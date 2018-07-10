جورج كلوني يصاب في حادث سير في إيطاليا

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نقل نجم هوليوود الأمريكي جورج كلوني إلى المستشفى بعد إصابة بسيطة في حادث اصطدام دراجته النارية بسيارة.

ووقع الحادث في جزيرة سردينيا الإيطالية حيث يصور كلوني مشاهد أحدث أعماله التلفزيونية، باسم "كاتش-22".

وأكدت مسؤولة في بلدية ساساري في سردينيا لبي بي سي أن كلوني أصيب في "حادث بسيط"، قائلة إن إصابته ليست خطيرة، وإنه غادر المستشفى بالفعل.

ويُعتقد أن الحادث وقع في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينتش) عند خروج كلوني من فندق يقيم فيه في كوستا كوراللينا، بشمال جزيرة سردينيا.

وتشير أحد التقارير إلى أن كلوني أصيب في ركبته.

ويؤدي كلوني (57 عاما) دور شايسكوف الضابط بسلاح الجو الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية في مسلسل "كاتش-22" المقتبس عن رواية للكاتب جوزيف هيلير بنفس الاسم.

ومن المقرر أن تبدأ القناة الرابعة الإنجليزية بث الدراما التلفزيونية المكونة من ستة أجزاء في عام 2019.

ويملك كلوني منزلا في منطقة لايك كومو في بشمال إيطاليا.

ويسود اعتقاد بأنه وأسرته استقروا في فيلا بمنطقة سان تيودورو بجزيرة سردينيا أثناء تصوير المسلسل.

لكن النجم أمضى ليلة في فندق قريب من موقع التصوير، قبل أن يتعرض للحادث.

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