الصور الفائزة في المسابقة الدولية لمصور الحدائق عن قرب

فاز بيتار سابول، من جوريكان في كرواتيا، بجائزة مصور العام لصور الحدائق القريبة مع صورته ذباب مايو، ويقول ""إن الضوء الرائع المثير ليوم جديد يغطي هذا الزوج من ذباب مايو، المستلقي على نبات الخشخاش ". وستعرض أعمال المصور في معرض في الحدائق النباتية الملكية، كيو غربي لندن، في فبراير/ شباط 2019.