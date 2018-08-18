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انسحبت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز من الظهور في برنامج "سيليبريتي بيغ براذر" الشهير بعد خلاف مع المنتجين، حسبما قال محاميها.

وكان من المقرر ظهور دانيلز في البرنامج الخميس.

وقال محامي دانييلز، مايكل أفنياتي، إن المنتجين "أصروا على أنها تتصرف بطريقة خاصة بها". وقالت القناة الخامسة إنهم لم يتمكوا من الاتفاق "على شروط مقبولة" لظهورها في البرنامج.

وتصدرت ستورمي دانيلز عناوين الصحف عندما قالت إن مارست الجنس مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عام 2006، وهو ما أنكره ترامب.

وكان من المقرر أن تظهر دانيلز، الجمعة، في برنامج "لوس وومن" (Loose Women) لشرح أسباب غيابها عن برنامج سيليبريتي بيغ براذر، لكنها لم تظهر في البرنامج أيضا.

وتحدثت المذيعة المشاركة في استضافة دانيلز، جين مور، مع الممثلة الأمريكية خلف الكاميرا، وقالت للمشاهدين إنها أخبرت بأن دانيلز لم تتمكن من إجراء المقابلة لـ "أسباب قانونية".

وقال مايكل أفنياتي، عند سؤاله عن سبب غياب دانيلز عن الظهور في "سيليبريتي بيغ براذر"، لبرس أسوشييتد: "كان بسببه خلاف مع المنتجين".

وأضاف أنهم "أصروا على أنها تتصرف بطريقتها الخاصة. لقد حاولوا التحكم فيها وإظهار نتيجة معينة، لم تشعر بالراحة معها".

ونفى محامي الممثلة الأمريكية التقارير التي تحديثت عن أنها انسحبت بعد مطالبات بمزيد من الأموال. وتابع: "إنهم يروجون لشائعة كاذبة".

وفي بيان، قالت القناة الخامسة: "جرى الاتفاق على ظهور دانيلز في البرنامج منذ عدة أشهر، وقبل ساعات من بث البرنامج، أبلغ فريق الإنتاج إنها لم تعد ترغب في الدخول إلى المحطة كما جرى الاتفاق على ذلك في السابق".

وقالت متحدثة باسم القناة: "المعدون ناقشوا مجموعة من الخيارات في التعامل معها لكنهم لم تتمكنوا من الاتفاق على أي شروط مقبولة لدخولها المحطة".

وفي برنامج "لوس وومن" على شبكة أي تي في، قالت جين مور إن "تطورا في مسألة رعاية ابنتها حدث في وقت متأخر من الليلة الماضية. واعتقدت فجأة أنه لا يمكنها الالتزام بالظهور، لأن الأمومة تأتي أولا".

وتابعت مور: "أرادت (دانيلز) الظهور في العرض الحي لـ (سيليبريتي بيغ براذر) وتوضح (ماذا حدث) وجرى الاتفاق على هذا، كما تقول، وفجأة قالوا: لا نريدك أن تؤدي أي شيء من هذا".

وقالت مور: "أصبح الأمر الآن مسألة قانونية، وتقول إنها أخبرت بأنه لا يمكنها المجيء والتحدث. وتقول إنها غاضبة للغاية وتريد أن تكون جالسة هنا".