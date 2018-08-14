المغنية الأمريكية أريثا فرانكلين "في حالة صحية حرجة"

Image caption أريثا واحدة من أفضل المغنيين من حيث مبيعات الألبومات على الإطلاق.

قال مصدر قريب من مغنية السول الأمريكية الشهيرة أريثا فرانكلين إنها "في حالة صحية حرجة".

وأكد المصدر في تصريحات صحفية أن فرانكلين مريضة بشدة.

وكانت المغنية، البالغة من العمر 76 عاما، قد ألغت حفلات موسيقية رُتبت في وقت سابق هذا العام بسبب مشكلات صحية، ونصحها الأطباء بالراحة لمدة شهرين.

وكانت فرانكلين قد أشارت العام الماضي إلى أنها تعتزم اعتزال الجولات الغنائية بعد طرح ألبوم جديد لها.

وأشار موقع "تي إم زد" المعني بالأخبار الفنية، في خبر منفصل، إلى أن "صديقا حميما لها قيل له قبل أسبوع: ’استعد’ إنها تموت".

مصدر الصورة Getty Images Image caption كان أحدث ظهور للمغنية الشهيرة خلال حفل موسيقي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017.

وتشتهر فرانكلين، التي امتد مشوارها الفني لنحو سبعة عقود، بأغنيات من بينها "ريسبكت (احترام)" و أغنية "(جعلتني أشعر كأني) إمرأة طبيعية".

وتعد المغنية، التي فازت بجائزة غرامي الغنائية 18 مرة، واحدة من أفضل المغنيين من حيث مبيعات الألبومات على الإطلاق، كما تعد أول إمرأة تدخل قاعدة مشاهير الروك آند رول عام 1987.

وفي عام 2017 قالت فرانكلين لقناة "ديترويت" الإخبارية الأمريكية المحلية إنها سوف تعتزل بعد تعاونها مع المغني ستيفي وندر في إصدار ألبوم جديد.

وقالت لقناة أخرى : "سأسجل الأغنيات، لكن هذا سيكون العام الأخير لإقامة حفل موسيقي".

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