بالصور: المهرجان العالمي للمشروعات المعمارية لعام 2018
مركز بحوث في الرياض، واستراحة قروية في ريف الصين، ومسجد بدون مئذنة في إيران، من بين المشروعات المرشحة لجوائز المهرجان العالمي للفن المعماري لعام 2018
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João Morgado
رشحت مشروعات من 81 دولة للقائمة القصيرة لجوائز مهرجان المشروعات المعمارية العالمي 2018. وكانت كنيسة "سيدتنا فاتيما" في البرتغال، وهي من أعمال بلانو هومانو أركيتيكتوس، من بين المشروعات المقدمة في قسم المباني الدينية.
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Xia Zhi
تضمنت القائمة القصيرة 536 مشروعا، تشمل جميع الأنواع والأحجام. وقدم (إس يو بي أتيلييه) استراحة قروية في شانغكون في الصين، وهي تحديث لموقع متعدد الأغراض للسكان المحليين والسياح.
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Sabin Prodan
سيحدد الفائز خلال مهرجان في أمستردام على مدى ثلاثة أيام في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وتقدم فيه المشروعات المرشحة أمام 100 من القضاة الدوليين. وهذا مشروع من البامبو في فينسيا، من تصميم فو ترونغ نيغيا أركيتكتيس.
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Dianna Snape
ستقرر لجنة من كبار المحلفين يرأسهم المهندس المعماري الهولاندي ناتالي دي فريس، المشروع المعماري العالمي لهذا العام. وهذا المبنى هو جناح ساحلي لنزل في خليج باي، في تازمانيا، قدم تحت بند الفنادق والترفيه بواسطة ليمينال أركيتكتشر.
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David Grandorge and Peter Maybury
مشروع قصر السينما في غالواي في أيرلندا، من تصميم دي باور.
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Adam Scott
قاعة عزف في مسرح الأكاديمية الملكية للموسيقى في لندن، من تصميم إيان ريتشي أركيتكتيس، مستوحاة من انحناءات أشكال الآلات الوترية.
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Ivan Brodey
قدمت النرويج مشروع يوليفال تارن في أوسلو تحت بند المباني السكنية الصغيرة وهو من تصميم كود أركيتيكتور.
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Fernando Guerra
من البرازيل قدم تصميم من (برنارديس أركيتيتيورا) لمنزل في غواروجا، وهو منزل لقضاء عطلة الأسبوع يطل على المحيط الأطلسي.
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Fluid Motion Architects
صمم (فلويد موشن أركيتيكتيس) في إيران مسجدا بلا مئذنة، يسمى مسجد وادي العصر في طهران.
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Iwan Baan
قدم استوديو هيثرويك في كايب تاون بجنوب إفريقيا مبنى متحف زايتس للفن المعاصر، الذي كان صومعة غلال مهجورة.
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Marc Goodwin
كوخ في كفيتفيل في النرويج من أعمال لوند هاغيم أركيتيكنيس.
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Hufton + Crow
مركز الملك عبد الله لبحوث ودراسات النفط في الرياض، بالسعودية، من تصميم زهاء حديد أركيتيكتيس.
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Ramón Esteve Estudio
كوخ في مزرعة عنب في فونتانارس ديلس ألفورينس، من تصميم رامون استيفي استوديو.
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Paolo Consaga
من ميلانو في أيطاليا، قدم هذا المبنى التجريدي المكون من مجموعة أنابيب على رصيف هاوس-إيموشن من تصميم تابانليغلو.
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Alison Brooks Architects
مبنى كلية إكسيتر كوهين، من تصميم أليسون بروكس أركيتيكتيس، وهو مبنى تعليمي وسكني في جامعة أكسفورد.
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Yorgos Kordakis
هذا المنزل في كارباثوس في اليونان من تصميم أواك أركيتيكتيس.
معرض الصور
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