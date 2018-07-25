مغنية البوب ديمي لوفاتو تنقل للمستشفى "بسبب جرعة مخدرات زائدة"

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قالت وسائل إعلام أمريكية إن مغنية البوب ديمي لوفاتو نقلت إلى مستشفى في لوس أنجيليس للاشتباه بتناولها جرعة زائدة من المخدرات.

وكانت شرطة لوس أنجيليس سارعت الثلاثاء إلى منزل لوفاتو بعد الكشف عن حالة طوارئ طبية في هوليود هيلز، حيث تقطن المغنية.

وأفادت تقارير نشرها موقع "تي.أم .زد" لأخبار المشاهير أنه " تم إعطاء لوفاتو عقار نلوكسن الذي يعالج الجرعات الزائدة من المخدرات"، بعد الاشتباه في تعاطيها الهيروين.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن "لوفاتو (25 عاما) في حالة مستقرة".

وعانت لوفاتو من إدمان المخدرات لسنوات عدة.

وكانت لوفاتو ألغت حفلتها الموسيقية في لندن الشهر الماضي، وأعلنت هذا الخبر عبر تويتر قبل ساعات من بدء الحفل.

وأطلقت لوفاتو أغنية الشهر الماضي عنوانها "متزن"، وجاءت كلماتها كالتالي: "أمي، أنا آسفة جداً لأنني لست متزنة كما يجب أن أكون، وأرجوك أبي أن تسامحني على المشروبات المسكوبة على الأرض".

وتختم لوفاتو أغنيتها "أنا آسفة، أنا هنا مرة أخرى، وسأعدكم بالحصول على المساعدة، لم يكن في نيتي فعل ذلك، أنا آسفة على حالتي".

ويقول جمهور لوفاتو إن صراع المغنية مع اضطراب المزاج والشره المرضي والإدمان - الذي طالما وثقتهم في أغنياتها- ساعدت في التغلب على معاناتهم الخاصة.

ومع انتشار التقارير عن حالة لوفاتو الصحية، قام عشرات الآلاف من الأشخاص بتغريد هاشتاغ "الدعاء لديمي".

ووفقاً لمسؤولي الصحة في الولايات المتحدة، فإن 115 أمريكياً يموتون يومياً في البلاد بسبب الجرعات الزائدة من مادة الأفيون، كما أن هذه الجرعات أودت بحياة 250 ألف أمريكي خلال العقد الماضي.