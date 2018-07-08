زوجة المخرج رومان بولانسكي ترفض دعوة الانضمام لأكاديمية أوسكار

مصدر الصورة Getty Images Image caption الممثلة إيمانويل سيغنر وزوجها المخرج رومان بولانسكي

رفضت زوجة المخرج الفرنسي، المولود في بولندا، رومان بولانسكي، دعوة من أكاديمية أوسكار لتصبح عضوا في المنظمة، وذلك بعد أسابيع من طرد المنظمة لزوجها.

واتهمت الممثلة الفرنسية، إيمانويل سيغنر، الأكاديمية بأنها تمارس "نفاقا لا يُطاق ".

وقد طُرد بولانسكي، البالغ 84 عاما والذي يواجه اتهامات بالاغتصاب في الولايات المتحدة، من أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة في مايو/أيار الماضي، ليرفع عليها دعوى بسبب قرار الطرد.

وسلمت سيغنر، التي كانت من بين 928 فنانا جرت دعوتهم إلى الانضمام إلى الأكاديمية في إطار محاولة لدعم التنوع، الشهر الماضي، ردها في رسالة مفتوحة نشرت في صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية.

وقالت: "كنت ولا زلت مناصرة لقضايا المرأة. لكن كيف يمكن أن أتجاهل حقيقة أن الأكاديمية طردت منذ أسابيع قليلة ماضية زوجي، رومان بولانسكي، في محاولة لإرضاء روح العصر، وهي الأكاديمية نفسها التي منحته عام 2002 جائزة أوسكار عن فيلمه عازف البيانو! إنها حالة غريبة من النسيان".

وأضافت: "تعتقد الأكاديمية على ما يبدو بأنني ضعيفة الشخصية بما يكفي وممثلة متسلقة اجتماعيا كي أنسى أنني متزوجة من واحد من أعظم المخرجين في العالم خلال 29 عاما الماضية".

وعملت سيغنر مع زوجها في عدة أفلام، منها "القمر المر" و"فينوس في الفراء" و"البوابة التاسعة".

كما ظهرت الممثلة البالغة 52 عاما في أفلام "الرجل الذي يضحك" و"جرس الغوص" و"الفراشة".

لماذا طرد بولانسكي؟

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدرت الأكاديمية ميثاق أخلاق جديدا لأعضائها يضع خططا لمعالجة التحرش الجنسي في صناعة السينما.

وجاء الميثاق ردا على الاتهامات بسوء السلوك الجنسي ضد المنتج الشهير، هارفي واينستين، وآخرين في أعقاب حملة "مي تو" (أنا أيضا) على شبكة الإنترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption هارفي واينستين كان الشخصية الثانية التي تطرد من الأكاديمية

وكتبت المديرة التنفيذية للأكاديمية، دون هدسون، خطابا إلى جميع أعضاء الأكاديمية البالغ عددهم 8,427 عضوا تخبرهم بأنه تنتظر التزامهم بالإرشادات الجديدة.

وأضافت: "لا مكان في الأكاديمية لأولئك الذين يستغلون مكانتهم أو سلطاتهم أو تأثيرهم لارتكاب سلوك ينتهك معايير الأخلاق المتفق عليها".

واعترف بولانسكي بممارسة الجنس غير المشروع مع سامانثا غيمر، التي كانت قاصرا آنذاك، في عام 1977، وقضى عقوبة 42 يوما في السجن.

لكن بعد ذلك، هرب مخرج فيلم "طفل روزماري" من الولايات المتحدة خوفا من إمكانية إلغاء اتفاق المساومة مع غيمر.

هل طرد شخص آخر من الأكاديمية؟

كان واينستين الشخص الأول الذي يطرد من الأكاديمية في السنوات الأخيرة، في أعقاب فضيحة الاستغلال الجنسي.

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وطرد قطب الإنتاج الفني، التي تلقت أفلامه أكثر من 300 ترشيح لنيل جوائز أوسكار، من المنظمة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأنكر واينستين جميع التهم بمارسة الجنس دون تراضي الطرفين ولم يعترف بارتكابه الاغتصاب والاعتداء الجنسي في وقت مبكر من هذا الشهر.

وفي مايو/أيار الفائت، اتخذ قرار طرد بولانسكي إضافة إلى النجم التلفزيوني، بيل كوسبي.

كما فقد الممثل كارمين كريدي عضويته عام 2004 بسبب نشره نسخا من فيلم أرسل إليه للتصويت عليه.

هل طال الطرد شخصا آخر؟

سحبت دعوة نجم السلة الأمريكي، كوبي براينت، في وقت مبكرمن هذا الشهر، وذلك على الرغم من فوزه بجائزة أوسكار في مارس/آذار عن فيلمه للرسوم المتحركة "عزيزتي كرة السلة".

مصدر الصورة Getty Images Image caption كوبي براينت فاز بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم للرسوم المتحركة "عزيزتي كرة السلة" هذا العالم

وقالت تقارير إن عضوية براينت قد تمت الموافقة عليها، لكن لجنة الحكام داخل المنظمة ألغت القرار.

واتهم براينت، الذي لم يرد بعد على قرار استبعاده، بالاعتداء الجنسي عام 2003. وأسقطت الاتهامات ضد براينت في النهاية بعدما قيل إن الضحية رفضت الإدلاء بشهادتها.

من جرت دعوتهم أيضا هذا العام؟

كان من بين المرشحين الآخرين الذي تلقوا دعوات بالانضمام إلى أوسكار الفنانون البريطانيون دانيال كالويا ولينا هيدى وديزي ريدلي.

كما دعيت مؤلفة سلسلة أفلام هاري بوتر جي كي رولينج بعدما كتبت وأنتجت فيلم "وحوش مذهلة وأين تجدها".

مصدر الصورة Getty Images Image caption جي كي رولينغ كانت من بين عدد من النساء اللواتي دُعين إلى الانضمام إلى الأكاديمية

وشهد هذا العام أكبر عدد على الإطلاق من الأعضاء الجدد الذي دعوا للانضمام إلى الأكاديمية.

وكان أكثر من ثلث المدعوين من الأقليات، وذلك في إطار حملة لمضاعفة عدد النساء والأقليات العرقية في المنظمة بحلول 2020.