التقطت كلودا كيلكوين،المصورة بوكالة رويترز للأنباء، عددا من الصور لبنات ونساء الروهينجا المسلمات في مخيمات اللاجئين في جنوب بنغلاديش، مركزة على مساحيق التجميل التقليدية اللافتة التي تصبغ وجوههن.

مصدر الصورة Reuters

مصدر الصورة Reuters

مصدر الصورة Reuters

منذ أغسطس/آب 2017، فر أكثر من 700 ألف شخص من الروهينجا من مقاطعة راخين شمالي ميانمار (بورما) إلى بنغلاديش المجاورة هربا من الملاحقة وتدمير منازلهم.

ويشكل الروهينجا في ميانمار، الذين كان عددهم نحو مليون شخص في بداية عام 2017، إحدى الأقليات في البلد.

وينكر الجيش في ميانمار استهداف المدنيين الروهينجا، ويقول إنه يستهدف مسلحين من هذه الأقلية.

مصدر الصورة Reuters

صورت كيلكوين فتيات ونساء الروهينجا المسلمات في مخيمات اللاجئين في مدينة كوكس بازار الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي لبنغلاديش.

مصدر الصورة Reuters

ويطلق على المكياج اسم (ثاناكا) وهو عجينة صفراء مصنوعة من لحاء شجرة تنمو في المناطق الوسطى الجافة من ميانمار، وتستخدم لتزيين خدود النساء والفتيات في تقليد يعود لقرون.

مصدر الصورة Reuters

وبالإضافة لاستخدام هذه العجينة كمستحضر تجميلي، فإنها تحمي البشرة من أشعة الشمس القوية وتحافظ على برودتها.

مصدر الصورة Reuters

وعندما تجف العجينة فإنها تشكل طبقة واقية تكون طاردة للحشرات، وتساعد على علاج حب الشباب.

مصدر الصورة Reuters

هذه العجينة التقليدية التي يمكن شراؤها في مخيمات اللاجئين تمنح الفتيات والنسوة هناك شعورا بالحياة الطبيعية.

مصدر الصورة Reuters

وتقول جوهرة بيغوم، البالغة من العمر 13 عاما، إن "المكياج هو هوايتي، وهو أحد تقاليدنا".

مصدر الصورة Reuters

وصلت جوهرة إلى مدينة كوكس بازار في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي بعد فرارها من هجوم عسكري على قريتها في راخين.

واضطرت إلى السير لمدة خمسة أيام للوصول إلى مخيم جامتولي المزدحم.

وتضيف بيغوم "استطيع العيش بدون تناول الأرز ولكنني لا أستطيع العيش بدون مكياج".

مصدر الصورة Reuters

وبدورها، تقول زينات أرا البالغة من العمر 9 سنوات وتعيش في مخيم كوتوبالونج للاجئين "استخدم المكياج لإبقاء وجهي نظيفاً. هناك بعض الحشرات التي تقرص وجهي، وهذا المكياج يطردها، لذا فهو يحميني".

مصدر الصورة Reuters