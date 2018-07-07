وفاة مبتكر "الرجل العنكبوت" عن عمر 90 عاما

مصدر الصورة Getty Images Image caption ستيف ديتكو اخترع شخصية الرجل العنكبوت مع ستان لي عام 1963

تُوفي الفنان والرسّام المشارك لشخصية "الرجل العنبكوت" أو "سبايدر مان"، ستيف ديتكو، عن عمر ناهز 90 عاما، بحسب الشرطة الأمريكية.

وعُثر على ديتكو في شقته في مدينة مانهاتن في 29 يونيو/حزيران، وأعلن المسعفون الذين حضروا إلى المكان وفاته.

ونعت الجماهير، من بينهم الكاتب نيل جايمان، الفنان الراحل الذي ذاع صيته عندما اشتغل مع شركة مارفل كوميكس في بداية الستينيات، واشترك مع المدير التنفيذي للشركة فيما بعد، ستان لي، في ابتكار عدة شخصيات، منها "الرجل العنكبوت" والدكتور سترينج.

ويقول كريس باكلر، مراسل بي بي سي في أمريكا الشمالية، إن لي خطرت بباله فكرة مراهق خارق يتمتع بقوة العنكبوت.

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لكن ديتكو هو الذي ابتكر اللون الأزرق المميز والزي الأحمر "للرجل العنكبوت" وقاذفات الخيوط التي يرتديها في يده.

وغادر ديتكو جهاز الشرطة بعدما تردد وجود خلاف مع لي عام 1966، وواصل عمله وابتكر شخصية الوحش الزاحف مع شركة "دي سي كوميكس".

وتجنب ديتكو الظهور في وسائل الإعلام معظم حياته، ورفض الظهور على شاشة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للتعليق على فيلم أنتجته بعنوان "بحثا عن ستيف ديتكو" عام 2007.

لكن المذيع البريطاني، جوناثان روس، الذي قابل ديتكو أثناء إعداد الفيلم الوثائقي، وصف ديتكو بـ "أعظم فنان ساخر ومبتكر عاش على الإطلاق". _____________________________________

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