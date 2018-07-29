كيف تظهر الراحلة كاري فيشر في الفيلم المقبل من "حرب النجوم"؟

مصدر الصورة Reuters Image caption توفيت فيشر فجأة في عام 2016

أعلنت شركة والت ديزني أن الممثلة الراحلة كاري فيشر ستظهر في الجزء الجديد من سلسلة أفلام "حرب النجوم".

جاء ذلك في إطار إعلان مفاجئ عن قائمة الممثلين الذين سيشاركون في الجزء التاسع من السلسلة.

ومن المقرر أن تشارك فيشر بمقطع مصور لم يعرض من قبل سجلته في فيلم "حرب النجوم: صحوة القوة".

وتوفيت فيشر، التي جسدت دور الأميرة ليا، فجأة في عام 2016.

وقال المخرج جاي جاي أبرامز في بيان "أحببنا كاري فيشر كثيرا... وقد وجدا سبيلا لتكريم إرث كاري وأدائها دور ليا في الجزء التاسع من خلال استخدام مقطع مصور لم يُعرض سجلناه في الجزء السابع".

ومن المنتظر أن يعود مارك هاميل، الذي ذاع صيته بعد مشاركته في أول أفلام حرب النجوم عام 1977، لأداء دور لوك سكاي ووكر.

وحقق الجزء الأخيرة من السلسلة، "الجيداي الأخير"، نجاحا كبيرا، إذ سجل مبيعات تجاوزت 450 مليون دولار في شباك التذاكر في مستهل عرضه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ولم يتفق على اسم الجزء الجديد، لكن من المقرر بدء تصويره في لندن الأربعاء المقبل.

ومن المنتظر عرض الفيلم الجديد في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

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