تماثيل "حية" في بلدة بلجيكية

مصدر الصورة Reuters Image caption تمثال دافينشي "الحي"

تشهد بلدة مارش أون فامين البلجيكية حاليا معرضها السنوي المفتوح للتماثيل في أنحاء البلدة، ولكنه معرض فريد من نوعه فالتماثيل مفعمة بالحياة.

ففي هذا المعرض الذي يمثل أكبر مهرجان للتماثيل الحية في أوروبا تجد إسحاق نيوتن وليوناردو دافينشي وألبرت أينشتاين يتجولون في أنحاء البلدة ليقفوا بجانب شخصيات أخرى هي تماثيل حية أيضا.

مصدر الصورة Reuters Image caption تمثال نيوتن "الحي"

وإذا كانت التماثيل الحية مشهد مألوف في العديد من المدن الأوروبية إلا أنه من غير المألوف مشاهدة هذا العدد الكبير بهذا الشكل المميز من فن الشارع والذي يتطلب أن يقف مقدموه دون حركة لفترات طويلة مجهدة.

ومن بين التماثيل المعروضة في هذا الحدث السنوي ثنائي "رجل وامرأة" من الشوكولاتة.

مصدر الصورة Reuters Image caption تمثال ثنائي الشيكولاته

ويذكر أن بعض التماثيل المشاركة في العرض الكبير جاءت من دول بعيدة مثل الأرجنتين وروسيا وإيطاليا وشاهدها أكثر من 50 ألف زائر.