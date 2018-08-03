بالصور: رحلة "درب سيناء"
مشاهد جذابة من رحلة مشي مضنية في سيناء.
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NOUR EL DIN SHERIF
"درب سيناء" هو رحلة مشي يقطع المشارك فيها مسافة 220 كيلومترا خلال 12 يوما، وتنظمها ثلاث قبائل بدوية. وتنطلق الرحلة، التي بدأ تنظيمها في عام 2015، من خليج العقبة وتنتهي عند قمة أعلى جبل في مصر، وهو جبل سانت كاترين.
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NOUR EL DIN SHERIF
بحسب المعتقدات المسيحية، حملت الملائكة جثمان القديسة كاترين إلى قمة الجبل بعد مقتلها على يد الرومان. وعلى قمة الجبل أُنشيء دير أرثوذوكسي يوجد حتى اليوم ويمثل مزارا سياحيا معروفا في سيناء.
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NOUR EL DIN SHERIF
هذه الصورة للشمس وهي تغرب وراء قناة السويس. تعتبر سيناء جسرا يصل بين قارتين، لذا يمكن للمشاركين في الرحلة مشاهدة الشمس من أعلى نقطة في درب سيناء وهي تغرب وراء قارة أفريقيا، قبل أن يشاهدوها في الصباح وهي تشرق من وراء قارة آسيا.
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NOUR EL DIN SHERIF
زاد المنظمون مسافة الرحلة هذا العام لتصبح 550 كيلومترا، ليمتد الوقت المستغرق في الانتهاء منها إلى 42 يوما. واستدعت الزيادة مشاركة خمس قبائل أخرى في التنظيم. ولأن القبائل البدوية مهمشة في الأنشطة السياحية الأساسية في سيناء، تعتبر رحلة "درب سيناء" مصدرا جديدا للدخل بالنسبة لها.
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NOUR EL DIN SHERIF
وتهدف الرحلة إلى تعريف العالم بأكثر الأماكن جمالا في شبه جزيرة سيناء، وكذلك تغيير الصورة التي تسيطر على الأذهان بأنها بؤرة للإرهاب. وحدثت غالبية هجمات المسلحين في منطقة شمال سيناء التي حولها الجيش المصري إلى منطقة عسكرية مغلقة.
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NOUR EL DIN SHERIF
في هذه الصورة أفراد من القبائل المشاركة في تنظيم الرحلة، يحتمون بكهف من الحرارة الشديدة في منتصف النهار. ويعمل نحو 50 فردا من أبناء القبائل الثمانية في خدمة المشاركين في الرحلة بين طهاة، ومرشدين، ومضيفين، وتجار.
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WAEL HUSSEIN AL SAYED
صبي يتدرب على العمل أثناء الرحلة التي تعتبر فرصة لتناقل العادات والتقاليد البدوية السائدة في قبائل سيناء بين الأجيال المتوالية، ما يساعد على الحفاظ عليها في المستقبل.
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WAEL HUSSEIN AL SAYED
يأتي الصبية والشباب الأصغر سنا إلى الرحلة ليتعلموا من آبائهم أمورا كثيرة مثل تحميل الإبل، والتعرف على الطرق والمسارات الصحراوية في "درب سيناء"، والوصول إلى مصادر المياه، والتعرف على أسماء الأماكن، والقصص التي عاشتها هذه الأرض، وغيرها من الأمور التي تساعد البدوي في مهمته الأساسية وهي إرشاد الناس أثناء الرحلة والحفاظ على سلامتهم.
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NOUR EL DIN SHERIF
ومنذ إطلاق هذا الحدث في 2015، شارك فيه حتى الآن أكثر من 500 شخص من مصر ودول أخرى في العالم. في هذه الصورة، يمر المشاركون بكنسية صغيرة في منطقة نائية من جبل سانت كاترين الذي يحمل مكانة مقدسة لدى اليهود والمسيحيين والمسلمين.
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WAEL HUSSEIN AL SAYED
المرشد البدوي ناصر منصور من قبيلة الجبالية يشرح للمشاركين في الرحلة التكوين الصخري والنباتات الموجودة في المنطقة.
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WAEL HUSSEIN AL SAYED
تتعاون قيبلتا القرارشة والعليقات من جنوب سيناء في العمل في خدمات رحلة "درب سيناء". في أفق هذه الصورة، تظهر مساحة صخرية من الأرض تسمى هضبة التيه، وتسيطر عليها قبيلة أخرى.
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WAEL HUSSEIN AL SAYED
هناك علاقة خاصة بين البدو وإبلهم، حيث ترافقهم أينما انتقلوا، بينما يطعمونها ويرعونها في حالات المرض.
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