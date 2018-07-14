مصدر الصورة AMEER ALHALBI/getty images Image caption المطرب ماجد المهندس عراقي المولد ويحمل أيضا الجنسية السعودية

ألقت الشرطة السعودية القبض على فتاة منقبة ركضت نحو المسرح في حفل موسيقي بمدينة الطائف وعانقت مطربه.

وكان المطرب ماجد المهندس يغني في مهرجان سوق عكاظ الفني في هذه المدينة الواقعة غربي المملكة.

ونشر شريط فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر رجالا ونساء من قوات الأمن وهم يجرون الفتاة التي كانت ترتدي النقاب إلى خارج قاعة الحفل.

ولا يسمح للنساء في السعودية بالاختلاط والجلوس مع رجال ليسوا على صلة قرابة معهن.

ولم يصدر أي تعليق عن المهندس، الذي يصفه موقعه بلقب "أمير الغناء العربي" على الحادثة.

وواصل المطرب العراقي المولد الذي يحمل أيضا الجنسية السعودية، تقديم أغانية في الحفل بعد الحادثة.

وقالت الشرطة إن الفتاة نقلت إلى مركز توقيف للنساء حيث ستوجه إليها تهمة جنائية.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة قوله إن المرأة الموقوفة في مؤسسة رعاية الفتيات بالطائف ستحال إلى النيابة العامة وفق نظام مكافحة التحرش الجنسي.

ونقلت الصحيفة نفسها عن الخبير القانوني مراد الصبيح قوله إن الفتاة "ستواجه عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، حسب المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش".

وتفرض السعودية قواعد أخلاقية صارمة بشأن تناول الكحول وتشدد على ضرورة ارتداء ملابس محتشمة والفصل بين الجنسين.

وقد خففت تلك القيود، التي منعت المرأة في المملكة لزمن طويل من حضور الفعاليات العامة، في السنة الماضية ضمن سلسلة الإصلاحات التي تبناها ولي العهد محمد بن سلمان.

ويأتي الحادث بعد أسابيع فقط من السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات في إطار الإصلاحات التي بدأ العمل بها في المجتمع السعودي خاصة في قطاع الترفيه، الأمر الذي أثار حفيظة المحافظين والمتشددين في السعودية.

ومن ضمن أهداف خطة بن سلمان الاقتصادية التي أعلنها العام الماضي تحت عنوان "رؤية 2030" زيادة الإنفاق على النشاطات الثقافية والترفيهية في المملكة المعتمدة على النفط من نسبة 2.9 إلى 6 في المئة بحلول عام 2030.

وقد سمح للنساء لأول مرة بحضور الحفلات الموسيقية ومباريات كرة القدم، كما استضافت المملكة أول حفل موسيقي لمغنية، أحيته المغنية اللبنانية هبة طوجي في ديسمبر/كانون الأول عام 2017 .

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