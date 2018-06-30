أفريقيا بالصور: متعلمون سعداء ومشجعون مولعون بكأس العالم وخيول لا تتحمل الحرارة

  • 30 يونيو/ حزيران 2018

مجموعة مختارة من أجمل الصور من جميع أنحاء أفريقيا وأماكن أخرى من العالم هذا الأسبوع.

مصدر الصورة AFP
Image caption فتاة لاجئة في مخيم للنازحين في مقديشو، سعيدة بحضورها الدرس في 25 يونيو/حزيران 2018
مصدر الصورة AFP
Image caption بحسب تقارير وكالة الأنباء الفرنسية، تطوع ما يقارب 600 طالب جامعي لتدريس الأطفال النازحين في عدة مخيمات في العاصمة الصومالية مقديشو
مصدر الصورة AFP
Image caption زوجان كينيان يرقصان في موقع بناء خط سكة حديد بين نيروبي ونايفاشا أثناء حضور الرئيس لتفقد المشروع في 23 يونيو/حزيران 2018
مصدر الصورة AFP
Image caption صورة لآلة تستخدم في بناء أطول جسر سكة حديد في كينيا في 23 يونيو/حزيران 2018
مصدر الصورة AFP
Image caption بياطرة يستعدون لإطلاق عقارات مخدرة على وحيد القرن الأسود ليتمكنوا من نقله من حديقة نيروبي الوطنية إلى منطقة في جنوب شرق البلاد.
مصدر الصورة AFP
Image caption مواطنون كينيون يشاهدون مباراة كأس العالم على شاشة مثبتة على شاحنة في نيروبي أثناء مباراة نيجيريا مع الأرجنتين في 26 يونيو/حزيران 2018
مصدر الصورة EPA
Image caption التقطت عدسات الكاميرا شقلبة النسر فيكتور موسيس بعد تسجيل هدف التعادل قبل أن تسجل الأرجنتين هدف الفوز في 26 يونيو/حزيران 2018
مصدر الصورة EPA
Image caption كانت السنغال هي الأمل الأخير للقارة الأفريقية في الوصول إلى دور الستة عشر. مشجعون من السنغال في روسيا يلقون التحية قبل بدء المباراة مع كولومبيا في 28 يونيو/حزيران 2018
مصدر الصورة AFP
Image caption سنغاليون يشاهدون مباراة منتخب بلادهم على شاشة عملاقة في ساحة تجمع في داكار، في 28 يونيو/حزيران 2018، وعادوا إلى منازلهم والحزن يملأ قلوبهم بسبب خسارة فريقهم
مصدر الصورة Reuters
Image caption مشجعات من المغرب لم يتوقفوا عن تشجيع أسود الأطلس رغم أنهم أصبحوا خارج كأس العالم بالفعل بعد فوز الفريق الاسباني
مصدر الصورة EPA
Image caption لم يصل فريق ساحل العاج إلى كأس العالم، لكن المشجعين في أبيدجان ما زالوا ملتصقين بالتلفاز. ليشاهدوا مباراة السنغال أمام اليابان. ، 24 يونيو/حزيران 2018
مصدر الصورة EPA
Image caption شباب يلعبون كرة القدم في شوارع مورنوفيا، عاصمة ليبريا في 28 يونيو/حزيران 2018
مصدر الصورة AFP
Image caption تستعد جنوب أفريقيا للاحتفال بمرور100 عام على ميلاد نيلسون مانديلا، أيقونة النضال ضد التمييز العنصري، في الصورة عرض لربطات العنق الخاصة بمانديلا في جوهانسبرغ جنوب أفريقيا.
مصدر الصورة AFP
Image caption وصل أتباع المبشرة إليزابيث ووشو أونيومبي، المعروفة باسم "مامان أولانجي" إلى جنازتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 23 يونيو/حزيران 2018
مصدر الصورة AFP
Image caption المئات يرتدون ملابس بيضاء في العاصمة، كينشاسا، حداداً على مؤسسة الكنيسة الخمسينية إليزابيث ووشو أونيومبي 23 يونيو 2018
مصدر الصورة AFP
Image caption لاعبة جزائرية للكرة الطائرة الشاطئية تغوص في الرمال خلال مباراة إسبانيا في ألعاب البحر المتوسط في مدينة كامبريلس الإسبانية في 28 يونيو/حزيران 2018
مصدر الصورة EPA
Image caption وفي مصر حيث تجاوزت درجة الحرارة 40 درجة مئوية، أحصنة لم تتحملها، فقام أصحابها بتبريدها من خلال أخذهم للسباحة في بحيرة قريبة من القاهرة في 22 يونيو/حزيران 2018.

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