نيك جوناس وبريانكا شوبرا يؤكدان خطوبتهما

مصدر الصورة AFP Image caption كوبرا ممثلة هندية شقت طريقها إلى عالم الأفلام والمسلسلات الأمريكية وجوناس مغنٍ وكاتب أغانٍ وممثل

أكد المغني الأمريكي، نيك جوناس، ونجمة بوليوود بريانكا شوبرا، خطوبتهما بعد أشهر قليلة من المواعدة.

ونظم جوناس، العضو السابق في فرقة "ذا جوناس برذرز" الذي يعيش في تكساس، والممثلة الهندية حفلا خاصا في مدينة مومباي، السبت. وارتدى الشريكان الملابس الهندية التقليدية.

وكانت شائعات قد راجعت حول خطوبتهما منذ قرابة أربعة أسابيع، لكنهما لم يؤكدا الخبر خلال تلك الفترة. ولم يعلن بعد موعد لزفافهما.

وتبادل الشريكان صور الخطوبة من الحفل على حساباتهما الشخصية على إنستغرام.

ويعتبر إعلان خطوبتهما واحدا من سلسلة من الارتباطات السريعة بين المشاهير في الآونة الأخيرة.

ففي مطلع هذا العام، قررت المطربة أريانا غراندي والممثل الكوميدي بيت ديفيدسون أنهما سيتزوجان بعد أسابيع قليلة من المواعدة، كما خطب المغني الكندي جاستن بيبر عارضة الأزياء الشهيرة هايلي بالدوين.

وفازت شوبرا بلقلب ملكة جمال العالم عام 2000، وواصلت نجاحها لتشارك في أكثر من 50 فيلما في الهند مع نجوم بوليوود الكبار، مثل سلمان خان وشاروخ خان وأميتاب باتشان، وباتت واحدة من أعلى الممثلات أجرا في بوليوود، بالإضافة إلى حصولها على عدد كبير من الجوائز والميداليات.

واختارت مجلة تايم شوبرا من بين 100 الأكثر تأثيرا في العالم منذ عامين، وأدرجتها مجلة فوربس في قائمة أكثر 100 امرأة تأثيرا في العالم.

واقتحمت الممثلة الهندية التمثيل في الولايات المتحدة بدور في المسلسل الدرامي "كوانتيكو" وبعض الأدوار السينمائية مثل "فنتيلاتور" (Ventilator) و"باي ووتش" وإيه كيد لايك جيك".

وكانت الممثلة الهندية أحد الضيوف في حفل زفاف ميغان ماركل في وقت سابق من العام الجاري 2018.

وكان جوناس عضوا في فرقة مع أشقائه جوي وكيفن، وحظي بشهرة واسعة على قناة ديزني من خلال سلسلة أفلام، مثل كامب روك.

ومنذ ذلك الحين، بدأ جوناس مشواره الغنائي بمفرده من خلال أعمال، مثل أغنية "ليفلز" و"جيلوس" و"تشين"، وانضم مع ديمي لوفاتو في برنامج إكس فاكتور البريطاني لاكتشاف المواهب الغنائية الشابة.

ويقال إن جوناس طلب يدها في العاصمة البريطانية، لندن، في يونيو/حزيران الماضي.

ويبلغ جوناس 25 عاما، وبذلك تكبره كوبرا بنحو 10 سنوات.