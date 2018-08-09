براد بيت ينفي مزاعم أنجلينا جولي بالتقصير في نفقة أطفالهما

مصدر الصورة Reuters Image caption نجما هوليوود عاشا سويا منذ 2005 لكنهما لم يتزوجا إلا في عام 2014

دحض الممثل الأمريكي براد بيت اتهامات وجهتها له زوجته المنفصلة عنه أنجلينا جولي بأنه مقصر في الإنفاق على أطفالهما.

وقال الفريق القانوني للنجم الأمريكي، في مستندات قُدّمت إلى المحكمة الأربعاء، إنه دفع نفقات بأكثر من 1.3 مليون دولار، وأقرض جولي ثمانية ملايين دولار لمساعدتها في شراء منزل.

لكن محامي جولي قال الثلاثاء إن بيت "لا يدفع نفقة كافية لأطفاله" منذ أن تقدمت الممثلة الأمريكية بدعوى الطلاق في 2016.

وعاش الزوجان معا منذ عام 2005، لكنها لم يتزوجا إلا في عام 2014.

ووفقا لمستندات القضية، قال محامي بيت إن مزاعم جولي الخاصة بنفقة الأطفال "محاولة واهية للتلاعب بالتغطية الإعلامية".

ولم يرد رد فوري من ممثلي جولي.

وقال محامي جولي الثلاثاء إن "(بيت) عليه واجب قانوني بدفع نفقة الأطفال. حتى الآن، لم يدفع (بيت) نفقة أطفال كافية منذ الانفصال".

وذكرت مستندات القضية أنه "نظرا لأن الترتيبات غير الرسمية الخاصة بدفع مصاريف الأطفال لم تستمر بشكل منتظم... على مدار عام ونصف، تعتزم (جولي) رفع دعوى قضائية... لاستصدار قرار لنفقة الأطفال بأثر رجعي".

واستشهدت جولي بـ"خلافات لا يمكن تسويتها" عندما تقدمت بدعوى لإنهاء الزواج. ودخل الزوجان في نزاع مرير على حضانة الأطفال في الأشهر التالية لإعلان الانفصال.

وخضع بيت للتحقيق في تهم بالإساءة إلى الأطفال عندما فقد السيطرة على أعصابه أمام بعضهم، لكنه بُرّأ من الاتهامات في وقت لاحق.

واشتهر الزوجان، اللذان التقيا في فيلم "السيد والسيدة سميث" في عام 2005، باسم "برانجلينا" بين الجماهير.

وكان هذا الزواج الثاني لبيت بعدما ارتبط سابقا بنجمة مسلسل "فريندز" جينيفر أنيستون، والثالث لجولي بعد زواجها من الممثلين بيلي بوب ثورنتون وجوني لي ميلير.

----------------------

يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.