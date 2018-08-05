من صور القراء: دفقة من الألوان

  • 5 أغسطس/ آب 2018

في كل أسبوع، تختار بي بي سي مجموعة من صور القراء تدور حول موضوع واحد حددناه مسبقا، وموضوع معرض الصور هذا الأسبوع هو "دفقة من الألوان"

  • ضفدع يقف على وردة john brown

    جون براون: "صديق لي لديه مجموعة من الضفادع التي يسمح لي بتصويرها. ونجعل الضفادع تفعل ما تريده تقريبًا باستخدام الأدوات التي نستخدمها في اليوم ونلتقط لها صورا".

  • سيدة في رداء تقليدي Wayne Rathbone

    واين راثبون: "سيدة ناميبية من شعب الهيمبا مغطاة بعجينة أوتجايز، وهي خليط من الزبدة ولون يستخدم لحماية بشرتها من أشعة الشمس الحارقة".

  • طائر الفلامنجو Peter Ellis

    بيتر إيليس: "تم تصوير طيور النحام المتوهجة أو (الفلامنجو) في حدائق الحيوانات الوطنية في جنوب أفريقيا في بريتوريا".

  • طائرات مقاتلة في السماء Cally Stephens

    كالي ستيفنس: "عرض السهام الحمراء في المحطة الجوية البحرية الملكية البريطانية في يوفيلتون هذا العام."

  • ألعاب نارية فوق الجسر Che Meriales

    تشي ميرياليس "التقطت هذه الصورة عند نهر سانت لورانس خلال مهرجان مونتريال للألعاب النارية في ليلة صيفية ساخنة. وكان جسر جاك كارتييه ، مغلقًا أمام حركة المرور. وكان يمكن للحاضرين من المشي على الجسر ومشاهدة الألعاب النارية عن قرب."

  • فجل Brian Morris

    بريان موريس: "فجل معروض للبيع في سوق المزارعين الذي يقام يوم الأحد في نيويورك".

  • راهب بوذي صغير في ميانمار Louisa Purvis

    لويزا بورفيس: "راهب بوذي مبتدئ يحظى ببعض المرح في معبد هسينبيوم في ماندالاي، في ميانمار، ويظهر الرداء الأحمر الذي يرتديه روعة حجارة المعبد البيضاء الرائعة".

  • بناء في وقت شروق الشمس David Hunter

    ديفيد هنتر: "بقايا قوس قزح يضفي دفقة من ألوانه على مبنى سكني في جنوب ملبورن ، أستراليا".

  • غواصة Daniel Furon

    دانيال فورون: "غواصة وفي خلفيتها مجموعة من الأصباغ."

  • أزهار مجففة John Allen

    جون ألين: "التقطت عدة صور متتالية لزهور الأقحوان هذه على مدى عدة أيام. وعندما بدأت التويجيرات تسقط ، تغيرت القصة. مازالوا يتمتعون بألوان زاهية ، امتزجت مع الإحساس بالأشياء المارة، ومع مرور الوقت".

  • طوق نجاة Les Golding

    التقطت لي غولدنغ طوق النجاة هذا يطفو في بركة زرقاء.

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