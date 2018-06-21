مصدر الصورة Hacer Tulu Image caption نشرت المغنية التركية هاجر تولو سيلفي لها الشهر الماضي على صفحتها الشخصية

ذكرت تقارير تركية أن المغنية هاجر تولو قتلت في حادث إطلاق نار بملهى ليلي تمتلكه في منتجع بودروم الواقع على السواحل الجنوبية للبلاد.

وتوفيت هاجر، البالغة من العمر 40 عاما، عندما فتح أربعة أشخاص النار داخل الملهى، وأسفر الحادث عن إصابة العديد من الأشخاص.

وأفادت وسائل الإعلام التركية أن المغنية أطلق عليها النار وهي تعبر خشبة مسرح الملهى.

وهرب المهاجمون من موقع الحادث، واعتقلت السلطات أربعة من المشتبه بهم في نقطة تفتيش.

وبحسب تقارير، فإن المغنية ابنة لمهاجرين جاءوا إلى تركيا من البوسنة والهرسك.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ذكرت وسائل الإعلام أن الملهى الليلي الذي شهد وقوع الحادث يعرف باسم "ميدوزا" وهو شهير بارتياد السياح

وعملت المغنية قبل احترافها الغناء في مجال عرض الأزياء في أواخر تسعينيات القرن الماضي في مدينة إزمير، وأصبحت شريكة في وكالة لتشغيل عارضات الأزياء. ولديها ابنة تبلغ من العمر 15 عاما، وفقا لما ذكرته التقارير.

وكانت هاجر قد أطلقت أول ألبوماتها الغنائية في عام 2014، وتعاونت مع بعض أكبر الأسماء التركية في مجال الموسيقى. كما حققت أغنية طرحتها على موقع يوتيوب قبل ثلاثة أعوام 4.2 مليون مشاهدة.

وذكرت وسائل الإعلام أن الملهى الليلي الذي شهد وقوع الحادث يعرف باسم "ميدوسا" وهو شهير بارتياد السياح له، وهو يقع في منطقة قريبة من الساحل في مدينة بودروم.

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