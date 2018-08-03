بالصور: رحلة "درب سيناء"

يأتي الصبية والشباب الأصغر سنا إلى الرحلة ليتعلموا من آبائهم أمورا كثيرة مثل تحميل الإبل، والتعرف على الطرق والمسارات الصحراوية في "درب سيناء"، والوصول إلى مصادر المياه، والتعرف على أسماء الأماكن، والقصص التي عاشتها هذه الأرض، وغيرها من الأمور التي تساعد البدوي في مهمته الأساسية وهي إرشاد الناس أثناء الرحلة والحفاظ على سلامتهم.