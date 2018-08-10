مصدر الصورة Marc Brenner Image caption حرص العمل على تقديم سيرة جبران الشاب، بالاستناد إلى أول رواية كتبها

ربما تسمع أسماءً من التراث الأسطوري أو الحكائي العربي والشرقي عموما تتردد في أعمال بمراكز المسرح الغنائي الاستعراضي في برودواي بنيويورك أو ويست إيند بلندن، لكن نادرا ما ترى اسم أديب أو عمل لمؤلف عربي يلتمع وسط لافتات هذه المسارح المضيئة.

بيد أن اسم الأديب اللبناني جبران خليل جبران هو الاستثناء دائما، إذ يحظى بشهرة واسعة في العالم الغربي، لا سيما مع عمله الشهير "النبي"، الذي أصبح الكتاب المقدس لبعض حركات الثقافة المضادة في ستينيات القرن الماضي. وقد ترجمت أعماله إلى أكثر من 50 لغة وبيع منها عشرات الملايين من النسخ منذ الثلاثينيات، حتى وُصف بأنه أكثر شاعر مبيعا في تاريخ الولايات المتحدة.

ويقف وراء تلك الشهرة نزوع جبران الإنساني الخالص ورسالته الداعية إلى المحبة والتسامح والانسجام مع روح الوجود والرافضة لكل العقائد الدوغمائية، ما يجعله مثار اهتمام واستلهام الكثيريين في العالم، ويضاف إلى ذلك أنه كتب الكثير من نصوصه باللغة الإنجليزية ما سهل انتشارها دون وساطة الترجمة.

وشهدت السنوات الأخيرة موجة اهتمام بإعادة تقديم جبران في أعمال إبداعية باللغة الإنجليزية إلى المشاهد الغربي، يقف وراءها في الغالب فنانون من أصول عربية، فكانت هناك مسرحية "استراحة على متن الريح" لنديم صوالحة (الكاتب والممثل الأردني الأصل والزميل السابق في بي سي) عن حياة جبران، كما حاولت النجمة الشهيرة سلمى حايك تقديم نبي جبران في فيلم رسوم متحركة، وقد كتبنا عنه في بي بي سي لحظة تقديمها له لأول مرة في مهرجان كان السينمائي الدولي في عام 2014، وثمة هذا الأسبوع معرض فني في صالات سوذبيز يقدم أعمالا لفنانين استلهموا أعمال جبران في لوحاتهم.

بيد أن دانة الفردان ونديم نعمان اختارا مدخلا مختلفا في أن يقدما جبران هذه المرة في قالب مسرحية غنائية على مسرح رويال هايماركت في ويست إيند وسط العاصمة البريطانية، مستلهمين روايته القصيرة "الأجنحة المتكسرة"، ومزاوجين بين العمل الأدبي ومقاطع من سيرته.

وكانت نقطة الاختيار تلك مدخل نجاح وتميز للعمل، لاسيما أن الفردان ونعمان حرصا على العناية بالشكل "الموسيقي" لعملهما، واتقان عناصر تجسيده، فكان مصدرا لمتعة جمالية مضافة حلقت على متن نثر جبران وشاعريته المميزة.

مصدر الصورة Marc Brenner Image caption تجري أحداث المسرحية في رحلة عودة جبران الشاب من مغتربه في أمريكا إلى لبنان

فبدت الموسيقى التي كتبتها الفردان، المؤلفة الموسيقية القطرية، بالاشتراك مع نعمان (البريطاني اللبناني الأصل المعروف بأدائه في عدد من المسرحيات الغنائية الاستعراضية في الويست إيند، ومن أشهر أدواره شخصية راؤول في شبح الأوبرا)، وتجسيدها الأوركسترالي على يد المايسترو جو ديفسون أبرز عناصر العرض.

فظلت الموسيقى في قلب العمل المسرحي ممتزجة بالفعل الدرامي ومشاركة فيه، وليست مجرد تعليق تزيني خارجي عليه، وقد حرصت مخرجة العرض على تأكيد ذلك في استثمار وجود الفرقة الموسيقية على المسرح وسط الفعل الدرامي وإدخالها إحيانا مع عناصره التمثيلية الأخرى، كما هي الحال مع المشهد الذي تتحدث فيه إحدى الممثلات إلى المايسترو الذي يقود الفرقة في خلفية الفعل الذي يجري في ملهى تصبح الفرقة الموسيقية جزءا من المشهد فيه.

وسيحلق المشاهد طوال العرض على جناح الموسيقى، التي تبتدأ بتمهيد موسيقي " prelude" مميز، وتظل حاضرة مباشرة في المشاهد الغنائية، أو في خلفية المشاهد السردية والحوارية الدرامية.

ولعل عنصر النجاح الأساسي لموسيقى العرض هو تركيزها على الطابع الدرامي في بنائها، وتجنب ما تقع فيه كثير من الأعمال الشرقية التي تحاول الوصول إلى المستمع والمشاهد الغربي بالتركيز على العناصر الموسيقية التي تعكس الهوية والخصوصية وتقدم له ما هو مختلف عن تقاليده الموسيقية.

عن ذلك قالت الفردان في لقاء مع برنامج صندوق النغم في بي بي سي "أنا لا أريد أن أعطي للموسيقى انتماءً معينا فهي موسيقى العالم" ضاربة أمثلة بالتلاقح الحضاري والتمازج بين موسيقى الشعوب.

وتضيف "كبرت مع صوت فيروز لكن الموسيقى خارج معادلة الحدود والجغرافيا، فالتأثير والتأثر في المجتمعات العربية والإسلامية ودول الجوار كبير جدا... حتى فيروز تجد هذا التنوع الثري يعد من أهم ملامح غنائها، والذي تجد فيه كل الأنماط : الشرقي والغربي والتطريبي وغيرها".

النبي بأجنحته المتكسرة

انطلق الكثير ممن تعاملوا مع تقديم جبران إلى القراء والمشاهدين الغربيين من مفارقة جهل كثير من هؤلاء بتفاصيل حياته كمهاجر فقير من الشرق الأوسط وضعفه الإنساني وحياته التراجيدية، وسط طغيان أفكاره المتمردة وروحانيته العالية، لاسيما في عمله الأشهر الذي عرف به في الغرب: "النبي".

مصدر الصورة Broken wings Image caption أدى نديم نعمان دور جبران فضلا عن إعداده المسرحية وكتابة أغانيها والمشاركة في وضع موسيقاها

من هنا جاء اختيار نعمان لـ "الأجنحة المتكسرة"، الرواية القصيرة التي تقدم صورة جبران الشاب وجذوره وتجربة حبه الأولى، وحرصه على مزاوجتها مع مقاطع تعريفية بسيرة جبران.

يقول نعمان في مقابلة مع برنامج صندوق النغم أيضا "قررنا أن نعطي الغرب جرعة من جبران، فالغرب يحتاج لأن يسمع فكر رجل يؤمن بالمساواة والحب بغض النظر عن الانتماء، واعتمدت على ترجمة قديمة للنص العربي لكاتبة ألمانية اسمها هيلين زيما، ركزت كثيرا على دور سلمى حبيبة جبران لأنها امرأة".

كانت "الاجنحة المتكسرة" أول أعمال جبران الأدبية وقد كتبها في عام 1912 باللغة العربية، وهي رواية قصيرة (نوفيلا)، عمادها رحلة عودته إلى لبنان من مهجره الأمريكي لتعلم العربية والدراسة في مدرسة الحكمة الإعدادية المارونية عندما كان بعمر 15 عاما.

وفي لبنان يقع بطل الرواية في قصة حب، تكاد تندرج في إطار قصص الحب من أول نظرة، مع سلمى، ابنة صديق والده فارس كرامة، الذي يدعوه لزيارة منزلهم، وتتزامن اللحظة التي يتصارحان فيها بحبهما مع دعوة المطران (بولص غالب) صاحب النفوذ الواسع لوالد سلمى وطلبه منه تزويجها لإبن أخيه اللعوب منصور بك غالب، طمعا بالثروة التي سترثها من والدها. وهكذا توأد قصة حبهما قبل أن تبدأ.

وبعد أن تعيش سلمى زيجة بائسة في وسط كاثوليكي لا يسمح لها بالطلاق، تلتقي مرة أخرى مع حبيبها في لحظة احتضار والدها على فراش المرض، ويقرران اللقاء شهريا في معبد قديم مخصص للإلهة عشتار، في لقاءات يحرص الراوي على تأكيد طهرانيتها، وتنتهي عندما تظن سلمى أن المطران عرف بها وبث رجاله خلفهما، لتنتهي الحكاية بلحظة تراجيدية عندما تموت سلمى ووليدها في ولادة متعسرة.

لاشك أن حبكة رواية جبران تلك كانت إحدى نتاجات النزعة الرومانتيكية المبكرة في الرواية العربية، بيد أن قيمتها الحقيقية فيما بثه جبران فيها من أفكار تعكس فلسفته العميقة عن الوجود وتأملاته وتساؤلاته عن السلطة والحب وهيمنة التقاليد الاجتماعية، وقبل كل شيء وعيه المبكر بقضية المرأة واضطهادها وسط تقاليد المجتمع الأبوي (البطريركي).

ونجد في الصفحات التي كتبها في منتصف الرواية دفاعا عن المرأة، لاسيما مقارنته المميزة بين المرأة والأمة، نصا مبكرا في هذا الصدد، حري بمنظري/ات النزعة النقدية النسوية إعادة دراسته والاهتمام به.

مُعادِلات درامية

واجه نعمان (معد النص المسرحي) تحدي تحويل رواية جبران القصيرة التي كتبت بضمير المتكلم وبنزعة شعرية غنائية واضحة تطغى فيها الأنا الساردة ونظرته وتفسيره للعالم، إلى نص درامي نابض بالحياة.

فنص "الأجنحة المتكسرة" يغرق في نزعة رومانسية طافحة في معالجة موضوعه، ويمتلئ بالأفكار والتعليقات والمواعظ أحيانا، وتتجسد الشخصيات وأفعالها ضمن هذه التعليقات وليس عبر فعل درامي واضح.

لذا انصب جهد نعمان على البحث عن حلول ومعادلات درامية تنقل هذا النص إلى تجسيد درامي محتدم على المسرح تُطرزه أغان استلهمت تلك الأفكار التي قدمها جبران ونزعته الشعرية الغنائية الطاغية حتى في نصه النثري.

مصدر الصورة Marc Brenner Image caption تألقت صوفيا فروغي في دور الأم، بقدراتها الصوتية العالية وأدائها الممتلئ عاطفة

ومن هذه الحلول تقديم بنية ذات مستويين، الأول: سردي يقوم على العودة إلى الماضي والتعليق على الأحداث التي تقع في هذا الماضي، وهو امتداد لنص جبران السردي، والثاني درامي يتمثل في تجسيد تلك الأحداث عبر شخصياتها في مقدمة المسرح.

وقد قاده هذا الشكل إلى فصل شخصيته الأساسية (جبران نفسه) إلى شخصيتين (أداهما ممثلان مختلفان)، جبران الشاب الذي يمثل في الأحداث الدرامية، وجبران في الأربعينيات من عمره الذي يستذكر الأحداث ويرويها ويعلق عليها.

وبعث نعمان الحياة في شخصيات ترد بشكل عابر في النص لتصبح شخصيات حية مركزية في مشهده الدرامي، كما هي الحال مع شخصية الصديق (كريم) التي لم تحتل في الرواية إلا حيزا صغيرا جدا، لكنه في المسرحية ظل حاضرا على امتدادها مضفيا لمسة من الطرافة وسط أحداثها الحزينة، وكذلك شخصية الأم التي جعلها مجسدة في قلب الفعل الدرامي وكانت تحضر بشكل هامشي بالتعليقات في الرواية.

وانسحب ذلك على شخصيات أخرى من أمثال والد سلمى، والمطران وإبن أخيه، التي جعلها تبدو شخصيات حية من لحم ودم، حاضرة بتعليقاتها وكثافة عواطفها وقفشاتها أحيانا ضمن مشاهد درامية واضحة، وليست مجرد أنماط، كما ترد في نص جبران، تؤدي وظائفها على هامش قصة الحب، ويرد ذكرها في إطار الحديث لكننا لا نراها (ياستثناء الأب) تتحدث بنفسها في حوارات أو مشاهد درامية.

إخراج مقتصد

حرصت المخرجة المسرحية، بروناه لاغان، التي تصدت لإخراج العمل على اعتماد أسلوب اخراجي مقتصد (minimalist)، في كل عناصر العملية الإخراجية ومتمماتها كالديكور والإنارة، إذ اعتمدت على مفردات قليلة ظلت تكررها لتؤدي وظائف متعددة.

كما هي الحال مع مفردة النافذة، التي كانت تنزلها من سقف المسرح وتكتفي بها ديكورا للمشهد، للإشارة إلى أن الأحداث تجري في المنزل، أو تتغير ألوانها لتصبح نافذة كنيسة في مشاهد المطران، أو تستخدم أغصانا مُنارة بأضواء تنزل من السقف في مشهد الحديقة.

ولجأت لاغان إلى تقسيم خشبة المسرح إلى أربعة أجزاء تتوزع في مستويين عمودي وأفقي ،مع تقسيم الفعل المسرحي نفسه، فعلى المستوى العمودي تنتصب في منتصف المسرح مساحة وضع عليها مكتب لجبران- الراوي وخلفه باب أو شرفة، وهي المساحة التي يتحرك فيها الراوي في الفصل الأول من المسرحية، وتمتد تحته على خشبة المسرح التي قُسمت إلى ثلاثة أقسام، احتلت الفرقة الموسيقية اثنين منهما على جانبي الخشبة، وخُصص وسط المسرح للتجسيد الدرامي للأحداث التي يرويها جبران الراوي.

مصدر الصورة Broken Wings Image caption جسدت نيكيتا جوهال شخصية سلمى حبيبة جبران في الرواية

وفي الفصل الثاني من الرواية ينتهى هذا الفصل بين الراوي والأحداث، حيث غُير ديكور الجزء العلوي الذي كان مخصصا له بإدخال سرير جُسدت عليه مشاهد موت الأب ولاحقا مشهد ولادة سلمى ووفاتها، وبات الراوي متداخلا مع تجسيد الأحداث على الخشبة في الأسفل.

وعلى صعيد الأداء، تألقت صوفيا فروغي (من أعمالها المسرحية الغنائية "تايغر باي"و "سيدة البحيرة") في دور الأم، بقدراتها الصوتية العالية وحضورها الحيوي على المسرح وأدائها الممتلئ عاطفة، الذي أعطى قوة كبيرة للشخصية التي أدتها على الرغم من هامشيتها في النص الأصلي، ومنح العرض بعض أجمل لحظات الأداء الغنائي فيه، كما في أغنية "روح الأرض" التي أدتها في أداء جماعي مع بقية ممثلي العرض واحدة وكانت من أكثر مشاهد المسرحية قوة، لحنا وأداء، فأعيدت في خاتمة العرض ليظل صداها يتردد في الذاكرة بعده.

وتألق نديم نعمان ( من أدواره المعروفة : راؤول في شبح الأوبرا) في دور جبران الراوي، بتنويع أدائه الصوتي بين السرد والغناء، وكان بحق، راويا أو مغنيا، نقطة الوصل ومحور الترابط بين مختلف مشاهد العمل، ليس من خلال الوظيفة السردية التي يقوم بها بل عبر التناغم في الأداء الصوتي أيضا.

وعلى العكس من ذلك بدا روب هاوتشين (من أعماله البؤساء، كانديد، وتيتانك) على الرغم من خامته الصوتية الجيدة، غير مناسب لشخصية جبران الشاب، أو على الأقل لصورتنا المعتادة عنها، فبدا بشقرته المفرطة وملامحه الإنجليزية الخالصة وحركاته المحسوبة المفتقدة لحرارة المزاج الشرقي بعيدا عن صورة جبران في أذهاننا.

وكذلك الحال مع نيكيتا جوهال (من أعمالها "يقظة الربيع"و"علاء الدين")، التي بدت بابتسامتها العريضة وحركاتها الجذلى بعيدة عن صورة سلمى كرامة، المتأملة والحالمة وذات الكآبة المزمنة المعبرة عن استلابها في إطار علاقات القوة في مجتمع بطريركي شرقي، كما صورها جبران، وإن كانت قد قدمت إنشادا صوتيا مميزا والتماعات في بعض مقاطع الفصل الثاني من المسرحية.

ونجح آدم لينستيد (مثل في عدد من الأعمال الشهيرة في ويست أيند، أمثال : قطط والبؤساء وشبح الأوبرا). في تجسيد دور الأب فارس كرامة، تمثيلا وأداء صوتيا مميزا. وكان نديم كرو (طبيب من أب انجليزي وأم أردنية) مفاجأة العرض بتجسيده دور كريم، صديق جبران، إذ منح لتلك الشخصية الهامشية في النص حضورا ولمسة طرافة وحس دعابة شرقيا واضحا.

لقد ظل هذا العمل المسرحي الغنائي مخلصا لروح جبران ومترسما أفكاره، في أحداثه الدرامية وأغانيه، بيد أن مشهد النهاية، في المشهد الاحتفائي في العودة إلى أمريكا، والذي ربما فرضته عوامل تسويقية تتعلق بالسعي لتقديم العمل لاحقا في الولايات المتحدة، وبدا لي متناقضا مع ذلك الروح المأساوي الشفيف الذي تفيض به رواية جبران، بنهايتها التراجيدية المؤثرة.

لقد نجح الثنائي الذي وقف وراء إنتاج هذا العمل وكتابة موسيقاه وأغانيه، الفردان ونعمان، في تقديم صورة نابضة بالحياة طافحة بالجمال والموسيقى لجبران الأديب القادم من الشرق بروحانيته الفياضة، والإنسان والشاب العاشق بعاطفته الجياشة، للمشاهد الغربي، في هذا العرض الذي التمع في مسرح الرويال هايماركت في الايست أيند، معقل المسرح البريطاني بتقاليده العريقه.