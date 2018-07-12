الحكومة الهندية "تفشل" في حماية ضريح "تاج محل" الأثري

مصدر الصورة Getty Images Image caption يقع ضريح "تاج محل" في مدينة أغرا شمالي الهند

انتقدت محكمة عليا في الهند الحكومة بسبب ما سمته "فشل" في حماية ضريح "تاج محل" الأثري.

وقالت المحكمة إن الحكومة الفدرالية وحكومة الولاية أظهرت "تراخيا" في اتخاذ خطوات تفضي إلى التصدي للحالة المتردية التي تواجه الأثر.

وجاء تعليق المحكمة ردا على التماس استشهد بمخاوف من أثر التلوث على المبنى التاريخي الذي يعود إلى القرن السابع عشر.

ويعد تاج محل واحدا من أكثر معالم الجذب السياحي في العالم، إذ يجتذب يوميا نحو 70 ألف زائر.

وكانت المحكمة قد حكمت في مايو/أيار الماضي بتكليف الحكومة بالاستعانة بمساعدة أجنبية من أجل معالجة "التغير المقلق لألوان" الأثر المبني من الرخام.

وقالت المحكمة وقتها إن الضريح الشهير، المبني من الرخام الأبيض ومواد أخرى، تحول لونه إلى الأصفر وهو حاليا يتحول إلى اللون البني والأخضر.

ويقال إن التلوث وأعمال البناء والحشرات من بين الأسباب التي أدت إلى ذلك.

وقالت الحكومة للمحكمة إن لجنة خاصة تشكلت لاقتراح إجراءات لحماية الأثر من التلوث.

وأغلقت السلطات آلاف المصانع بالقرب من الأثر، غير أن نشطاء قالوا إن الرخام الأبيض لايزال يفقد بريقه.

كما يسهم مصرف في نهر يامونا، الذي يجري بجانب الأثر، في اجتذاب الحشرات التي تضع فضلاتها على جدرانه وتلطخ مظهره.

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