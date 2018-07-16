"فندق ترانسلفانيا 3: عطلة صيفية" على قمة مبيعات شباك التذاكر بالولايات المتحدة

مصدر الصورة Reuters Image caption حقق "فندق ترانسلفانيا 3" 46.4 خارج الولايات المتحدة في عطلة نهاية الأسبوع

تربع فيلم "فندق ترانسلفانيا 3: عطلة صيفية"على قمة مبيعات شباك التذاكر في الولايات المتحدة محققا 44 مليون دولار من 4267 صالة عرض بينما لم يحقق فيلم "ناطحة السحاب" من بطولة دوين جونسون سوى 25.5 مليون دولار.

وحقق "فندق ترانسلفانيا 3"، وهو فيلم رسوم متحركة من إنتاج سوني، 46.4 خارج الولايات المتحدة في عطلة نهاية الأسبوع، محققا بذلك عائدات بلغت 100 مليون دولار بما في ذلك مشاهدي الفيلم على أمازون برايم.

ويأتي الجزء الثالث من الفيلم ببطولة صوتية لكل من آدم ساندلر، سيلينا غوميز، وآندي سامبرغ وكاثرين هان، وتكلف إنتاجه 80 مليون دولار.

ولم يحقق "ناطحة سحاب" عائدات كافية لحجز المرتبة الثانية، التي جاءت من نصيب فيلم سلسلة مارفيل "الرجل النملة والدبور"، الذي حقق 29.5 مليون دولار من 4206 شاشة عرض.

وجاء "ناطحة سحاب" في المرتبة الثالثة، ويمثل أقل الأفلام التي لعب جونسون دور البطولة فيها من حيث العائدات في الأعوام الأخيرة. وتعول شركة يونيفرسال، التي أنتجت الفيلم، على شعبية جونسون الكبيرة لتبرر ميزانية إنتاجه الكبيرة التي بلغت 125 مليون دولار.

وجاء فيلم "إنكردبلز 2" في المركز الرابع، محققا 16 مليون دولار في أسبوعه الخامس. ويعد الفيلم، وهو من إنتاج ديزني بيكسار، الآن التاسع من حيث العائدات في تاريخ الولايات المتحدة حتى الآن، حيث حقق 535.8 مليون دولار منذ طرحه في دور العرض.

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