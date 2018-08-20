بعدسات الجمهور: وقت القهوة
في كل أسبوع ننشر عددا من صور القراء التي تتناول موضوعا نحدده سلفا، وعنوان موضوعنا هذه المرة هو "وقت القهوة".
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Olive Dean
أوليف دين: "التقطت هذه الصورة ضمن سلسلة فنية موضوعها القهوة، قبل نحو ثلاث سنوات، مستخدما أدوات مطبخ عادية ومرشحات ورقية وأدوات تقليب وبُن مطحون. مازلت أعد القهوة باستخدام المرشحات الورقية واستمتع بها كل صباح. بالنسبة لي أرفض الأجهزة الفاخرة".
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Cathie Millar
كاثي ميلار: "عمل فني من القهوة في مقهى صغير بمدينة شيانغ ماي في تايلاند".
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Daniel Idoine
دانيال إيدوين: "التقطت هذه الصورة في مقهى "هاي كافيه ستاند" بمدينة كاغوشيما اليابانية. يزن المالك القهوة والماء بدقة، ثم يصب الماء عند درجة حرارة محددة وبسرعة محددة للتأكد من أن تكون النكهة جيدة في كل مرة. يمكنك أن تذهب إلى هذا المكان إذا كنت ترغب في حضور ما يشبه حفلات الشاي اليابانية، لكنه لن يناسبك إذا كنت تريد تناول القهوة على عجل".
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john sorensen
جون سورنسن: "لا يمكن أن يمنعك أي عمل عن تناول كوب من القهوة، فهذا الرجل يقود حصانيه للقيام للعمل اليومي وهو يشرب كوبا من القهوة الساخنة، بالقرب من بلدة غرابيل بولاية إنديانا الأمريكية".
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Riddhi Debh
ريدهي ديبه التقط هذه الصورة لامرأة تُدعى كورني، وتقول: "اقطف القهوة. لقد أعطوني مكانا لأقيم فيه، ولدي طفلان مزعجان للغاية، وزوجي مات في حادث حافلة".
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Elena Romantseva
إيلينا رومانتسيفا: "أمس كان اليوم الأخير لوقت القهوة مع كوبي المفضل. كان صباحا جميلا بالقرب من نهر نيفا الذي يمر عبر سانت بطرسبرغ بروسيا".
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Geppetto Price
غيبيتو برايس: "بعد وصولنا إلى مكان إقامتنا في مدينة سالنتو بكولومبيا، ذهبنا في جولة صغيرة في مزرعة المالك. رأينا كيف تنمو حبوب القهوة وكيف ومتى يتم قطفها، والأهم من ذلك كيف يتم تحميصها. وهذه الصورة توضح كيف تم تحميص حبوب القهوة. وبعد ذلك، تم طحنها وحصلنا على أفضل قهوة طازجة على الإطلاق".
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Mike Blackadder
مايك بلاكادير: "في كوبا، كنا نجلس في الطابق العلوي من مقهى في هافانا عندما ظهر هذان الشخصان على الجانب الآخر من الشارع الضيق".
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Caroline Gibson
كارولين جيبسون: "القهوة على الطريقة الإريترية: إبريق من الفخار مملوء بالماء الذي يُسخن حتى الغليان على الفحم، مع إضافة البن المطحون والزنجبيل وأعشاب مختلفة. ثم توضع شبكة في عنق الإبريق ويتم صب القهوة. ويضاف السكر بعد ذلك حسب الرغبة. لكن لا يضاف الحليب إطلاقا. تستغرق هذه العملية نحو 20 دقيقة، وقد شاهدنا تدفق الناس في السوق من حولنا لتناول أفضل كوب من القهوة على الإطلاق".
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Marianne Louw
ماريان لوو: "مقهى في إحدى المزارع في الساحل الغربي بجنوب إفريقيا".
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Muna Hassan
منى حسن: "مقهى تانيا تيهاوس في دبي. عندما لا تبذل مجهودا لإزالة الرسم الموجود على القهوة لأنك تشعر بالقلق من أنك قد تأخذ رشفة قبل التقاط الصورة التي تجعلك تشعر بالرضا".
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vytautas neimantas
وأخيرًا التقط فيتوتاس نيمانتاس هذه الصورة التي تنعكس فيها فروع أشجار على سطح القهوة.
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