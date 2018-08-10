بعدسات الجمهور: سماوات
في كل أسبوع ننشر عددا من صور القراء التي تتناول موضوعا نحدده سلفا. عنوان موضوعنا هذه المرة: "سماوات".
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SALLY WALTON
التقطت هذه الصورة لقوس قزح يظهر في الأفق بعدسة سالي وولتون، التي تعلق قائلة إنه "مكافأة السماء بعد موجة من الطقس العاصف في مهرجان ووماد للموسيقى العالمية في ويلتشاير (بإنجلترا) الشهر الماضي".
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BECKY DOLAN
تباين ألوان بديع في السماء رصدته عدسة بيكي دولان التي تعلق على المشهد، قائلة "لم أر قط سماوات ساحرة مثل هذه في مقاطعة كيتيلا في منطقة لابلاند شمال فنلندا. إنها تجسد الإحساس بالسلام والجمال الذي اسمتعت به لأربع ساعات في نهار أحد الأيام هناك، والذي لا يمكن وصفه بأقل من المذهل".
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VINOPA SIVAKUMAR
سحب عاصفة تتجمع في أفق منطقة هيلنار في أيسلندا، بعدسة فينوبا سيفاكومار.
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PAUL DURKIN
التقط بول دوركين هذه الصورة من طائرة كانت تحلق في سماء قبرص وقت الغروب.
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JEAN PANEPINTO
جين بينبنتو التقطت هذه الصورة لسماء باهتة خلف عمل فني في منطقة بريتيش كولومبيا الكندية على الحدود مع الولايات المتحدة.
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MARTIN ROSEN
السماء في مدينة سان فرانسيسكو وقد ازدحامت بالمزيد من ناطحات السحاب في شارع ميشن وفريمونت، بعدسة مارتن روزن.
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LIBBY COOPER
من يريد أن يلعب التنس؟ صورة لسماء زرقاء صافية بعدسة ليبي كوبر.
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PAULINE PARMEE
طيور تندفع بسرعة إلى السماء أثناء عبور سيارة على شاطئ في عُمان، بعدسة بولاين بارمي.
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DOUGLAS TAYLOR
يقول دوغلاس تايلور "التقطت هذه الصورة أثناء متابعة عاصفة في جنوب أريزونا. تحركت العاصفة في اتجاه الحدود بحيث أصبحت السماء صافية كاشفة عن درب التبانة فيما تظهر العاصفة بعيدا".
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ADAM DAVADOSS
التقطت عدسة آدم دافادوس هذه الصورة للسماء بلونها الوردي في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.
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ADAM LORD
أعضاء فريق استعراضي للدراجات النارية يؤدون عرضا وخلفهم سماء زرقاء وسحب بيضاء، بعدسة آدم لورد.
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