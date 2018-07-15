من صور القراء: يوم صيفي حار

  • 15 يوليو/ تموز 2018

في كل أسبوع، تختار بي بي سي مجموعة من صور القراء تدور حول موضوع واحد حددناه مسبقا، وموضوع معرض الصور هذا الأسبوع هو "يوم صيفي"

  • منطاد الهواء الساخن Paul Fowler

    بول فاولر: "قضيت يومًا صيفيًا في السماء ، بعد ركوب منطاد الهواء الساخن فوق الغابات والحقول بالقرب من شاتو دو تشينونسو ، في وادي لوار في فرنسا".

  • امرأة تستمع بيوم مشمس Tibor Ács

    تيبور آكس : "التقطت الصورة في أجمل يوم هذا الصيف. هذه المرأة تتمتع بأشعة الشمس في حديقة في بودابست ، المجر."

  • فيل صغير ينثر المياه Eajaaz Ahamed

    إيجاز أحمد: "من لا يحب الاستحمام في فترة ما بعد الظهيرة في يوم حار؟ هذا الفيل قرر الاستحمام بماء بارد في يوم صيفي حار في حديقة حيوان فاندالور في الهند".

  • مدفع قديم يعود إلى وقت الحرب الأهلية الامريكية Michael Romagnoli

    مايكل روماجنولي: "إعادة إحياء الحرب الأهلية الأمريكية، شخص يرتدي الزي العسكري للشمال، ويطلق طلقة من مدفع قديم كجزء من طقوس زيارة حصن ديلاوير ، في جزيرة بايا باتش، في ولاية ديلاوير".

  • مجموعة من النسوة يتوجهن باتجاه كنيسة Sue Ebert

    سو ايبرت: "لقد صادفنا مجموعة من السيدات من مجموعة "ريد هاترز" وبدوا رائعين في ملابسهم الحمراء والأرجوانية في يوم صيفي جميل. وهذه المجموعة تسعى إلى تكوين صداقة عالمية بين النساء اللواتي يرغبن في أن يكبروا في العمر بطريقة ملهمة وهي فكرة مستوحاة من قصيدة تحذير التي كتبتها جيني جوزيف ".

  • كلب يلعب في الماء Wendy Johnson Shaaban

    ويندي جونسون شعبان: "كلبي الجولدن ريتريفر يتمتع بدش بارد من حرارة شمس الصيف، في حديقتنا ، في مدينة الإسكندرية ، شمال مصر".

  • صورة لأحد شواطئ كاليفورنيا Jayson Berry Hunt

    جيسون بيري هانت: "في زيارة إلى بحيرة تاهو، بين كاليفورنيا ونيفادا ، أدهشني منظر الشواطئ المشمسة، بين قمم الجبال، فوق مستوى سطح البحر."

  • انعكاس الشمس على مجموعة من الزهور Sam Whitaker

    وأخيرًا صورة لسام ويتاكر لانعكاس الشمس على مجموعة من الزهور

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