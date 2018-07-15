من صور القراء: يوم صيفي حار
في كل أسبوع، تختار بي بي سي مجموعة من صور القراء تدور حول موضوع واحد حددناه مسبقا، وموضوع معرض الصور هذا الأسبوع هو "يوم صيفي"
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Paul Fowler
بول فاولر: "قضيت يومًا صيفيًا في السماء ، بعد ركوب منطاد الهواء الساخن فوق الغابات والحقول بالقرب من شاتو دو تشينونسو ، في وادي لوار في فرنسا".
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Tibor Ács
تيبور آكس : "التقطت الصورة في أجمل يوم هذا الصيف. هذه المرأة تتمتع بأشعة الشمس في حديقة في بودابست ، المجر."
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Eajaaz Ahamed
إيجاز أحمد: "من لا يحب الاستحمام في فترة ما بعد الظهيرة في يوم حار؟ هذا الفيل قرر الاستحمام بماء بارد في يوم صيفي حار في حديقة حيوان فاندالور في الهند".
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Michael Romagnoli
مايكل روماجنولي: "إعادة إحياء الحرب الأهلية الأمريكية، شخص يرتدي الزي العسكري للشمال، ويطلق طلقة من مدفع قديم كجزء من طقوس زيارة حصن ديلاوير ، في جزيرة بايا باتش، في ولاية ديلاوير".
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Sue Ebert
سو ايبرت: "لقد صادفنا مجموعة من السيدات من مجموعة "ريد هاترز" وبدوا رائعين في ملابسهم الحمراء والأرجوانية في يوم صيفي جميل. وهذه المجموعة تسعى إلى تكوين صداقة عالمية بين النساء اللواتي يرغبن في أن يكبروا في العمر بطريقة ملهمة وهي فكرة مستوحاة من قصيدة تحذير التي كتبتها جيني جوزيف ".
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Wendy Johnson Shaaban
ويندي جونسون شعبان: "كلبي الجولدن ريتريفر يتمتع بدش بارد من حرارة شمس الصيف، في حديقتنا ، في مدينة الإسكندرية ، شمال مصر".
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Jayson Berry Hunt
جيسون بيري هانت: "في زيارة إلى بحيرة تاهو، بين كاليفورنيا ونيفادا ، أدهشني منظر الشواطئ المشمسة، بين قمم الجبال، فوق مستوى سطح البحر."
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Sam Whitaker
وأخيرًا صورة لسام ويتاكر لانعكاس الشمس على مجموعة من الزهور
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