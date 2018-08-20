بعدسات الجمهور: وقت القهوة

كارولين جيبسون: "القهوة على الطريقة الإريترية: إبريق من الفخار مملوء بالماء الذي يُسخن حتى الغليان على الفحم، مع إضافة البن المطحون والزنجبيل وأعشاب مختلفة. ثم توضع شبكة في عنق الإبريق ويتم صب القهوة. ويضاف السكر بعد ذلك حسب الرغبة. لكن لا يضاف الحليب إطلاقا. تستغرق هذه العملية نحو 20 دقيقة، وقد شاهدنا تدفق الناس في السوق من حولنا لتناول أفضل كوب من القهوة على الإطلاق".