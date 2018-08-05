تشي ميرياليس "التقطت هذه الصورة عند نهر سانت لورانس خلال مهرجان مونتريال للألعاب النارية في ليلة صيفية ساخنة. وكان جسر جاك كارتييه ، مغلقًا أمام حركة المرور. وكان يمكن للحاضرين من المشي على الجسر ومشاهدة الألعاب النارية عن قرب."