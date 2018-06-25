من زوجها السادس وفي عامها الرابع والخمسين ريجيت نيلسن تنجب مولودا خامسا

مصدر الصورة Getty Images Image caption نيلسن، البالغة من العمر 54 عاما، طفلة أنثى

أنجبت الممثلة الدنماركية، بريجيت نيلسن، طفلها الخامس وهي في الرابعة والخمسين من عمرها، وقد أعربت رفقة زوجها الإيطالي، ماتيا ديسي، البالغ من العمر تسعا وثلاثين سنة، عن سعادتهما لاستقبال الابنة الأنثى الأولى لهما "فريدا"، في لوس أنجلس.

واشتهرت نيلسن بأدوارها في فيلمي روكي 4 وكوبرا، إلى جانب زوجها السابق سيلفستر ستالون.

كما نجحت نلسن في مسيرتها المهنية، عبر عملها في عرض الأزياء وتلفزيون الواقع.

وصرح الزوجان لمجلة بيبول المعنية بشؤون المشاهير: "سعدنا لاستقبال طفلتنا الجميلة في حياتنا. لقد كان طريقا طويلا، لكنه يستحق ذلك. لم نشعر أبدا بمثل هذا الحب".

وتزوجت نيلسن من ديسي، وهو زوجها السادس، عام 2006.

والممثلة نيلسن لديها أربعة أبناء ذكور، تترواح أعمارهم بين 23 و 34 عاما.

وكانت نيلسن قد أعلنت عن حملها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، حيث نشرت صورا لها ببطنها الكبير.

وبذلك تنضم نيلسن إلى قائمة من النساء الشهيرات، اللواتي أنجبن في سن متأخرة من العمر، بمن فيهم المغنية جانيت جاكسون، والممثلة ريتشل وايز.

وكانت وايز قد أعلنت، في أبريل/ نيسان الماضي، أنها تنتظر قدوم مولود جديد، من زوجها دانييل كريغ، وهي في عمر 48 عاما.

أما المغنية جانيت جاكسون، فقد أنجبت للمرة الأولى، ابنها عيسى وعمرها 50 عاما، العام الماضي، وكانت قد ألغت رحلة فنية حول العالم عام 2016، بهدف التفرغ لاستقبال مولودها.