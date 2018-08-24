بالصور: أفضل مصور للطيور هذا العام
مجموعة من الصور الفائزة في مسابقة أفضل مصور للطيور هذا العام.
-
PEDRO JARQUE/ BPOY
هذه الصورة الفائزة للمصور بدرو جاركيو من بيرو وأطلق عليها "بلاك فرايداي" لانه تذكره بالتزاحم القاتل على السلع في هذا اليوم من كل عام. ويظهر في الصورة بعض طيور الفلامنكو الأمريكية وسط مشاجرة في محمية طبيعية في العاصمة الإسبانية مدريد.
-
PETR BAMBOUSEK/ BPOY
التقطت هذه الصورة في منطقة البانتانال في البرازيل بعدسة المصور بيتر بامبوسيك الذي فاز في فئة أفضل مجموعة صور في المسابقة. يقول بامبوسيك: "كنت في عطلة في منطقة البناتانال في البرازيل، وأثناء استقلالي قاربا لاحظت وجود طائر الزقة الأمريكي وهو يصيد فطلبت من قائد القارب أن يبطيء قليلا لإحساسي أن هناك فرصة للقطة جيدة كما طلبت منه أن يجعل القارب في مكان يسمح بوجود إضاءة خلفية وراء الطائر ثم التقطت الصورة."
-
DAVID EASTON/ BPOY
التقطت هذه الصورة في حديقة جورونغ للطيور في سنغافورة بعدسة دايفيد إيستون لحمامة غربية ذات تاج. وقال إيستون: "أردت أن التقط صورة لتألق ريش التاج الذي يعلو رأسها، ما اضطرني إلى الانتظار حتى تدير الحمامة رأسها، ولأن الطيور سريعة الحركة، كان علي أن أكون أسرع أثناء التقاط الصورة."
-
RICHARD SHUCKSMITH/ BPOY
قال ريتشارد شاكسميث: "التقطت هذه الصورة أثناء رحلة بحرية مع صديق اصطحبنا فيها معدات تصوير مجهزة لالتقاط صور لأشياء نصفها تحت الماء والنصف الثاني على سطح المياه." وتظهر الصورة طائر الأطيش يغطس في المياه بغرض الصيد في المياه الأسكتلندية.
-
SALVADOR COLVÉE/ BPOY
التقط سلفادور كوفليه هذه الصورة عبر الكثبان الرملية في حديقة ناميب نوكلوفت في ناميبيا أثناء بحثه عن الظباء، وتظهر في الصورة نعامة "معزولة وسط بحر من الكثبان الرملية"، ما دفعه إلى اتخاذ قرار تصويرها لما رآه من جمال في صورة طائر في هذه البيئة القاسية في هذا المكان المعزول.
-
SIENNA ANDERSON/ BPOY
صورة لطائر أبو قردان التقطتها عدسة المصورة البريطانية سيينا أندرسون بعد زيارتها لنفس المكان ثلاث مرات خلال أسبوع بهدف الاستعداد لالتقاطها للطائر وهو يحلق وفي الخلفية سماء سوداء.
-
SAVERIO GATTO/ BPOY
سافيريو غاتو التقط هذه الصورة لطائر الفلروب أحمر العنق، وهو يطفو في حالة استرخاء على سطح المياه.
-
NIKOS BUKAS/ BPOY
لاحظ نيكوس بوكاس انجذاب طيور الروبن للأرض المحروثة، إذ تتغذى على الديدان والرخويات التي تخرج على السطح أثناء الحرث. وكان بوكاس يجهز أرضه لزراعة البطاطا في حقله في إكليسوكسور شمال غرب اليونان. وبعد ملاحظته انجذاب هذه الطيور للأرض المحروثة، وضع بوكاس دودة إلى جوار شوكة الحرث ليحذب الروبن إلى وجبة شهية.
-
JOHAN CARLBERG/ BPOY
فاز جوهان كارلبرغ بلقب أفضل مصور للطيور هذا العام. ضبط كارلبرغ ساعة التنبيه ليعلمه بحلول الساعة الثالثة صباحا وهو في منزله المطل على بحيرة في مدينة ستوكهولم وذلك ليلتقط صورة لطائر الغواص الضخم أثناء الطفو على سطح البحيرة وسط أضواء الصباح الذهبية.
معرض الصور
بعدسات الجمهور: نوافذ
- 23 أغسطس/ آب 2018
بالصور: كيف احتفل المسلمون بعيد الأضحى؟
- 21 أغسطس/ آب 2018
بعدسات الجمهور: وقت القهوة
- 20 أغسطس/ آب 2018