خمسة أشياء قد لا تعرفها عن كرواتيا

مصدر الصورة Getty Images Image caption علم كرواتيا

لم يتوقع كثيرون أن تصل كرواتيا إلى ما وصلت إليه في كأس العالم روسيا 2018... لكنها حققت ذلك بالفعل.

فبعد الفوز على الدولة المضيفة، روسيا، وكذلك انجلترا والأرجنتين، ستواجه كرواتيا فرنسا في نهائي كأس العالم، الأحد.

وبعد هذا الإنجاز الرياضي المهم، ما الذي تعرفه عن كرواتيا؟

إليك أبرز الحقائق عنها:

لم تظهر الدولة كما نعرفها اليوم إلا في عام 1991

مصدر الصورة Getty Images Image caption عدد السكان في كرواتيا يبلغ أربعة ملايين نسمة

ظهرت كرواتيا إلى الوجود بشكل أو آخر إبان الإمبراطورية الرومانية، لكن دولة كرواتيا بشكلها الحالي لم تظهر حتى عام 1991.

وأعلنت دولة كرواتيا المعاصرة استقلالها من يوغوسلافيا في شهر يونيو/حزيران من العام ذاته.

وتعد كرواتيا، التي تقع في مفترق طرق لوسط وجنوب وشرق أوروبا على البحر الأدرياتيكي، جزءا من الاتحاد الأوروبي، ويسكنها قرابة أربعة ملايين نسمة، وتحتل المركز رقم 130 من حيث عدد السكان في العالم.

الغابات تغطي ثلث مساحة الدولة

مصدر الصورة Getty Images Image caption بحيرات بليتفيتش مدرجة في قائمة منظمة يونسكو لمواقع الترث في العالم

تمتلك كرواتيا حدائق وطنية خلابة، حيث يمكنك السباحة فيها تحت شلالات المياه واستكشاف الغابات العذراء التي لم تطلها يد التلوث.

ووفقا لأرقام البنك الدولي، تغطي الغابات ثلث مساحة كرواتيا.

وتمتلك البلاد ثمانية متنزهات وطنية، من بينها بحيرات بليتفيتش، وهي الأكبر بين البحيرات الثمانية، والمدرجة كذلك في قائمة اليونسكو لمواقع التراث الثقافي العالمي.

الكلب الدلماسي ينحدر من كرواتيا

مصدر الصورة Getty Images Image caption هذا النوع من الكلاب يأتي من منطقة دالماسيا، إذ ربما اكتسبت هذه السلالة اسمها من اسم القرية

يسود اعتقاد بأن جذور الكلب الدلماسي المذهلة تعود إلى كرواتيا وإلى منطقتها التاريخية في دالماسيا.

الكلب -المعروف بفروه الأبيض المزرقش بالبقع السوداء- يمكن التعرف عليه في لوحات سجلات الكنيسة من المنطقة التي قد تعود إلى القرن الـ 16، وفقا للاتحاد الدولي لتربية الكلاب، المعروف اختصارا بـ "إف سي آيه".

لكن الاتحاد يقول إن الباحث والرحالة، توماس بينانت، وصف هذا الكلب في كتابه "خلاصة رباعي الأرجل" الذي يعود تاريجه إلى 1771، وأطلق عليه اسم "دلماسي"، وهو ما يشير إلى أن الاسم لا يعود إلى منطقة دالماسيا.

مدينة دوبروفنيك كانت مملكة "كينغز لاندينغ" في فيلم "لعبة العروش"

مصدر الصورة Getty Images Image caption مدينة دوبروفنيك

جرى تصوير عاصمة ممكلة فيستروس الخيالية، كينغز لاندينغ، بالكامل تقريبا في مدينة دوبروفنيك الكرواتية ذات الأسوار القديمة.

ويقول موقع منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي إن المدينة تشتهر بكنائسها القوطية والباروكية الجميلة وآثار عصر النهضة والأديرة والقصور والنافورات والمناظر الخلابة الواقعة على الساحل الدلماسي، مما جعلها موقع تصوير مثاليا للسلسلة السنيمائية الشهيرة.

وشهدت المدينة طفرة كبيرة في معدلات السياحة وذلك بفضل شعبية هذه السلسلة. كما جرى تصوير مشاهد أخرى في بلدة "سبليت"، الواقعة الساحل الدلماسي.

كرواتيا مهد رابطة العنق

مصدر الصورة Getty Images Image caption سكان كرواتيا يحتفلون باليوم العالمي لرابطة العنق سنويا في 18 أكتوبر/تشرين الأول مرتدين الزي التقليدي

ويمكن العثور على كلمة "كرواتا" في عديد من اللغات باعتبارها جذر لكلمات تعني رابطة أو رابطة عنق.

وجاء ذلك بعدما ارتدى الكرواتيون أنواعا متميزة من ملابس تُلف حول الرقبة في الجيش الفرنسي إبان حرب الثلاثين عاما في القرن السابع عشر.

وتجرى الفعاليات سنويا في 18 أكتوبر/تشرين الأول في كرواتيا بمناسبة اليوم العالمي لرابطة العنق.

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