبقين للطعام يحمل كل منهما علم دولة.

  • برج غرينفيلد TOLGA AKMEN / AFP

    أطلال برج غرينفيل الذي التهمه حريق هائل أسفر عن مقتل 72 شخصا في العاصمة البريطانية لندن. وفي الذكرى الأولى للحريق سلطت الأضواء الخضراء على ما تبقى من البناية إحياء لذكري الضحايا.

  • الأسرة الملكية البريطانية JAMES DEVANEY / GETTY IMAGES

    الأمير جورج يتلقى مساعدة من ابنه عمه سافانا فيليبس أثناء وقوف الأسرة الملكية في شرفة قصر باكينغهام لمشاهدة عرض جوي لطائرات سلاح الجو الملكي في الاحتفال بعيد الميلاد الثاني والتسعين للملكة اليزابيث الثانية.

  • حف افتتاح كأس العالم 2018 KAI PFAFFENBACH / REUTERS

    أحيا المطرب روبي ويليامز حفل افتتاح نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. وغنى ويليامز عددا من أكثر أغنياته شعبية بمساعدة مطربة السوبرانو عايدة جاريفولينا قبل المباراة الافتتاحية التي شهدت هزيمة السعودية من روسيا بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

  • ترامب وكيم جونج أون SUSAN WALSH / GETTY IMAGES

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أثناء القمة التاريخية التي انعقدت بينهما، والتي أبدى خلالها ترامب استعداده للتفكير في إسقاط العقوبات على كوريا الشمالية إذا أظهرت تقدما على صعيد نزع السلاح النووي.

  • جنازة JOSE CABEZAS / REUTERS

    عدد كبير من الناس يشيعون جنازة أورا يولاندا بيريز باز، 17، التي راحت ضحية بركان فويغو في منطقة ألوتينانغو في غواتيمالا.

  • وزير المالية في كينيا THOMAS MUKOYA / REUTERS

    هنري روتيش، وزير المالية الكيني، يحمل حقيبة بها الموازنة الحكومية في العاصمة نيروبي.

  • رافاييل نادال BENOIT TESSIER / REUTERS

    الإسباني رافاييل نادال يحتفل بفوزه ببطولة باريس المفتوحة للتنس بعد فوزه على اللاعب النمساوي دومينيك ثيم.

  • الكعبة BANDAR AL-DANDANI / GETTY IMAGES

    الملسمون في المسجد الحرام في مكة المكرمة في الأسبوع الأخير من رمضان.

  • نباتات JENS KALAENE / GETTY IMAGES

    روثويزا دوماين، مسؤولة رعاية الحدائق، تقف في بحيرة صناعية وسط زهور الزنبق المائي من فصلية فكتوريا في حديقة النباتات في برلين.

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