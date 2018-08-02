الصور الفائزة في المسابقة الدولية لمصور الحدائق عن قرب
أعلن مشروع ماكرو آرت فوتو، الذي يتخصص في الصور الإبداعية عن قرب، عن الفائزين في مسابقتها الدولية لعام 2018، في ظل منافسة قوية بصور خلابة من كرواتيا والصين وهولندا وسلوفاكيا والولايات المتحدة وإسبانيا وروسيا وأيرلندا وبريطانيا.
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PETAR SABOL
فاز بيتار سابول، من جوريكان في كرواتيا، بجائزة مصور العام لصور الحدائق القريبة مع صورته ذباب مايو، ويقول ""إن الضوء الرائع المثير ليوم جديد يغطي هذا الزوج من ذباب مايو، المستلقي على نبات الخشخاش ". وستعرض أعمال المصور في معرض في الحدائق النباتية الملكية، كيو غربي لندن، في فبراير/ شباط 2019.
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IAN GILMOUR
جاء في المركز الثاني المصور إيان غلمور، من وست يوركشاير، بصورة زهرة سلطة بورنت. وقال إنه استخدم عدسة دقيقة لإظهار الجمال الحقيقي لهذه الأزهار الصغيرة.
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ASHLEY MOORE
الصورة الفائزة بالمركز الثالث لنبات الفاسيليا (الجميمة) من كانيون ناشونال بارك في كاليفورنيا، للمصورة آشلي مور. والتقطتها عند الغسق مع ضوء الشمس اللطيف على الأزهار الملفوفة الكثيفة لهذا النبات، والتي تبدو كأنها يرقات للوهلة الأولى.
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LOTTE GRØNKJÆR-FUNCH
وفاز أيضا المصورة لوت غرونكاير-فونتش، من الدانمارك بصورة لورقة شجر (بوذي) فيكس لسان العصفور، وقالت إنها اشترتها من متجر محلي لبيع الزهور ووضعت في خلفيتها زهرة زنبق كالا حتى تعكس هذه الألوان الغنية.
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RICHARD KUBICA
نجح المصور السلوفاكي ريتشارد كوبكا، في التقاط صورة عن قرب لهذا العنكبوت وإبراز تفاصيله المثيرة. وقال إنه استخدم عدسات دقيقة (مايكرو) للتركيز الشديد وإبراز تفاصيل هذا المفترس الصغير.
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JACKY PARKER
المصورة جاكي باركر، التقطت صورة عن قرب لزهرة شقيقة النعمان الربيعية، في باكينغهامشير بجنوب شرقي إنجلترا.
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NIGEL BURKITT
زهرة الأوركيد للمصور نايجل بوركيت، من باركشاير، جنوب شرقي إنجلترا، كانت من ضمن الصور الفائزة بمركز متقدم في المسابقة الدولية لمصور الحدائق.
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PETAR SABOL
صورة أخرى للمصور الكرواتي بيتار سابول، لفراشات تقف على نبات، ويوضح أنه استخدم فلتر خاص لخلق هذا التأثير غير العادي والمثير، والتقاط شعاع من الضوء الموجه نحو النبات والفراشات البيضاء الرخامية الثلاثة.
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ROB BLANKEN
المصور روب بلانكين، من هولندا، التقط هذه الصورة لضفدع يقف في الماء بين بويضاته، ونجح في إظهار التباين الكبير بين الضوء والبيض ورأس الضفدع الأسود.
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CLAUDIA DE JONG
التقطت المصورة كلوديا دي يونغ، هذه الصورة من لابلاند في فنلندا، لطحالب يشعور مخطط والتي تبدو في فصل الربيع كشرائط صغيرة من النيران المشتعلة، وساعد التعرض المزدوج داخل الكاميرا في زيادة عمق الصورة وحيويتها.
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PETAR SABOL
فيما يشبه فقاعات الصابون التقط المصور الكرواتي بيتار سابول، هذه الصورة لفراشة باستخدام عدسة خاصة لإظهار هذا التأثير الموجود حولها.
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TINA CLAFFEY
صورة إسفغنون متجمد من لينستر بأيرلندا، للمصورة تينا كلافي، وتقول إنها التقطتها في درجة حرارة أقل من الصفر، بعد أن لاحظت تجمد المياه المحيطة بالنبات في وقت اخضرارها.
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