جاستن بيبر يخطب عارضة الأزياء هايلي بالدوين

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قالت وسائل إعلام أمريكية إن نجم البوب الكندي، جاستن بيبر، أعلن أنه خطب عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين.

وأضافت أن بيبر (24 عاما) تقدم بطلب يد بالدوين في منتجع سياحي في جزر باهاماس، مشيرة إلى أن رجال الأمن التابعين للمغني طلبوا من موظفي المطعم إبعاد هواتفهم النقالة قبل أن يصارح بالدوين بالخطوبة، بحسب "تي أم زد".

وأكدت سي أن أن و "إي نيوز" خبر خطوبة بيبر، كما احتفل والدا المغني الكندي بهذا الخبر على انستغرام وتويتر.

وكان بيبر وبالدويت قد تواعدا مسبقاً، إلا أنهما عادا لبعضهما البعض في الآونة الأخيرة.

ونشر والد بيبر، جيرمي صورة لابنه على إنستغرام قائلاً "متحمس للفصل التالي"، فيما عبرت والدته بآتي ماليت عن حماسها لهذا الخبر على تويتر.

وذكر تقرير "تي أم زد" أن " بالدوين وبيبر عادا لبعضهما البعض بعد انفصال الأخير عن صديقته سيلينا غوماز.

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وقد ظهرت بالدوين على صفحات مجلة "فوغ" الأمريكية، و"ماري كلير"، و"هاربر بازار "الإسبانية، كما شاركت في العديد من عروض الأزياء ومقاطع فيديو كليب والبرامج التلفزيونية.

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وبالدوين هي ابنة ستيفن بالدوين، الممثل والمنتج الذي لعب دور البطولة في أفلام مثل "ولد في الرابع من يوليو/تموز"، و"المشتبه بهم المعتادون"، و"فليستون في فيفا روك فيغاس".

وهي أيضاً ابنة أخ الممثل أليك بالدوين الذي لعب دور البطولة في عدة أفلام ومنها "ذا هانت فور ريد أكتوبر"، كما أنه معروف بدوره في المسلسل التلفزيوني "30 روك"، وتجسيده لشخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في برنامج السبت المسائي.

وفي الوقت التي تعتبر أخبار الخطوبة سعيدة لبيبر وبالدوين، إلا أن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لم يبتهجوا بها، إذ عبر بعض معجبيه عن غضبهم لخطوبة نجمهم المحبوب وكذلك شعورهم بالحزن لصديقته السابقة سيلينا.