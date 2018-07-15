من صور القراء: يوم صيفي حار

سو ايبرت: "لقد صادفنا مجموعة من السيدات من مجموعة "ريد هاترز" وبدوا رائعين في ملابسهم الحمراء والأرجوانية في يوم صيفي جميل. وهذه المجموعة تسعى إلى تكوين صداقة عالمية بين النساء اللواتي يرغبن في أن يكبروا في العمر بطريقة ملهمة وهي فكرة مستوحاة من قصيدة تحذير التي كتبتها جيني جوزيف ".