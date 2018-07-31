فريق عمل "حراس المجرة" يطالبون ديزني بإعادة مخرجهم

مصدر الصورة Getty Images Image caption أخرج جيمس غان وألف الجزء الاول من سلسلة "حراس المجرة"، وشارك في إخراج فيلم "المنتقمون"

طالب فريق عمل سلسلة أفلام "حراس المجرة" بعودة مخرج الأفلام إلى عمله بعد استبعاده من قبل شركة والت ديزني المنتجة للسلسلة بسبب تغريدات قديمة سخر فيها من الاغتصاب والميل الجنسي للأطفال.

ووقع كريس برات، وبرادل يكوبر، وزيو سالدانا، وفين ديزل خطابا مفتوحا يطالبون فيه بعودة جيمس غان، مخرج أفلام "حراس المجرة" بعد عشرة أيام من قرار والت ديزني، الشركة المنتجة، استبعاده من العمل على خلفية تغريدات كتبها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الفترة من 2008 إلى 2011.

وقال فريق العمل في الخطاب المفتوح، الاثنين الماضي، إنهم انتظروا لإصدار بيان بخصوص فصل غان حتى يتسنى لهم "التفكير، والمناقشة" مع الشركة من أجل إعادة النظر في القرار.

وأضاف الخطاب: "كل الحب والدعم والامتنان من جانبنا إلى جيمس، ونتطلع جميعا إلى العمل مع صديقنا جيمس في المستقبل."

وأشاروا إلى أن "جيمس لن يكون الشخص المناسب الأخير الذي يصلح لوضع اسمه على الإعلان الترويجي للفيلم، لكننا في ضوء الانقسام السياسي الذي يسود البلاد، نتوقع أن يتكرر هذا المثال. لذا نأمل أن يتوقف الأمريكيون من جميع الأطياف السياسية عن اغتيال الشخصيات العامة والكف عن تسليح عقول العامة ضدهم."

وقال كريس برات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي عبر الصور إنستغرام: "رغم أنني لا أدعم النكات غير اللائقة لجيمس غان التي ترجع إلى سنوات مضت، إلا أنني أرى أنه رجل صالح."

مصدر الصورة Getty Images Image caption أكد غان أنه اعتذر عن النكات التي أطلقها منذ سنوات

ويميل غان إلى الفكر اليساري ويوجه انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يرجح أن يكون سببا وراء تركيز بعض من أصحاب الفكر المحافظ على تغريداته التي نشرها منذ سنوات.

وتعتبر بي بي سي الكثير من المنشورات التي تتضمن سخرية من الهولوكوست والأيدز على مواقع التواصل الاجتماعي عدائية، ما يجعلنا نمتنع عن إعادة نشرها.

وقال ألان هورن، الرئيس التنفيذي لوالت ديزني ستوديوز، إن تغريدات غان "لا يمكن تبريرها، وهي تتعارض مع قيم استوديوهات الشركة."

وكتب غان وأخرج الجزء الأول من سلسلة أفلام "حراس المجرة" الذي يخرج الجزء الثالث منها في 2020.

وكان الجزء الأول هو الأكثر نجاحا لشركة مارفل بعد تحقيق إيرادات بلغت 770 مليون دولار من العرض في جميع أنحاء العالم. كما شارك المخرج المعروف في إنتاج سلسلة أفلام "المنتقمون".

وأصدر غان بيانا بشأن فضيحة التغريدات قائلا: "اعتذرت عن المزاح الذي تأذت منه مشاعر البعض، وشعرت بالأسف الشديد، لذلك أعني كل كلمة ذكرتها في الاعتذار."

ووقع 350 ألف شخصا التماسا على موقع Change.org يطالب ديزني بإعادة جيمس غان إلى وظيفته.

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