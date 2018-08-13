بالصور: المهرجان العالمي للمشروعات المعمارية لعام 2018

رشحت مشروعات من 81 دولة للقائمة القصيرة لجوائز مهرجان المشروعات المعمارية العالمي 2018. وكانت كنيسة "سيدتنا فاتيما" في البرتغال، وهي من أعمال بلانو هومانو أركيتيكتوس، من بين المشروعات المقدمة في قسم المباني الدينية.