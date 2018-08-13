بالصور: المهرجان العالمي للمشروعات المعمارية لعام 2018

  • 13 أغسطس/ آب 2018

مركز بحوث في الرياض، واستراحة قروية في ريف الصين، ومسجد بدون مئذنة في إيران، من بين المشروعات المرشحة لجوائز المهرجان العالمي للفن المعماري لعام 2018

  • كنيسة "سيدتنا فاتيما" في البرتغال João Morgado

    رشحت مشروعات من 81 دولة للقائمة القصيرة لجوائز مهرجان المشروعات المعمارية العالمي 2018. وكانت كنيسة "سيدتنا فاتيما" في البرتغال، وهي من أعمال بلانو هومانو أركيتيكتوس، من بين المشروعات المقدمة في قسم المباني الدينية.

  • استراحة قروية في شانغكون في الصين Xia Zhi

    تضمنت القائمة القصيرة 536 مشروعا، تشمل جميع الأنواع والأحجام. وقدم (إس يو بي أتيلييه) استراحة قروية في شانغكون في الصين، وهي تحديث لموقع متعدد الأغراض للسكان المحليين والسياح.

  • مشروع من البامبو في فينسيا Sabin Prodan

    سيحدد الفائز خلال مهرجان في أمستردام على مدى ثلاثة أيام في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وتقدم فيه المشروعات المرشحة أمام 100 من القضاة الدوليين. وهذا مشروع من البامبو في فينسيا، من تصميم فو ترونغ نيغيا أركيتكتيس.

  • جناح ساحلي لنزل في خليج باي Dianna Snape

    ستقرر لجنة من كبار المحلفين يرأسهم المهندس المعماري الهولاندي ناتالي دي فريس، المشروع المعماري العالمي لهذا العام. وهذا المبنى هو جناح ساحلي لنزل في خليج باي، في تازمانيا، قدم تحت بند الفنادق والترفيه بواسطة ليمينال أركيتكتشر.

  • قصر السينما David Grandorge and Peter Maybury

    مشروع قصر السينما في غالواي في أيرلندا، من تصميم دي باور.

  • قاعة عزف في مسرح الأكاديمية الملكية للموسيقى في لندن Adam Scott

    قاعة عزف في مسرح الأكاديمية الملكية للموسيقى في لندن، من تصميم إيان ريتشي أركيتكتيس، مستوحاة من انحناءات أشكال الآلات الوترية.

  • مشروع يوليفال تارن في أوسلو Ivan Brodey

    قدمت النرويج مشروع يوليفال تارن في أوسلو تحت بند المباني السكنية الصغيرة وهو من تصميم كود أركيتيكتور.

  • منزل ساحلي Fernando Guerra

    من البرازيل قدم تصميم من (برنارديس أركيتيتيورا) لمنزل في غواروجا، وهو منزل لقضاء عطلة الأسبوع يطل على المحيط الأطلسي.

  • مسجد وادي العصر في طهران Fluid Motion Architects

    صمم (فلويد موشن أركيتيكتيس) في إيران مسجدا بلا مئذنة، يسمى مسجد وادي العصر في طهران.

  • مبنى متحف زايتس للفن المعاصر Iwan Baan

    قدم استوديو هيثرويك في كايب تاون بجنوب إفريقيا مبنى متحف زايتس للفن المعاصر، الذي كان صومعة غلال مهجورة.

  • كوخ في كفيتفيل في النرويج Marc Goodwin

    كوخ في كفيتفيل في النرويج من أعمال لوند هاغيم أركيتيكنيس.

  • مركز الملك عبد الله لبحوث ودراسات النفط في الرياض Hufton + Crow

    مركز الملك عبد الله لبحوث ودراسات النفط في الرياض، بالسعودية، من تصميم زهاء حديد أركيتيكتيس.

  • كوخ في مزرعة عنب Ramón Esteve Estudio

    كوخ في مزرعة عنب في فونتانارس ديلس ألفورينس، من تصميم رامون استيفي استوديو.

  • هاوس-إيموشن Paolo Consaga

    من ميلانو في أيطاليا، قدم هذا المبنى التجريدي المكون من مجموعة أنابيب على رصيف هاوس-إيموشن من تصميم تابانليغلو.

  • مبنى كلية إكسيتر كوهين في جامعة أكسفورد. Alison Brooks Architects

    مبنى كلية إكسيتر كوهين، من تصميم أليسون بروكس أركيتيكتيس، وهو مبنى تعليمي وسكني في جامعة أكسفورد.

  • باتيو هاوس Yorgos Kordakis

    هذا المنزل في كارباثوس في اليونان من تصميم أواك أركيتيكتيس.

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