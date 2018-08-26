بالصور: السنوات الأولى في حياة جون ماكين
مجموعة من الصور للسيناتور الأمريكي جون ماكين، الذي توفي الأحد عن عمر يناهز 81 سنة، في مراحل عمرية مختلفة قبل دخوله عالم السياسة.
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صورة لأسرة ماكين التقطت عام 1944، والترتيب من اليسار إلى اليمين روبرتا، والدة جون ماكين، وجو، وجون إس ماكين الثالث، والأدميرال جون إس ماكين، وساندي، وجون إس ماكين الابن.
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أسرة جون ماكين عام 1951، الترتيب من يسار إلى يمين الصورة جون، وروبرتا، وجو، وجون إس ماكين الابن.
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جون ماكين مع عدد من الطيارين وفي الخلفية مقاتلة جوية من طراز تي 2 "بك آي".
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جون ماكين أثناء إنقاذه من بحيرة هانوي تروس باتش، وهرع السكان المحليون لإنقاذه بعد إسقاط طائرته.
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ماكين على فراش المرض في إحدى مستشفيات هانوي وهو يتلقى العلاج من الإصابات التي تعرض لها.
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ماكين في انتظار مجموعة من الجنود الذين أُفرج عنهم من الأسر أثناء حرب فيتنام.
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الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يستقبل جون ماكين في واشنطن بعد خمس سنوات قضاها أسيرا في فيتنام.
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لقاء صحفي مع جون ماكين عقب إطلاق سراحه في 24 إبريل/ نيسان عام 1973.
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