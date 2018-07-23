فيلم "إيكوالايزر 2" يتفوق على "ماما ميا" في إيرادات شباك التذاكر الأمريكية

مصدر الصورة Getty / Reuters Image caption يجسد الممثل دينزل واشنطن دور البطولة في "إيكوالايزر"، وتلعب ليلي جيمس بطولة فيلم "ماما ميا"

توقع الجميع عندما بدأ عرض فيلم "ماما ميا 2" يوم الجمعة أن يحقق الفيلم أكبر إيردات في عروض نهاية الأسبوع السينمائية، إن لم يكن في موسم الصيف.

وجاء فيلم "إيكوالايزر 2"، الذي صدر الجزء الأول منه عام 2014، ليقلب الموازين متفوقا على فيلم "ماما ميا"، ويحتل صدارة قائمة إيردات الأفلام المنافسة في السوق.

واستطاع الفيلم الذي ينتمي إلى فئة أفلام الإثارة تحقيق إيرادات قُدرت بنحو 35.8 مليون دولار، متفوقا على "ماما ميا" الذي حقق إيرادات بنحو 34.4 مليون دولار.

ولم يكن الفيلمان هما المتنافسان الوحيدان، بل شاركهما على قائمة التنافس ثمانية أفلام أخرى، على نحو يؤكد أن فصل الصيف هو بحق موسم العروض السينمائية.

ويعد احتلال فيلم "ماما ميا" المركز الثاني بأي حال من الأحوال نوعا من الإخفاق، لأن الفيلم طرح في الأسواق تمشيا مع التوقعات.

وكانت المفاجأة عندما سجل فيلم "إيكوالايزر 2" نجاحا، إذ وضعته التحليلات في تصنيف الجمهور المهتم بالتنوع العرقي وجمهور الرجال.

مصدر الصورة Pixar Image caption قُدم الجزء الأول من فيلم "لا يصدق" في عام 2004

وقال أدريان سميث، رئيس قسم التوزيع المحلي لشركة سوني، لموقع "فارايتي" المعني بالشؤون الفنية :"كانت مفاجأة أن يحل الفيلم على صدارة قائمة السوق شديد التنافس".

وأضاف : "يشير ذلك إلى قوة (الممثل) دينزل واشنطن، بدون شك".

وحقق الفيلم نجاحا رغم الاستجابة الفاترة من جانب النقاد، لاسيما بعد أن وصفه أحدهم بأنه فيلم له "حبكة خيال رجل في منتصف العمر".

أبرز المراكز التي حققتها الأفلام على قائمة التنافس:

1-"إيكوالايزر 2" - (35.8 مليون دولار)

2-"ماما ميا! نذهب مرة أخرى" - (34.4 مليون دولار)

3-"فندق ترانسيلفانيا 3" - (23.2 مليون دولار)

4-"الرجل النملة و الدبور" - (16.1 مليون دولار)

5-"لا يصدق 2" - (11.5 مليون دولار)

6-"عالم جوراسيك: مملكة ساقطة" - (11 مليون دولار)

7-"ناطحة سحاب" - (10.96 مليون دولار)

8-"التطهير الأول" - (5 مليون دولار)

9-"غير ودود: شبكة مظلمة" - (3.5 مليون دولار)

10- "أعتذر عن مضايقتك" - (2.8 مليون دولار)

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