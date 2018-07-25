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صُنفت ممثلة تلفزيون الواقع كايلي جينر، في المرتبة الأولى على قائمة أغنى الشخصيات على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، في حين احتل لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكام، مرتبة أغنى بريطاني على القائمة نفسها.

ويقدر ما تتلقاه نجمة برنامج تلفزيون الواقع "كيبينغ أب ويذ ذي كارديشيانز" عن كل منشور دعائي ممول بنحو مليون دولار أمريكي.

ويتقاضى بيكام البالغ من العمر، 43 عاما ، مبالغ تصل إلى 300 ألف دولار (أي ما يعادل 228 ألف جنيه استرليني).

وتصدرت كايلي، القائمة متفوقة على المغنية سيلينا غوميز، التي حلت في المركز الثاني بعد أن كانت تتصدر القائمة العام الماضي، بينما حلّت الأخت غير الشقيقة لكايلي، كيم كارداشيان ويست، في المركز الرابع.

وجاء كل من بيونسيه وجستين بيبر والممثل دواين جونسون ولاعبي كرة القدم نيمار وكريستيانو رونالدو ضمن المراكز العشر الأولى.

وقد قدمت هذه البيانات شركة "هوبر إتش كيو" ومقرها المملكة المتحدة، وهي شركة تدير حسابات وسائل التواصل الاجتماعي نيابة عن الشركات والأفراد، ونشرت الشركة أول قائمة لأغنياء انستغرام العام الماضي.

ويقال إن كايلي، البالغة من العمر 20 عاما، والتي لديها 111 مليون متابع على إنستغرام، في طريقها لأن تصبح أصغر مليارديرة عصامية.

وقد ساهم نجاح خط الماكياج "كايلي كوزماتيكس" في صعودها إلى المركز الأول عام 2018 بعد أن احتلت المرتبة الرابعة العام الماضي.

وجاءت كل من، كيندال جينر شقيقة كايلي وأختها غير الشقيقة كلوي كارداشيان، في المرتبتين 10 و 11 على التوالي.

واحتل ديفيد بيكام المرتبة 12 في العالم. وتظهر المشاركات الأخيرة لاعب كرة القدم السابق وهو يروج لساعات "تيودور" و المنتجات الرياضية لشركة "أديداس".

ثاني أغنى بريطاني على القائمة هو لاعب كرة القدم الويلزي غاريث بيل الذي تبلغ قيمة منشوراته 185 ألف دولار أمريكي.

وقد ازدادت المبالغ المالية لقيمة الإعلانات على إنستغرام بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي. ففي عام 2017، تم تقدير أعلى المكاسب لأشهر "المؤثرين" على موقع التواصل الإجتماعي الشهير بنحو 550 ألف دولار أمريكي في حين قدرت هذا العام بنحو مليون دولار.

وقال مايك بندر، الشريك المؤسس لشركة هوبر، إن الارتفاع يرجع إلى أن شركات التسويق بدأت "تبتعد عن الوسائل التقليدية للإعلان مثل التلفزيون والمطبوعات وترى أنها تستطيع الحصول على عائد أكبر من استثماراتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

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