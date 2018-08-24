بالصور: أفضل مصور للطيور هذا العام

التقطت هذه الصورة في منطقة البانتانال في البرازيل بعدسة المصور بيتر بامبوسيك الذي فاز في فئة أفضل مجموعة صور في المسابقة. يقول بامبوسيك: "كنت في عطلة في منطقة البناتانال في البرازيل، وأثناء استقلالي قاربا لاحظت وجود طائر الزقة الأمريكي وهو يصيد فطلبت من قائد القارب أن يبطيء قليلا لإحساسي أن هناك فرصة للقطة جيدة كما طلبت منه أن يجعل القارب في مكان يسمح بوجود إضاءة خلفية وراء الطائر ثم التقطت الصورة."