بعدسات الجمهور: نوافذ
في كل أسبوع ننشر عددا من صور القراء التي تتناول موضوعا نحدده سلفا، وعنوان موضوعنا هذه المرة هو "النوافذ".
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PIOTR LISOWSKI
بيوتر ليزوفسكي التقط هذه الصورة لنوافذ أحد مضامير سباق الدراجات النارية.
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RAJ NAVSARIA
منظر لغروب الشمس فوق شاطئ كايت بدبي التقطه راج نافساريا عبر "نافذة" نظارته.
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SEAN WARREN
نظرا لمنع التصوير داخل أماكن العبادة، التقط سين ورين هذه الصورة عبر النافذة لكنيسة غود شيبرد المطلة على متنزه كوك ناشيونال بارك في بحير تيكابو بنيوزيلاندا.
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JONK
منظر لتسلل الطبيعة إلى داخل إحدى القلاع وكأنها تدخل عبر نافذتها بعدسة "جونك".
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MIKE FINN
صورة بعدسة مايك فين لنافذة شقة صغيرة لإحدى الفنانات في منطقة بريتاني الفرنسية.
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LES BATEMAN
ليه بيتمان التقط هذه الصورة من نافذة سيارته لأشجار الجاكرندا عند هطول المطر في الصباح بمدينة بريتوريا، إحدى المدن الرئيسية الثلاث لجنوب أفريقيا.
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ALEKSANDRA PADUA
تقول ألكسندرا بادوا، التي التقطت هذه الصورة، إن البعص يقول إن شكسبير هو صاحب مقولة "العيون نافذة الروح"، لكن الفنان رامبرانت هو الذي جسّد هذه المقولة ببراعة في لوحاته. وهنا، في معرض لندن الوطني، تجلس صديقتي بين لوحات رامبرانت لكنها تخفي نوافذ روحها عن الكاميرا.
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RIDDHI DEBH
ريدي ديبه التقطت هذه الصورة عبر نافذة خيمتها أثناء إحدى رحلات الأمطار في ولاية هيماجل برديش الهندية.
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JASON SHRUBB
صورة بعدسة جاسون شروب لكلب يحدق بنظره عبر نافذة قطار وادي سيفرن في إقليم ميدلاندز.
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