الصور الفائزة في المسابقة الدولية لمصور الحدائق عن قرب

  • 2 أغسطس/ آب 2018

أعلن مشروع ماكرو آرت فوتو، الذي يتخصص في الصور الإبداعية عن قرب، عن الفائزين في مسابقتها الدولية لعام 2018، في ظل منافسة قوية بصور خلابة من كرواتيا والصين وهولندا وسلوفاكيا والولايات المتحدة وإسبانيا وروسيا وأيرلندا وبريطانيا.

  • مسابقة مصور الحدائق PETAR SABOL

    فاز بيتار سابول، من جوريكان في كرواتيا، بجائزة مصور العام لصور الحدائق القريبة مع صورته ذباب مايو، ويقول ""إن الضوء الرائع المثير ليوم جديد يغطي هذا الزوج من ذباب مايو، المستلقي على نبات الخشخاش ". وستعرض أعمال المصور في معرض في الحدائق النباتية الملكية، كيو غربي لندن، في فبراير/ شباط 2019.

  • مسابقة مصور الحدائق IAN GILMOUR

    جاء في المركز الثاني المصور إيان غلمور، من وست يوركشاير، بصورة زهرة سلطة بورنت. وقال إنه استخدم عدسة دقيقة لإظهار الجمال الحقيقي لهذه الأزهار الصغيرة.

  • مسابقة مصور الحدائق ASHLEY MOORE

    الصورة الفائزة بالمركز الثالث لنبات الفاسيليا (الجميمة) من كانيون ناشونال بارك في كاليفورنيا، للمصورة آشلي مور. والتقطتها عند الغسق مع ضوء الشمس اللطيف على الأزهار الملفوفة الكثيفة لهذا النبات، والتي تبدو كأنها يرقات للوهلة الأولى.

  • مسابقة مصور الحدائق LOTTE GRØNKJÆR-FUNCH

    وفاز أيضا المصورة لوت غرونكاير-فونتش، من الدانمارك بصورة لورقة شجر (بوذي) فيكس لسان العصفور، وقالت إنها اشترتها من متجر محلي لبيع الزهور ووضعت في خلفيتها زهرة زنبق كالا حتى تعكس هذه الألوان الغنية.

  • مسابقة مصور الحدائق RICHARD KUBICA

    نجح المصور السلوفاكي ريتشارد كوبكا، في التقاط صورة عن قرب لهذا العنكبوت وإبراز تفاصيله المثيرة. وقال إنه استخدم عدسات دقيقة (مايكرو) للتركيز الشديد وإبراز تفاصيل هذا المفترس الصغير.

  • مسابقة مصور الحدائق JACKY PARKER

    المصورة جاكي باركر، التقطت صورة عن قرب لزهرة شقيقة النعمان الربيعية، في باكينغهامشير بجنوب شرقي إنجلترا.

  • مسابقة مصور الحدائق NIGEL BURKITT

    زهرة الأوركيد للمصور نايجل بوركيت، من باركشاير، جنوب شرقي إنجلترا، كانت من ضمن الصور الفائزة بمركز متقدم في المسابقة الدولية لمصور الحدائق.

  • مسابقة مصور الحدائق PETAR SABOL

    صورة أخرى للمصور الكرواتي بيتار سابول، لفراشات تقف على نبات، ويوضح أنه استخدم فلتر خاص لخلق هذا التأثير غير العادي والمثير، والتقاط شعاع من الضوء الموجه نحو النبات والفراشات البيضاء الرخامية الثلاثة.

  • مسابقة مصور الحدائق ROB BLANKEN

    المصور روب بلانكين، من هولندا، التقط هذه الصورة لضفدع يقف في الماء بين بويضاته، ونجح في إظهار التباين الكبير بين الضوء والبيض ورأس الضفدع الأسود.

  • مسابقة مصور الحدائق CLAUDIA DE JONG

    التقطت المصورة كلوديا دي يونغ، هذه الصورة من لابلاند في فنلندا، لطحالب يشعور مخطط والتي تبدو في فصل الربيع كشرائط صغيرة من النيران المشتعلة، وساعد التعرض المزدوج داخل الكاميرا في زيادة عمق الصورة وحيويتها.

  • مسابقة مصور الحدائق PETAR SABOL

    فيما يشبه فقاعات الصابون التقط المصور الكرواتي بيتار سابول، هذه الصورة لفراشة باستخدام عدسة خاصة لإظهار هذا التأثير الموجود حولها.

  • مسابقة مصور الحدائق TINA CLAFFEY

    صورة إسفغنون متجمد من لينستر بأيرلندا، للمصورة تينا كلافي، وتقول إنها التقطتها في درجة حرارة أقل من الصفر، بعد أن لاحظت تجمد المياه المحيطة بالنبات في وقت اخضرارها.

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