مسلسل تلفزيوني يقدم بطلة خارقة متحولة جنسيا

مصدر الصورة Getty Images Image caption تعتزم الممثلة نيكول ماينز تجسيد دور "نيا نال" المتحولة جنسيا في مسلسل "فتاة خارقة"

تعتزم الناشطة والممثلة الأمريكية نيكول ماينز تجسيد دور بطلة خارقة متحولة جنسيا في المسلسل التلفزيوني "فتاة خارقة".

وسوف تلعب الممثلة، وهي شخصيا متحولة جنسيا، دور "نيا نال"، التي تصبح معروفة باسم "دريمر".

وقالت بعد الإعلان عن الشخصية في مؤتمر "كوميك كون" الفني في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية : "يبدو من المناسب أن يكون لدينا أحد الأبطال الخارقين من المتحولين جنسيا يحظون بالإعجاب".

وسوف تقدم شخصية "نيا نال" في الموسم الرابع للمسلسل.

وتُوصف الشخصية بأنها "شابة متحولة جنسيا رقيقة لديها دوافع شديدة لحماية الآخرين".

وقالت ماينز في حوار لموقع "فارايتي" الفني : "أريد أن يتفهم الجمهور طبيعة المتحولين جنسيا. يمكننا أن نكون أي شخص، يمكننا أن نكون من نرغب، يمكننا أن نكون أبطالا خارقين، لأننا كذلك بأي حال من الأحوال".

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وتقول ماينز إنها ترغب في أن يدرك المشاهدون أن حبكة شخصية المتحول جنسيا ليس من الضروري أن تدور حول هؤلاء الأشخاص.

وأضافت : "إن شخصية نيا أكثر من مجرد بطلة خارقة متحولة جنسيا. فهي مراسلة وطموحة وقوية وحكيمة وصديقة جيدة".

ولجأت ماينز وأسرتها إلى المحكمة في عام 2014 بعد أن كانت مدرستها قد منعتها من استخدام حمام الفتيات.

وبناء عليه حكمت المحكمة القضائية العليا في ولاية ماين الأمريكية بأن المدرسة انتهكت قانون حقوق الإنسان في الولاية.

واحترفت ماينز مجال التمثيل وفازت بجائزة ائتلاف المثليين المناهض للتمييز "غلاد" 2016 عن دورها في مسلسل "آلام ملكية".

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