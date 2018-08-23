بعدسات الجمهور: نوافذ

تقول ألكسندرا بادوا، التي التقطت هذه الصورة، إن البعص يقول إن شكسبير هو صاحب مقولة "العيون نافذة الروح"، لكن الفنان رامبرانت هو الذي جسّد هذه المقولة ببراعة في لوحاته. وهنا، في معرض لندن الوطني، تجلس صديقتي بين لوحات رامبرانت لكنها تخفي نوافذ روحها عن الكاميرا.