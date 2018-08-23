بعدسات الجمهور: نوافذ

  • 23 أغسطس/ آب 2018

في كل أسبوع ننشر عددا من صور القراء التي تتناول موضوعا نحدده سلفا، وعنوان موضوعنا هذه المرة هو "النوافذ".

  • بعدسات الجمهور: النوافذ PIOTR LISOWSKI

    بيوتر ليزوفسكي التقط هذه الصورة لنوافذ أحد مضامير سباق الدراجات النارية.

  • بعدسات الجمهور: النوافذ RAJ NAVSARIA

    منظر لغروب الشمس فوق شاطئ كايت بدبي التقطه راج نافساريا عبر "نافذة" نظارته.

  • بعدسات الجمهور: النوافذ SEAN WARREN

    نظرا لمنع التصوير داخل أماكن العبادة، التقط سين ورين هذه الصورة عبر النافذة لكنيسة غود شيبرد المطلة على متنزه كوك ناشيونال بارك في بحير تيكابو بنيوزيلاندا.

  • بعدسات الجمهور: النوافذ JONK

    منظر لتسلل الطبيعة إلى داخل إحدى القلاع وكأنها تدخل عبر نافذتها بعدسة "جونك".

  • بعدسات الجمهور: النوافذ MIKE FINN

    صورة بعدسة مايك فين لنافذة شقة صغيرة لإحدى الفنانات في منطقة بريتاني الفرنسية.

  • بعدسات الجمهور: النوافذ LES BATEMAN

    ليه بيتمان التقط هذه الصورة من نافذة سيارته لأشجار الجاكرندا عند هطول المطر في الصباح بمدينة بريتوريا، إحدى المدن الرئيسية الثلاث لجنوب أفريقيا.

  • بعدسات الجمهور: النوافذ ALEKSANDRA PADUA

    تقول ألكسندرا بادوا، التي التقطت هذه الصورة، إن البعص يقول إن شكسبير هو صاحب مقولة "العيون نافذة الروح"، لكن الفنان رامبرانت هو الذي جسّد هذه المقولة ببراعة في لوحاته. وهنا، في معرض لندن الوطني، تجلس صديقتي بين لوحات رامبرانت لكنها تخفي نوافذ روحها عن الكاميرا.

  • بعدسات الجمهور: النوافذ RIDDHI DEBH

    ريدي ديبه التقطت هذه الصورة عبر نافذة خيمتها أثناء إحدى رحلات الأمطار في ولاية هيماجل برديش الهندية.

  • بعدسات الجمهور: النوافذ JASON SHRUBB

    صورة بعدسة جاسون شروب لكلب يحدق بنظره عبر نافذة قطار وادي سيفرن في إقليم ميدلاندز.

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