خمسة وجوه غيرت الشكل النمطي لنجمة التلفزيون

مصدر الصورة Getty/FOX Image caption من اليسار إلى اليمين: مليسا مكارثي، غابوري سيديبي، وبروك إليوت

واجهت نتفليكس انتقادات لاذعة لمسلسلها "إنساشيابل" (التي لا تشبع)، الذي تدور احداثه حول قصة انتقام باتي، وهي فتاة بدينة ولا تحظى بشعبية كبيرة من زميلاتها في المدرسة اللاتي كن يعاملنها معاملة سيئة بعد أن فقدت الوزن الزائد بصورة غير متوقعة.

ويقول الكثير من منتقدي المسلسل إنه يرسل رسالة خاطئة عن صورة جسم المرأة.

وإذا كنت تعتقد أن مسلسل "إنساشيابل" يقدم صورة غير صحيحة لجسم المرأة، فيما يلي خمسة مسلسلات تحتفي بالقوام الممتلئ للمرأة.

1- سوكي سانت جيمس من مسلسل "فتيات غيلمور"، وتؤدي دورها ميليسا مكارثي

مصدر الصورة Getty Images Image caption لعبت مكارثي في المسلسل دور طاهية ماهرة في مسلسل "فتيات غيلمور

على الرغم من أن الكثير الأدوار التي تلعبها مكارثي في أفلامها يعتمد على النكات التي تتعلق بالبدانة، فإن واحدا من أشهر من أدوارها لم يتعرض لقضية وزنها على الإطلاق.

لعبت مكارثي في المسلسل دور طاهية ماهرة في مسلسل "فتيات غيلمور". لم يذكر المسلسل وزنها على الإطلاق، وتجد الحب في المسلسل في قصة ناجحة مع شخص يحبها.

2- بيكي من مسلسل "إمباير"، وتؤدي دورها غابوري سيديبي

مصدر الصورة FOX Image caption تقوم سيديبي بدور بيكي

تقوم سيديبي بدور بيكي، مساعدة أحد أباطرة صناعة موسيقى الهيب هوب.

وبينما يقول الكثير من مشاهدي المسلسل إن شخصيتها تندرج تحت الصورة النمطية للسكرتيرة السمراء المرحة، نرى مع تقدم المسلسل أن بيكي شخصية قوية مثابرة مع تطور عملها في الشركة.

3- راي في مسلسل "مذكرات بدينة مجنونة"، وتقوم بدورها شارون روني

في بداية المسلسل نشاهد راي التي تعاني من متاعب نفسية ناجمة عن علاقتها المضطربة بالطعام. ولكن مع تقدم المسلسل تبدأ شارون في التعافي وتقبل ذاتها.

وفي عام 2015، بعد حصولها على جائزة بافتا عن دورها في المسلسل، قالت روني لصحيفة الغارديان إنها كانت تتوق للعب دور راي.

وقالت روني "كانت المرة الأولى التي أرى فيها قصة كتلك يمكنني أن أؤدي فيها دور البطولة. لم أكن في حاجة للتغيير. كان يمكنني أن أقوم بالدور كما أنا".

4- بلام في "دايتلاند"، وتؤدي دورها جوي ناش

"دايتلاند" (أرض الحمية الغذائية) مسلسل كوميديا سوداء جديد مقتبس من رواية بنفس الإسم لسارا ووكر.

وتدور أحداث المسلسل حول بلام كيتل، وهي صحفية في واحدة من أهم مجلات الأزياء في نيويورك، التي تسعى لاكتشاف الذات. كما أنها تجد نفسها متحيرة بين مسارين، أحدهما الانضام لجماعة تنفذ أعمال عنف ضد من يعنفون المرأة، والآخر هو الانضمام لجماعة لتمكين المرأة.

وقالت ووكر للغارديان "أتمنى حدوث تغيير في الثقافة، وهو أن نرى المزيد من الأشخاص البدناء على الشاشة، وأن تقدم شخصياته بصورة أكثر ذكاء.

5- جين بينغوم في "دروب ديد ديفا" ويؤدي دورها بروك إليوت

مصدر الصورة Getty Images Image caption بروك إليوت

بعد مقتلها في حادث سيارة، تعود العارضة ديبورا دوبكينز للحياة في صورة المحامية جين بينغم، المتفوقة في عملها.

وعلى الرغم من توجيه انتقادات للمسلسل لأنه يفترض أن النساء إما أن يكن متفوقات أو نحيفات، فإن أداء إليوت المتميز للدور ينقذ المسلسل.

وأثنى مشاهدون على المسلسل لأنه يناقش قضايا مثل مخاطر الحمية الغذائية والتمييز على أساس الوزن والحجم.

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