مصدر الصورة ANWAR AMRO/AFP/GettyImages Image caption إليسا 2012

"أنا تعافيت.. قاومت المرض وغلبته. الكشف المبكر لسرطان الثدي قادر على إنقاذ حياتك. لا تهمليه .. واجهيه. افعلي ذلك مش كرمالك، كرمال كل اللي بحبوكي"، جاءت هذه العبارات في أحدث فيديو كليب للمغنية اللبنانية إليسا التي كشفت أنها كانت مصابة بسرطان الثدي وتعافت منه.

عرض الكليب "إلى كل الي بحبوني" قبل ساعات فقط، وبدأ بتسجيل صوتي حقيقي قديم لإليسا تقول فيه: "بتعرفي لما تقولي .. إنو رح إرجع شوف كل هالعالم؟ العالم إلي بتحبني. إنو في هيك لحظة خلص إني مش رح كون موجودة بكرة".

يبدو في الكليب أن إليسا أصيبت بالسرطان في ديسمبر 2017، واليوم بعد نحو ثمانية أشهر تعلن شفاءها الكامل منه.

ورفضت إليسا الحديث للإعلام حول موضوع مرضها وأوضحت أنها قالت كل ما تود قوله في الكليب.

وتسمع إليسا في الفيديو تقول أيضا: "أخضع لعلاج أشعة، أنهي العلاج، أرتاح ساعتين، ثم أذهب إلى الأستوديو، وعندي مرة بالأسبوع تصوير مباشر".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 2000 حالة سرطان ثدي يتم تسجيلها في البلد.

وأضافت الوزارة إنه ومنذ ثلاث سنوات تتكفل الدولة بمصاريف زرع ثدي بديل وأكدت أنه في كل انحاء البلاد تنتشر مراكز كشف عن السرطان.