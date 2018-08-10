بعدسات الجمهور: سماوات

  • 10 أغسطس/ آب 2018

في كل أسبوع ننشر عددا من صور القراء التي تتناول موضوعا نحدده سلفا. عنوان موضوعنا هذه المرة: "سماوات".

  • قوس قزح SALLY WALTON

    التقطت هذه الصورة لقوس قزح يظهر في الأفق بعدسة سالي وولتون، التي تعلق قائلة إنه "مكافأة السماء بعد موجة من الطقس العاصف في مهرجان ووماد للموسيقى العالمية في ويلتشاير (بإنجلترا) الشهر الماضي".

  • فنلندا BECKY DOLAN

    تباين ألوان بديع في السماء رصدته عدسة بيكي دولان التي تعلق على المشهد، قائلة "لم أر قط سماوات ساحرة مثل هذه في مقاطعة كيتيلا في منطقة لابلاند شمال فنلندا. إنها تجسد الإحساس بالسلام والجمال الذي اسمتعت به لأربع ساعات في نهار أحد الأيام هناك، والذي لا يمكن وصفه بأقل من المذهل".

  • عاصفة VINOPA SIVAKUMAR

    سحب عاصفة تتجمع في أفق منطقة هيلنار في أيسلندا، بعدسة فينوبا سيفاكومار.

  • غروب PAUL DURKIN

    التقط بول دوركين هذه الصورة من طائرة كانت تحلق في سماء قبرص وقت الغروب.

  • بريتيش كولومبيا JEAN PANEPINTO

    جين بينبنتو التقطت هذه الصورة لسماء باهتة خلف عمل فني في منطقة بريتيش كولومبيا الكندية على الحدود مع الولايات المتحدة.

  • ناطحات سحاب MARTIN ROSEN

    السماء في مدينة سان فرانسيسكو وقد ازدحامت بالمزيد من ناطحات السحاب في شارع ميشن وفريمونت، بعدسة مارتن روزن.

  • تنس LIBBY COOPER

    من يريد أن يلعب التنس؟ صورة لسماء زرقاء صافية بعدسة ليبي كوبر.

  • عثمان PAULINE PARMEE

    طيور تندفع بسرعة إلى السماء أثناء عبور سيارة على شاطئ في عُمان، بعدسة بولاين بارمي.

  • عاصفة DOUGLAS TAYLOR

    يقول دوغلاس تايلور "التقطت هذه الصورة أثناء متابعة عاصفة في جنوب أريزونا. تحركت العاصفة في اتجاه الحدود بحيث أصبحت السماء صافية كاشفة عن درب التبانة فيما تظهر العاصفة بعيدا".

  • جنوب أفريقيا ADAM DAVADOSS

    التقطت عدسة آدم دافادوس هذه الصورة للسماء بلونها الوردي في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.

  • استعراض دراجات بخارية ADAM LORD

    أعضاء فريق استعراضي للدراجات النارية يؤدون عرضا وخلفهم سماء زرقاء وسحب بيضاء، بعدسة آدم لورد.

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