في عيد ميلادها الستين: رحلة مادونا بالصور
تحتفل مادونا، الممثلة ونجمة البوب العالمية والممثلة والمخرجة والكاتبة، اليوم بعيد ميلادها الستين. نتعرف معكم من خلال مجموعة من الصور على حياتها الخاصة، ومسيرتها الفنية منذ بدأت تعلم الرقص في نيويورك وحتى نجاحها الفني.
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أدت الفنانة مادونا خلال 10 جولات للحفلات الموسيقية، وباعت أكثر من 300 مليون نسخة من ألبوماتها، وهو ما جعلها الفنانة التي حققت أعلى مبيعات على الإطلاق، بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
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هذه الصور لمادونا وهي في مرحلة الدراسة الثانوية، حيث نشأت في روتشستر بولاية ميشيغان. وفي عام 1977، انتقلت إلى نيويورك حيث درست الرقص، وعملت كعارضة.
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ترجع هذه الصورة إلى فترة عملها كعارضة، حيث أظهرت أن لها أسلوبا مميزا يجذب الانتباه.
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كانت أولى خطواتها نحو النجاح أغنيتها "هوليداي"، التي أصبحت من أكثر الأغنيات رواجاً في عام 1984. وفي عام 1985، أدت جولة موسيقية شهدت إقبالا حاشدا، كما شاركت في حفل لجمع التبرعات لضحايا المجاعة في إثيوبيا.
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وأدت أول أدوارها السينمائية في الفيلم الكوميدي (البحث عن سوزان) الذ ي نال إعجاب النقاد ورواد السينما في عام 1985. وتظهر هنا مع الممثلة روزان أركيت في مشهد من الفيلم.
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SHUTTERSTOCK
تزوجت مادونا من الممثل شون بن في عام 1985، في حفل أقيم على مرتفع صخري في كاليفورنيا، فيما كانت طائرات مروحية تابعة لوسائل إعلام تصور الحدث من السماء. وانفصل الاثنان في عام 1989.
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Inpho
حقق ألبومها الثالث (ترو بلو) في عام 1986 نجاحا كبيرا، إذ تصدر قوائم المبيعات في 12 دولة. وأظهرت مادونا من خلال هذا الألبوم أنها لا تخشى تناول موضوعات مثيرة للجدل مثل الحمل في سن المراهقة. وقد أثارت احتجاجات في عام 1989 عندما ضم التسجيل المصور لأغنيتها (مثل صلاة) صلبانا مشتعلة ومشهدا لها وهي تقبل قسا أسود.
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SHUTTERSTOCK
في عام 1992، أصدرت مادونا كتاباً تصويرياً بعنوان "طاولة قهوة"، والذي أثارت من خلاله الجدل مرة أخرى، حيث ظهرت فيه مع بعض المشاهير مثل نعومي كامبل وفانيلا آيس في أوضاع جنسية. وتباينت ردود الفعل على الكتاب، الذي سعت من خلاله لبث رسائل عن تمكين المرأة.
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في عام 1996، تألقت مادونا في لعب دور البطولة لشخصية إيفيتا دوراتي (زوجة الرئيس الأرجنتيني سابقاً خوان بيرو) مع المخرج الكبير آلان باركر.
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دخل المخرج السينمائي غاي ريتشي حياة مادونا في عام 1998، بعد أن تقابلا في حفل استضافته زوجة الفنان ستينغ.
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أنجبت مادونا من ريتشي في عام 2000 طفلاً، سمته روكو.
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في عام 2003، جذبت انتباه وسائل الإعلام حين قبلت المغنيتين بريتني سبيرز وكرستينا أغيليرا أثناء حفل توزيع جوائز (إم تي في) الغنائية.
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أيضا في عام 2003، أصدرت مادونا كتاباً للأطفال. وتظهر الفنانة في هذه الصورة محاطة بمجموعة من الأطفال في نيو جيرسي، حيث كانت تقرأ من الكتاب.
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في عام 2004، خرجت في جولة عالمية، بلغت مبيعات تذاكرها 62.5 مليون دولار.
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أحد العروض في الجولة العالمية عام 2004.
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وسّعت مادونا عائلتها في عام 2008 بتبني طفل من مالاوي يُدعى ديفيد، والذي كان يبلغ 13 شهراً آنذاك. وانفصلت عن ريتشي في العام نفسه.
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في عام 2012، قدمت العرض الفني الرئيسي المصاحب لآخر مباراة في موسم كرة القدم الأمريكية، وهو الحدث الذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق.
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في عام 2017 ، قدرت مجلة فوربس ثروة مادونا بـ 580 مليون دولار، بما جعلها أغنى فنانة في الولايات المتحدة، تليها المغنية سيلين ديون التي قدرت ثروتها بـ 380 مليون دولار.
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