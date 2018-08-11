الأسبوع في صور

  • 11 أغسطس/ آب 2018

مجموعة منتقاة من الصور التي التقطتها عدسات الصحافة حول العالم الأسبوع الماضي.

  • عاصفة TORU HANAI / REUTERS

    سيدة تكافح وسط الأمطار الغزيرة والرياح في طوكيو مع اقتراب هبوب الإعصار شانشان على الأراضي اليابانية.

  • كرنفال الكاريبي CANADIAN PRESS / SHUTTERSTOCK

    مشاركون في الموكب الكبير لاحتفالات كرنفال منطقة الكاريبي في تورنتو في كندا.

  • مهاجرون JUAN MEDINA / REUTERS

    مهاجرون يستحمون على سطح قرب إنقاذ تابع لمنظمة بروأكتيف أوبن آرمز في البحر الأبيض المتوسط.

  • هبوط أرضي PATRICK B KRAEMER / EPA

    مارة متجمعون حول سيارتين سقطتا جراء انهيار أرضي في مدينة هاربن في ولاية هايلونغ جيانغ في الصين.

  • جيني منسينغ PATRICK B KRAEMER / EPA

    جيني منسينغ، بطلة السباحة الألمانية، تسبح على ظهرها وعلى رأسها كوب من الورق أثناء الإحماء للمشاركة في بطولة غلاسغو الأوروبية للسباحة.

  • غروب LOUISA GOULIAMAKI / AFP

    عدد من الناس يشاهدون غروب الشمس من أعلى تل أريوباغوس في العاصمة اليونانية أثينا.

  • غوريللا DAVID W CERNY / REUTERS

    موجة الحر التي تضرب أوروبا دفعت القائمين على حديقة الحيوان في براغ في جمهورية التشيك إلى تقديم الفواكه المثلجة لهذه الغوريلا.

  • كاتدرائية أميان VICTORIA JONES / PA

    حشود من الناس يتجمعون في ساحة كاتدرائية أميان في فرنسا لإحياء ذكرى معركة أميان، وقد كانت معركة حاسمة أثناء الحرب العالمية الأولى.

  • محبو القطط LUCY NICHOLSON / REUTERS

    محبو القطط يلتقطون صور "سيلفي" مع نموذج مجسم لقطة في معرض كاتكون في باسادينا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

  • قوارب DENIS BALIBOUSE / REUTERS

    عدد كبير من القوارب القابلة للنفخ في بحيرة لوسرن على متنها أعداد كبيرة من الناس يستمتعون بسطوع الشمس في سويسرا.

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