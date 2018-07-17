جورج كلوني يحقق دخلا قياسيا خلال العام الماضي

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حقق الممثل الأمريكي جورج كلوني دخلاً العام الماضي أكثر مما يكسبه أي ممثل آخر في الفترة ذاتها ويرجع الفضل في ذلك إلى بيعه لشركة "كزاميغو" للمشروبات الكحولية" التي شارك في تأسيسها.

وتشير تقديرات مجلة "فوربس" الأمريكية إلى أن كلوني (57 عاما) حقق أرباحاً بلغت 239 مليون دولار أمريكي قبل الضرائب في العام الذي يبدأ في 1 يونيو/حزيران 2017، مما يجعله يحتل المرتبة الثانية في القائمة السنوية لأغنى المشاهير في العالم ، أي بعد الملاكم فلويد مايويدز.

وتأتي أرباح كلوني من بيعه لشركة "كزاميغو" إلى شركة "دياجو" العملاقة في صفقة قيمتها مليار دولار.

وكان كلوني أسس هذه الشركة مع صديقيه راندي جربر ومايك ميلدمان.

وأصيب النجم الأمريكي في حادث دراجة نارية في سردينيا مؤخراً.

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وجاءت النجمة كايلي جينر في المرتبة الثالثة حيث حققت ما يقدر بنحو 166.5 مليون دولار أمريكي في العام الماضي.

وقالت مجلة "فوربس" إن نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر في طريقها لأن تصبح "أصغر مليارديرة عصامية" في الولايات المتحدة.

وتضم قائمة المشاهير المئة، نجوم من جميع أنحاء العالم، وقدرت أرباحهم مجتمعة قبل الضرائب من 1 يونيو/حزيران 2017 إلى 1 يونيو/حزيران 2018.

ومن بين 100 شخصية من كبار أغنى المشاهير، كان هناك 15 امرأة فقط، أي أقل بسيدة واحدة عن العالم الماضي.

وقالت "فوربس" إن كبار المشاهير حول العالم استطاعوا معاً الحصول على ما مجموعه 6.3 مليارات دولار أمريكي خلال العام الماضي، أي 22 في المئة زيادة عن العام الماضي.

وأضافت أن "11 من كبار المشاهير حصدوا 100 مليون دولا أمريكي، أي أكثر مرتين مما حقق في العامين الأخيريين".

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