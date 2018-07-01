مواقع في السعودية وعُمان على قائمة مواقع اليونسكو الجديدة للتراث العالمي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) عن قائمة جديدة لمواقع التراث العالمي التي يجب الحفاظ عليها، ضمت واحة في السعودية وميناء قديما في عُمان ومعبدا جبليا في كوريا الجنوبية ومبان في مومباي بالهند بنيت بطراز الأرت ديكو الذي يعود إلى الربع الأول من القرن العشرين.

وتضمن القائمة لهذه المواقع الحماية القانونية وفق المعاهدات الدولية وتشدد على ضرورة الحفاظ عليها.

وقد عقدت المنظمة الثقافية الأممية اجتماعا في البحرين، اُتفق فيه على تحديد هذه المواقع البارزة في مختلف أنحاء العالم التي يحب الحفاظ عليها لأهميتها الثقافية أو التاريخية أو العلمية.

ميناء مدينة قلهات التاريخي في سلطنة عُمان

مصدر الصورة EPA Image caption ضريح بيبي مريم في قلهات في عمان

كانت مدينة قلهات المسيجة والواقعة على جرف صخري في محافظة جنوب الشرقية في عُمان ميناء مزدهرا في الفترة من القرن الحادي عشر إلى القرن الخامس عشر.

وتصفها اليونسكو بأنها تمثل "شهادة تاريخية فريدة" عن الصلات بين شرق شبه الجزيرة العربية وباقي العالم.

مواقع مسيحية مخفية في ناغازاكي في اليابان

مصدر الصورة AFP Image caption كنيسة نوكوبي في ناغازاكي

يضم الموقع الذي يقع في جزيرة كايوشو اليابانية عشر قرى وقصرا وكاتدرائية بنيت كلها في الفترة بين القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، التي كانت فيها الديانة المسيحية محظورة في اليابان.

وتعكس المواقع النشاطات المبكرة للارساليات التبشيرية المسيحية والمبشرين الأوائل الذين استوطنوا في اليابان "وتحمل شهادة فريدة عن التقليد الثقافي الذي أنشاه المسيحيون المختبئون" في تلك الفترة. بحسب اليونسكو.

عمارة بطرز بناء قوطية وأرت ديكو في مومباي بالهند

مصدر الصورة AFP Image caption بنايات بنيت وفق طراز الأرت ديكو المعماري في شارع ماريان في مومباي

باشرت مدينة مومباي، التي اصبحت مركزا تجاريا عالميا في أواخر القرن التاسع عشر، مشروعا طموحا للتخطيط الحضري بنت فيه مبان جميلة للسكن وللاستخدام التجاري.

وكانت البنايات على الطراز الفكتوري أكثر كلاسيكية بشرفاتها، بينما تميزت البنايات التي بنيت على طراز الآرت ديكو التي خصصت لصالات السينما والشقق والمستشفيات بنسق ألوانها.

وقالت اليونسكو إن "هاتين المجموعتين (من البنايات) تحملان شهادة على مراحل التحديث التي مرت بها مومباي خلال مسار القرنين التاسع عشر والعشرين"

واحة الأحساء في المملكة العربية السعودية

مصدر الصورة EPA Image caption تضم واحة الأحساء أكثر من مليوني نخلة

تعد الأحساء في شرقي المملكة العربية السعودية أكبر واحة في العالم وموطنا للإنسان منذ العصر الحجري الحديث إلى يومنا الحاضر.

وتفتخر أيضا بأنها تضم نحو 2.5 مليون نخلة وحدائق وقنوات ري وينابيع وآبارا وبحيرة مغلقة فضلا عن المباني التاريخية والمواقع الأثرية.

ووصفتها اليونسكو بأنها "مثال نادر على تفاعل الإنسان مع الطبيعة".

معابد جبلية في كوريا الجنوبية

مصدر الصورة AFP Image caption معبد ماغوكسا في غونجي واحد من سبعة معابد قديمة في المنطقة

ظلت معابد جبل سانسا في جنوبي كوريا الجنوبية تعمل كمراكز للديانة البوذية منذ القرن السابع عشر.

وتضم المعابد السبعة باحات مع قاعات محاضرات وأروقة وغرف مزينة بالزخارف البوذية.

ووصفتها اليونسكو بقولها "أماكن مقدسة بقيت مراكز حية للتعبد والممارسات الدينية اليومية حتى وقتنا الحاضر".

مشهد أثري يعود للفترة الساسانية في منطقة فارس بإيران

مصدر الصورة EPA Image caption موقع قصر "قلعة دختر" في فارس

يضم المشهد مزيجا من مبان محصنة وقصور وبقايا مخططات مدن في ثمانية مواقع أثرية في عموم محافظة فارس، ترجع للإمبراطورية الساسانية في الفترة من القرن الثالث إلى القرن الخامس الميلادي.

وتقول اليونسكو إن الموقع لا يعكس فقط "الاستخدام الأمثل للطوبوغرافيا الطبيعية" بل ويقدم أيضا شهادة على أثر الفن الروماني والتقاليد الثقافية الأخمينية والفرثية.

مستوطنات الحجارة المرصوفة في كينيا

مصدر الصورة EPA Image caption مدخل مستوطنة بنيت برصف الحجر من دون أي مادة رابطة في منطقة ثيمليتش أوهينغا

تعد ثيمليتش أوهينغا أوسع مستوطنة بنيت جدرانها بطريقة رصف الحجر من دون مواد رابطة للبناء، الشائعة في منطقة بحيرة فكتوريا في كينيا، ومن أفضلها محافظة على ملامحها الأصلية.

ويعتقد أن المستوطنة الواقعة إلى الشمال الغربي من بلدة ميغوري، قد بنيت في القرن السادس عشر كقلعة تضم تجمعات من السكان المحليين وقطعان ماشيتهم.

ووصفت اليونسكو الموقع بأنه "مثال نادر على تقليد المجتمعات الرعوية الأولى في حوض بحيرة فكتوريا".