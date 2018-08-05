من صور القراء: دفقة من الألوان
في كل أسبوع، تختار بي بي سي مجموعة من صور القراء تدور حول موضوع واحد حددناه مسبقا، وموضوع معرض الصور هذا الأسبوع هو "دفقة من الألوان"
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john brown
جون براون: "صديق لي لديه مجموعة من الضفادع التي يسمح لي بتصويرها. ونجعل الضفادع تفعل ما تريده تقريبًا باستخدام الأدوات التي نستخدمها في اليوم ونلتقط لها صورا".
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Wayne Rathbone
واين راثبون: "سيدة ناميبية من شعب الهيمبا مغطاة بعجينة أوتجايز، وهي خليط من الزبدة ولون يستخدم لحماية بشرتها من أشعة الشمس الحارقة".
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Peter Ellis
بيتر إيليس: "تم تصوير طيور النحام المتوهجة أو (الفلامنجو) في حدائق الحيوانات الوطنية في جنوب أفريقيا في بريتوريا".
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Cally Stephens
كالي ستيفنس: "عرض السهام الحمراء في المحطة الجوية البحرية الملكية البريطانية في يوفيلتون هذا العام."
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Che Meriales
تشي ميرياليس "التقطت هذه الصورة عند نهر سانت لورانس خلال مهرجان مونتريال للألعاب النارية في ليلة صيفية ساخنة. وكان جسر جاك كارتييه ، مغلقًا أمام حركة المرور. وكان يمكن للحاضرين من المشي على الجسر ومشاهدة الألعاب النارية عن قرب."
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Brian Morris
بريان موريس: "فجل معروض للبيع في سوق المزارعين الذي يقام يوم الأحد في نيويورك".
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Louisa Purvis
لويزا بورفيس: "راهب بوذي مبتدئ يحظى ببعض المرح في معبد هسينبيوم في ماندالاي، في ميانمار، ويظهر الرداء الأحمر الذي يرتديه روعة حجارة المعبد البيضاء الرائعة".
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David Hunter
ديفيد هنتر: "بقايا قوس قزح يضفي دفقة من ألوانه على مبنى سكني في جنوب ملبورن ، أستراليا".
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Daniel Furon
دانيال فورون: "غواصة وفي خلفيتها مجموعة من الأصباغ."
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John Allen
جون ألين: "التقطت عدة صور متتالية لزهور الأقحوان هذه على مدى عدة أيام. وعندما بدأت التويجيرات تسقط ، تغيرت القصة. مازالوا يتمتعون بألوان زاهية ، امتزجت مع الإحساس بالأشياء المارة، ومع مرور الوقت".
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Les Golding
التقطت لي غولدنغ طوق النجاة هذا يطفو في بركة زرقاء.
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