في عيد ميلادها الستين: رحلة مادونا بالصور

  • 16 أغسطس/ آب 2018

تحتفل مادونا، الممثلة ونجمة البوب العالمية والممثلة والمخرجة والكاتبة، اليوم بعيد ميلادها الستين. نتعرف معكم من خلال مجموعة من الصور على حياتها الخاصة، ومسيرتها الفنية منذ بدأت تعلم الرقص في نيويورك وحتى نجاحها الفني.

  • مادونا Getty Images

    أدت الفنانة مادونا خلال 10 جولات للحفلات الموسيقية، وباعت أكثر من 300 مليون نسخة من ألبوماتها، وهو ما جعلها الفنانة التي حققت أعلى مبيعات على الإطلاق، بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

  • هذه الصور تسرد مسيرة النجمة وحياتها، منذ أن درست الرقص في نيويورك إلى نجاحها في في السينما والحياة الأسرية. SHUTTERSTOCK

    هذه الصور لمادونا وهي في مرحلة الدراسة الثانوية، حيث نشأت في روتشستر بولاية ميشيغان. وفي عام 1977، انتقلت إلى نيويورك حيث درست الرقص، وعملت كعارضة.

  • ولدت في ولاية ميشيغان في الولايات المتحدة وانتقلت إلى نيويورك عام 1977 لتدرس الرقص، ثم عملت عارضة أزياء Getty Images

    ترجع هذه الصورة إلى فترة عملها كعارضة، حيث أظهرت أن لها أسلوبا مميزا يجذب الانتباه.

  • كانت أولى خطواتها نحو النجاح أغنيتها هوليدي، ثم أصبحت من أكثر الأغنيات رواجاً عام 1984. Getty Images

    كانت أولى خطواتها نحو النجاح أغنيتها "هوليداي"، التي أصبحت من أكثر الأغنيات رواجاً في عام 1984. وفي عام 1985، أدت جولة موسيقية شهدت إقبالا حاشدا، كما شاركت في حفل لجمع التبرعات لضحايا المجاعة في إثيوبيا.

  • وقامت بأول أعمال التمثيل في فيلم كوميدي ( البحث عن سوزان ) الذ ي نال إعجاب النقاد ومرتادي السينما عام 1985، صورة لها والممثلة روزان أركيت في نفس الفيلم SHUTTERSTOCK

    وأدت أول أدوارها السينمائية في الفيلم الكوميدي (البحث عن سوزان) الذ ي نال إعجاب النقاد ورواد السينما في عام 1985. وتظهر هنا مع الممثلة روزان أركيت في مشهد من الفيلم.

  • تزوجت مادونا من الممثل شون بن عام 1985 ، بحضور كبير للصحافة وطائرات الهيلوكوبتر التي صورت الحدث. SHUTTERSTOCK

    تزوجت مادونا من الممثل شون بن في عام 1985، في حفل أقيم على مرتفع صخري في كاليفورنيا، فيما كانت طائرات مروحية تابعة لوسائل إعلام تصور الحدث من السماء. وانفصل الاثنان في عام 1989.

  • رغم إثارة الجدل حول ألبومها ( بلوند أمبيشن وفوغ) إلا أن مادونا قدمت رسالة مختلفة عن الحياة الجنسية والقوة النسائية وكانت الرقم الأول في ذلك الوقت. Inpho

    حقق ألبومها الثالث (ترو بلو) في عام 1986 نجاحا كبيرا، إذ تصدر قوائم المبيعات في 12 دولة. وأظهرت مادونا من خلال هذا الألبوم أنها لا تخشى تناول موضوعات مثيرة للجدل مثل الحمل في سن المراهقة. وقد أثارت احتجاجات في عام 1989 عندما ضم التسجيل المصور لأغنيتها (مثل صلاة) صلبانا مشتعلة ومشهدا لها وهي تقبل قسا أسود.

  • في عام 1992، أصدرت مادونا كتاباً تصويرياً بعنوان "طاولة قهوة" الذي أثار جدلا مرة أخرى بحيث ظهرت فيها مع بعض المشاهير مثل نعومي كامبل وفانيلاا آيس في مواقف جنسية واضحة والذي لاقى التصفيق على شجاعتها من البعض والغضب من البعض الآخر. SHUTTERSTOCK

    في عام 1992، أصدرت مادونا كتاباً تصويرياً بعنوان "طاولة قهوة"، والذي أثارت من خلاله الجدل مرة أخرى، حيث ظهرت فيه مع بعض المشاهير مثل نعومي كامبل وفانيلا آيس في أوضاع جنسية. وتباينت ردود الفعل على الكتاب، الذي سعت من خلاله لبث رسائل عن تمكين المرأة.

  • في عام 1996، تألقت في لعب دور البطولة لشخصية إيفيتا دوراتي ( زوجة الرئيس الأرجنتيني سابقاً خوان بيرو) مع المخرج الكبير آلان باركر. Getty Images

    في عام 1996، تألقت مادونا في لعب دور البطولة لشخصية إيفيتا دوراتي (زوجة الرئيس الأرجنتيني سابقاً خوان بيرو) مع المخرج الكبير آلان باركر.

  • دخل المخرج السينمائي غاي ريتشي حياة مادونا عام 1998 ، بعد أن تقابلا في حفل زواج ستينغ ترودي ستيلر. Getty Images

    دخل المخرج السينمائي غاي ريتشي حياة مادونا في عام 1998، بعد أن تقابلا في حفل استضافته زوجة الفنان ستينغ.

  • أنجبت مادونا من ريتشي طفلاً وسمته روكو عام 2000 Getty Images

    أنجبت مادونا من ريتشي في عام 2000 طفلاً، سمته روكو.

  • مادونا وبريتني سبيرز Getty Images

    في عام 2003، جذبت انتباه وسائل الإعلام حين قبلت المغنيتين بريتني سبيرز وكرستينا أغيليرا أثناء حفل توزيع جوائز (إم تي في) الغنائية.

  • في عام 2003، أصدرت كتاباً للأطفال بعنوان Mr Peabody's Apples في نيو جيرسي Getty Images

    أيضا في عام 2003، أصدرت مادونا كتاباً للأطفال. وتظهر الفنانة في هذه الصورة محاطة بمجموعة من الأطفال في نيو جيرسي، حيث كانت تقرأ من الكتاب.

  • مادونا Getty Images

    في عام 2004، خرجت في جولة عالمية، بلغت مبيعات تذاكرها 62.5 مليون دولار.

  • مادونا Getty Images

    أحد العروض في الجولة العالمية عام 2004.

  • وسّعت مادونا عائلتها بتبنيها للطفل ديفيد ذو الذي كان يبلغ 13 شهراً من مالاوي وانفصلت عن ريتشي عام 2008 بعد زواج دام ثماني سنوات Getty Images

    وسّعت مادونا عائلتها في عام 2008 بتبني طفل من مالاوي يُدعى ديفيد، والذي كان يبلغ 13 شهراً آنذاك. وانفصلت عن ريتشي في العام نفسه.

  • تقديم حفل غنائي ومعها المغنية نيكي ميناج في إنديانا Getty Images

    في عام 2012، قدمت العرض الفني الرئيسي المصاحب لآخر مباراة في موسم كرة القدم الأمريكية، وهو الحدث الذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق.

  • في عام 2017 ، قدرت فوربس ثروة مادونا بقيمة 580 مليون دولار، مما جعلها أغنى فنانة في الولايات المتحدة. لتأتي بعدها المغنية سيلين ديون التي قدرت ثروتها بـ 380 مليون دولار. Getty Images

    في عام 2017 ، قدرت مجلة فوربس ثروة مادونا بـ 580 مليون دولار، بما جعلها أغنى فنانة في الولايات المتحدة، تليها المغنية سيلين ديون التي قدرت ثروتها بـ 380 مليون دولار.