صورة لأسرة ماكين التقطت عام 1944، والترتيب من اليسار إلى اليمين روبرتا، والدة جون ماكين، وجو، وجون إس ماكين الثالث، والأدميرال جون إس ماكين، وساندي، وجون إس ماكين الابن.