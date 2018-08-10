بعدسات الجمهور: سماوات

تباين ألوان بديع في السماء رصدته عدسة بيكي دولان التي تعلق على المشهد، قائلة "لم أر قط سماوات ساحرة مثل هذه في مقاطعة كيتيلا في منطقة لابلاند شمال فنلندا. إنها تجسد الإحساس بالسلام والجمال الذي اسمتعت به لأربع ساعات في نهار أحد الأيام هناك، والذي لا يمكن وصفه بأقل من المذهل".