الأسبوع في صور
مجموعة منتقاة من الصور التي التقطتها عدسات الصحافة حول العالم الأسبوع الماضي.
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TORU HANAI / REUTERS
سيدة تكافح وسط الأمطار الغزيرة والرياح في طوكيو مع اقتراب هبوب الإعصار شانشان على الأراضي اليابانية.
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CANADIAN PRESS / SHUTTERSTOCK
مشاركون في الموكب الكبير لاحتفالات كرنفال منطقة الكاريبي في تورنتو في كندا.
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JUAN MEDINA / REUTERS
مهاجرون يستحمون على سطح قرب إنقاذ تابع لمنظمة بروأكتيف أوبن آرمز في البحر الأبيض المتوسط.
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PATRICK B KRAEMER / EPA
مارة متجمعون حول سيارتين سقطتا جراء انهيار أرضي في مدينة هاربن في ولاية هايلونغ جيانغ في الصين.
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PATRICK B KRAEMER / EPA
جيني منسينغ، بطلة السباحة الألمانية، تسبح على ظهرها وعلى رأسها كوب من الورق أثناء الإحماء للمشاركة في بطولة غلاسغو الأوروبية للسباحة.
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LOUISA GOULIAMAKI / AFP
عدد من الناس يشاهدون غروب الشمس من أعلى تل أريوباغوس في العاصمة اليونانية أثينا.
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DAVID W CERNY / REUTERS
موجة الحر التي تضرب أوروبا دفعت القائمين على حديقة الحيوان في براغ في جمهورية التشيك إلى تقديم الفواكه المثلجة لهذه الغوريلا.
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VICTORIA JONES / PA
حشود من الناس يتجمعون في ساحة كاتدرائية أميان في فرنسا لإحياء ذكرى معركة أميان، وقد كانت معركة حاسمة أثناء الحرب العالمية الأولى.
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LUCY NICHOLSON / REUTERS
محبو القطط يلتقطون صور "سيلفي" مع نموذج مجسم لقطة في معرض كاتكون في باسادينا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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DENIS BALIBOUSE / REUTERS
عدد كبير من القوارب القابلة للنفخ في بحيرة لوسرن على متنها أعداد كبيرة من الناس يستمتعون بسطوع الشمس في سويسرا.
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