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كانت السنغال هي الأمل الأخير للقارة الأفريقية في الوصول إلى دور الستة عشر. مشجعون من السنغال في روسيا يلقون التحية قبل بدء المباراة مع كولومبيا في 28 يونيو/حزيران 2018