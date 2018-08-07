بالصور: الحياة في مخيم لجوء
يعيش حوالي مليون شخص في مخيمات للاجئين في أوغندا منذ بدء الحرب الأهلية في جنوب السودان في 2013، ونستعرض هنا جوانب من معاناة هؤلاء اللاجئين وثقتها عدسة تومي ترنيتشارد.
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TOMMY TRENCHARD
لا تتوافر للاجئين أبسط الاحتياجات الأساسية داخل المخيم لذا يلجأون إلى أسلوب حياة بسيط يستغنون به عن الكثير من العادات والممارسات العادية في حياتهم اليومية.
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TOMMY TRENCHARD
هذه الصورة لحذاء كونغو تشارلز الذي فرقت الحرب بينه وبين أطفاله الذين لا يزالون يعيشون في جوبا بينما هو في مخيم للاجئين في أوغندا. ويشيد تشارلز بسياسة أوغندا في التعامل مع اللاجئين، إذ تمنحهم مكانا للإقامة وأرضا للزراعة وتسمح لهم بتأسيس أعمال على أراضيها.
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TOMMY TRENCHARD
لوحة تعليمية على جدار داخل منزل لونا كيجي في مخيم بيدي بيدي للاجئين من جنوب السودان في أوغندا. وفرت لونا من ويلات الحرب في 2016 بعد اندلاع العنف بين المتنازعين على الحكم.
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TOMMY TRENCHARD
يعيش اللاجئون في أكواخ بسيطة بُنيت بمواد تقليدية، منها هذا الكوخ الذي يقطنه ماليز جاستين وأطفاله في مخيم بيدي بيدي.
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TOMMY TRENCHARD
يستغل اللاجئون كل ما يتوافر لهم من إمكانيات حتى في اللعب، ويلهو هذا الطفل في مخيم رينو بلعبة على شكل عربة يجرها بخيط صُنعت من أغطية الزجاجات الفارغة وعبوة فارغة من البلاستيك.
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TOMMY TRENCHARD
اللاجئون خلفوا وراءهم بعض الأحجار داخل حفر صغيرة بعد ممارسة لعبة "المنَقَّلة"، التي تعتمد على توفيق الأحجار داخل الحفر بأشكال هندسية يتسابق اللاعبون من أجل إكمالها، وهو دليل آخر على أنه اللعب والترفيه من الأنشطة التي يعتمد فيها اللاجئون في مخيم اللاجئين.
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TOMMY TRENCHARD
يمنح اللاجئون في مخيماتهم أراضي ومعدات وبذور وتدريب على الزراعة اعتمادا على جهود الكنيسة الكاثوليكية في أوغندا ومنظمات إغاثة تعمل هناك، من بينهم ماليز جاستين الذي زرع هذا الكرنب.
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TOMMY TRENCHARD
يبدو أن الأطفال الذين تمكنوا من الفرار مع أسرهم إلى أوغندا لم يتعافوا تماما من آثار الحرب الأهلية، فالطفل رتيشارد في مخيم بيدي بيدي يرسم هذه الصورة التي تجسد أحد مشاهد الصراع.
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TOMMY TRENCHARD
يعيش اللاجئون على الغذاء الضروري فقط مثل هذه الوجبة البسيطة التي تقدم لهم في معسكر بارلورينيا.
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TOMMY TRENCHARD
حتى في أصعب الظروف، لا أحد يستطيع كبح خيال الأطفال، وهذه صورة رسمها أحد الأطفال على جدار من الطين لأحد الأكواخ في مخيم بارلورينيا في أوغندا.
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TOMMY TRENCHARD
تضمنت التبرعات لمخيمات اللاجئين خلايا شمسية لتوليد الطاقة يستخدمها اللاجئون في إضاءة خيامهم. ويشيع استخدام هذا النوع من مصادر الطاقة بين اللاجئين، والذي يحصلون عليه من خلال الشراء أو التبرعات.
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TOMMY TRENCHARD
يستخدم اللاجئون بعض معدات الطوارئ في حياتهم اليومية، منها مصباح الطوارئ ذو البطاريات مثل هذا المعلق في مسمار على الجدار الطيني في الصورة.
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TOMMY TRENCHARD
عينات من مياه النيل شمال أوغندا على طاولة في محطة تنقية مياه الشرب التابعة لمنظمة الصليب الأحمر. وتنقي هذه المحطة مياه النيل للآلاف من اللاجئين في المخيمات الكائنة في المنطقة.
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TOMMY TRENCHARD
مارتن وارو، أحد اللاجئين السودانيين في معسكر بيدي بيدي في أوغندا، بدأ حصاد ما زرعه من نبات البامية بعد أن أمدته مؤسسة كارتياس الخيرية بكل ما تتطلبه زراعة قطعة الأرض الصغيرة التي منحتها السلطات الأوغندية له.
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