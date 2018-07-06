فيسبوك يحذف أجزاء "عنصرية" من إعلان استقلال الولايات المتحدة

مصدر الصورة Getty Images Image caption توماس جيفرسون هو الكاتب الرئيسي لإعلان استقلال الولايات المتحدة

استبعدت تقنية الخوارزميات في فيسبوك أجزاء من إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، ووصفتها بأنها "خطابات كراهية"، وحذفت مقتطفات منه نُشرت على منصتها الاجتماعية.

ومع اقتراب الاحتفال بيوم الاستقلال، كانت صحيفة أمريكية محلية، ومقرها تكساس، تنشر مقتطفات صغيرة يوميا من الوثيقة التاريخية على صفحتها على فيسبوك.

ومن بين العبارات التي أثارت القضية ونشرتها الصحيفة "المتوحشون الهنود عديمو الرحمة".

لكن شركة فيسبوك اعتذرت في وقت لاحق، وسمحت بإعادة النشر.

وكانت صحيفة "ليبرتي كونتي فينديكيتور" قد نشرت مقتطفات من إعلان تأسيس الولايات المتحدة على صفحتها على فيسبوك في محاولة منها لتشجيع قرائها على قراءة التاريخ.

ولم يظهر الجزء العاشر على فيسبوك، وتلقت الصحيفة إشعارا من فيسبوك يقول إن المنشور يتنافى مع معايير مواجهة خطابات الكراهية.

وكتب رئيس تحرير الجريدة، كاسي ستنيت، عن الأجزاء التي حذفت، قائلا : "ربما لو كتب توماس جيفرسون (الكاتب الرئيسي لإعلان الاستقلال) إن الأمريكيين الأصليين في مرحلة صعبة من التطور الثقافي بدلا من هذه العبارة لكان أفضل".

وأضاف: "للأسف، فإن جيفرسون، مثل غالبية المستعمرين البريطانيين في عصره، لم تكن له وجه نظر متوافقة مع الأمريكيين الأصليين".

وفي وقت لاحق، أكدت الصحيفة أن فيسبوك قد غيرت موقفها واعتذرت عما حدث.

وقالت فيسبوك لصحيفة فينديكيتورـ: "يبدو أننا ارتكبنا خطأ وحذفنا شيئًا نشرتموه على فيسبوك لم يتعارض مع معايير مجتمعنا".

وأضافت: "نود أن نعتذر ونعلمكم أننا أعدنا محتواكم وأزلنا أي شيء على حسابكم مرتبط بهذا الإجراء غير الصحيح."

وفي مدونة، قال مساعد رئيس تحرير الصحيفة، ريسون كريستيان بريتستشكي، إن القرار أظهر مشكلة البحث التلقائي عن خطاب الكراهية.

وقال: "إن الروبوت المدرّب على اكتشاف اللغة غير الصحيحة سياسيًا ليس ذكيًا بما فيه الكفاية للكشف عن متى تكون هذه اللغة جزءًا من وثيقة ذات أهمية تاريخية".