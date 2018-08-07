هذه الصورة لحذاء كونغو تشارلز الذي فرقت الحرب بينه وبين أطفاله الذين لا يزالون يعيشون في جوبا بينما هو في مخيم للاجئين في أوغندا. ويشيد تشارلز بسياسة أوغندا في التعامل مع اللاجئين، إذ تمنحهم مكانا للإقامة وأرضا للزراعة وتسمح لهم بتأسيس أعمال على أراضيها.