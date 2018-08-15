سيارة مادونا للبيع على موقع للسيارات المستعملة

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عرضت سيارة كانت تملكها مطربة البوب الأمريكية الشهيرة مادونا للبيع على موقع "اوتو تريدر" الشهير لبيع وشراء السيارات المستعملة.

والسيارة المعروضة للبيع من طراز ميني كوبر وقادتها مادونا أثناء تصوير أغنية "امريكان لايف" في الالبوم الذي يحمل نفس الاسم عام 2003.

وكانت مادونا تقود السيارة في مطلع الألفية عندما كانت متزوجة من غاي ريتشي قبل أن تبيعها إلى سائقها الخاص.

وباع السائق السيارة موديل ميني كوبر اس 1.6 إلى أحد مقتني السيارات الذي عرضها للبيع على الموقع الالكتروني.

ووصفت السيارة المعروضة للبيع بنحو 55 ألف جنيه استرليني بأنها في حالة "جيدة".

وكانت مادونا تستخدم السيارة الصغيرة لتوصيل ابنتها إلى المدرسة والتوجه أيضا إلى الاستديو حيث كانت تعمل لإنتاج ألبومها التاسع.

يذكر أن العاملين في مصنع كوبر في مدينة اوكسفورد الانجليزية وقعوا اسماءهم على الجسد الداخلي للسيارة بعد أن علموا أن صاحبتخا ستكون النجمة الأمريكية.

وتحتفل مادونا يوم الخميس بعيد ميلادها الستين.