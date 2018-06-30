كيف احتفت مغنية راب سعودية بقيادة المرأة للسيارة

مصدر الصورة LEESA A Image caption مقطع الفيديو حقق أكثر من 1.6 مشاهدة خلال أيام عبر موقعي انستغرام ويوتيوب

عندما بدأت المرأة السعودية تقود السيارة لأول مرة قبل أيام، قررت مغنية راب شابة الاحتفاء بهذه الخطوة على طريقتها الخاصة.

ونشرت المغنية والمخرجة "ليسا" مقطع فيديو لها، وهي تغني لدى جلوسها خلف عجلة القيادة، ليجذب أكثر من 1.6 مليون مشاهدة خلال أقل من أسبوع.

وقالت المغنية بنبرة تحدٍ أمام الكاميرا في أغنيتها: "لا أحتاج أحدا ليوصلني... فرخصة القيادة جاهزة معي".

وحتى تغيير القواعد المعمول بها في السعودية رسميا في 24 يونيو/حزيران الجاري، لم يكن في استطاعة المرأة في السعودية قيادة السيارة.

وأعلن عن إنهاء هذا الحظر الذي امتد لعقود في سبتمبر/أيلول الماضي، وأصدرت أول رخص قيادة للنساء في وقت مبكر من هذا الشهر.

ونشرت "ليسا"، التي كان لها حضور محدود نسبيا على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعها المصور على انستغرام ويوتيوب.

وتظهر المغنية في المقطع، وهي تقود السيارة، وتضغط على دواسة البنزين، وتغير سرعات السيارة، وتغني وتقول: "إنت، يبدو أنك ناسية أن اليوم عشرة، هذا يعني عدم وجود سيارات أجرة"، في إشارة إلى تاريخ 24 يونيو/حزيران.

وأضافت: "أنا لا أمزح، اليوم أستطيع القيادة بنفسي. فعجلة القيادة في يدي، والدواسة تحت قدمي... وأضع حزام الأمان فوق عبايتي".

وحققت تغريدة، نُشر فيها فيديو ليسا، قرابة 300 ألف إعجاب وجرت مشاركتها أكثر من 104 آلاف مرة.

وقوبل رفع الحظر بابتهاج شديد في السعودية، وتداول كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عديدة لنساء أثناء قيادتهن السيارة.

ومع ذلك، قلل آخرون من أهمية الاحتفالات بالإشارة إلى القيود الأخرى المفروضة على المرأة، لا سيما ما يتعلق بولاية الرجل عليها.

كما اعتقلت السلطات مؤخرا ما لا يقل عن ثماني ناشطات، كن قد دافعن عن حق المرأة في قيادة السيارة قبل تعديل القواعد المعمول بها.

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