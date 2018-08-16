في عيد ميلادها الستين: رحلة مادونا بالصور

حقق ألبومها الثالث (ترو بلو) في عام 1986 نجاحا كبيرا، إذ تصدر قوائم المبيعات في 12 دولة. وأظهرت مادونا من خلال هذا الألبوم أنها لا تخشى تناول موضوعات مثيرة للجدل مثل الحمل في سن المراهقة. وقد أثارت احتجاجات في عام 1989 عندما ضم التسجيل المصور لأغنيتها (مثل صلاة) صلبانا مشتعلة ومشهدا لها وهي تقبل قسا أسود.