وفاة مصممة الرقصات البريطانية غيليان لين

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توفيت مصممة الرقصات البريطانية الشهرية "غيليان لين" عن عمر ناهز 92 عاما.

وأعلن الممثل بيتر لاند، زوج لين، عبر تويتر أنها رحلت عن عالمنا مساء الأحد، بمستشفى الأميرة غريس في وسط لندن.

وبدأت غيليان لين مسيرتها المهنية راقصة باليه، لكنها حققت أكبر نجاحاتها في عالم المسرح، حين صممت رقصات مسرحيتي "كاتس" وشبح الأوبرا (فانتوم اوف ذا أوبرا)، وكلاهما من تأليف اللورد لويد ويبر.

وصممت لين رقصات أكثر من 60 مسرحية، شهدتها مسارح لندن ونيويورك.

ونعى اللورد لويد ويبر الفنانة الراحلة على تويتر قائلا: "وداعا عزيزتي غيليان. ثلاثة أجيال من الموسيقيين البريطانيين مدينون لكي كثيرا".

وحضرت لين الشهر الماضي حفل إعادة تسمية، استضافه اللورد لويد ويبر والمنتج كاميرون ماكينتوش، حيث جرى فيه إعادة تسمية المسرح الذي عرضت عليه مسرحية "كاتس" على اسمها.

وأصبح مسرح لندن الجديد، ويعرف الآن باسم مسرح غيليان لين، أول مسرح في منطقة وسيت إند في لندن يسمى على اسم امرأة من خارج الأسرة الملكية في بريطانيا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الديم غيليان لين إلى جانب اللورد لويد ويبر خلال حفل إعادة تسمية أحد مسارح لندن على اسمها

وولدت لين في بروملي جنوب شرقي لندن، وبدأت مسيرتها المهنية في عمر 16 عاما، كراقصة بالية في شركة "سادلارز ويلز باليه" للرقص، ثم انتقلت إلى تصميم الرقصات في المسرحيات الغنائية والتلفزيون، في الخمسينيات من القرن الماضي.

واستمرت لين في العمل كمصممة رقصات، لصالح شركة "نورثرن باليه" ومسرح البولشوي الروسي.

وفي عام 1981، صممت الديم غيليان رقصات مسرحية "كاتس"، التي عرضت لنحو 9 آلاف مرة في لندن، وبعد ذلك بخمس سنوات صممت رقصات مسرحية " فانتوم اوف ذا أوبرا"، وكانت نجاحا دوليا مهما لها، ويعتبرها كثيرون أعظم إنجازاتها كمصممة رقصات.

وحازت لين على العديد من الجوائز خلال حياتها المهنية، من أبرزها جائزة أوليفيه، التي تقدمها جمعية مسارح لندن، مرتين.

وفي عام 2014 حصلت لين على لقب "ديم"، وهو لقب شرفي بريطاني، نظير خدماتها لفن الرقص والمسرح الموسيقي.