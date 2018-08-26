بالصور: السنوات الأولى في حياة جون ماكين

  • 26 أغسطس/ آب 2018

مجموعة من الصور للسيناتور الأمريكي جون ماكين، الذي توفي الأحد عن عمر يناهز 81 سنة، في مراحل عمرية مختلفة قبل دخوله عالم السياسة.

  • أسرة جون ماكين Alamy

    صورة لأسرة ماكين التقطت عام 1944، والترتيب من اليسار إلى اليمين روبرتا، والدة جون ماكين، وجو، وجون إس ماكين الثالث، والأدميرال جون إس ماكين، وساندي، وجون إس ماكين الابن.

  • أسرة جون ماكين Alamy

    أسرة جون ماكين عام 1951، الترتيب من يسار إلى يمين الصورة جون، وروبرتا، وجو، وجون إس ماكين الابن.

  • ماكين أمام طائرة مقاتلة Alamy

    جون ماكين مع عدد من الطيارين وفي الخلفية مقاتلة جوية من طراز تي 2 "بك آي".

  • إنقاذ Alamy

    جون ماكين أثناء إنقاذه من بحيرة هانوي تروس باتش، وهرع السكان المحليون لإنقاذه بعد إسقاط طائرته.

  • ماكين Alamy

    ماكين على فراش المرض في إحدى مستشفيات هانوي وهو يتلقى العلاج من الإصابات التي تعرض لها.

  • جون ماكين Alamy

    ماكين في انتظار مجموعة من الجنود الذين أُفرج عنهم من الأسر أثناء حرب فيتنام.

  • جون ماكين Alamy

    الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يستقبل جون ماكين في واشنطن بعد خمس سنوات قضاها أسيرا في فيتنام.

  • ماكين Alamy

    لقاء صحفي مع جون ماكين عقب إطلاق سراحه في 24 إبريل/ نيسان عام 1973.

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