الصين تفرض قيودا على أجور الممثلين

مصدر الصورة Reuters Image caption مجلة فوربس صنفت فان فينغبينغ على أنها خامس أعلى الممثلات أجرا في العالم عام 2016

أعلنت السلطات الصينية عزمها وضع سقف لأجور الممثلين، كإجراء ضمن خطة تهدف لمكافحة "الجشع" والتهرب الضريبي، في قطاع إنتاج الأفلام.

ووفقا للخطة سيتحدد أجر الممثلين، في الأفلام والبرامج التلفزيونية الصينية، بما لا يزيد عن 4 في المئة من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنتاج.

وحاليا لا يمكن لكبار الممثلين أن يتقاضوا أكثر من 70 في المئة، من إجمالي أجور العاملين، حسب ما تقول الحكومة الصينية.

يأتي ذلك عقب جدل حول أجور المشاهير، ومزاعم حول تهرب ضريبي في مجال صناعة الأفلام.

وجاء الإعلان عن هذا الإجراء في بيان مشترك، لخمس هيئات حكومية صينية، من بينها وزارة الثقافة والسياحة، والهيئات المنظمة للإذاعة والتلفزيون وصناعة السينما.

ولم يحدد البيان لماذا تضيق الحكومة الخناق على أجور المشاهير الآن، لكنها تقول إن هناك حاجة للتعامل مع "الأجور بالغة الارتفاع" للممثلين، و"التهرب الضريبي وقضايا أخرى".

اقرأ أيضا: باينوود ستوديوز البريطانية للسينما تدخل السوق الصيني

وأضاف البيان أن تلك المشاكل "أضرت بأجواء صناعة السينما، والبرامج التلفزيونية"، وأدت إلى "الجشع وإلى أن الشباب يطاردون المشاهير بشكل أعمى".

وربما يكون هذا الإجراء مرتبط بجدل، أثير الشهر الماضي، حول تهرب بعض المشاهير من الضرائب.

مصدر الصورة AFP Image caption تتزايد إيرادات شباك التذاكر في الصين، وبلغت نحو 8.6 مليار دولار في عام 2017

وفي مايو/ أيار الماضي، نشر مقدم برامج صيني ما قال إنه عقد وقعته الممثلة فان بينغبينغ، وهي واحدة من أشهر الممثلات في الصين، بقيمة 1.6 مليون دولار.

وذكر مقدر البرامج أن كثيرا من المشاهير يوقعون نسختين من العقود، ويقدمون للسلطات نسخة العقد ذات القيمة المالية الأقل، بهدف التهرب من الضرائب.

ونفت الممثلة ارتكابها أية مخالفات.

---------------------------------------

يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.